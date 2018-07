Ellevilt løp av Ingebrigtsen-brødrene – satte norgesrekord og europeisk juniorrekord

Med et sterkt felt på fredagens prestisjetunge 1500-meter i Monaco kunne Ingebrigtsen-gutta hente nye rekorder i fleng.

Filip Ingebrigtsen satte norsk rekord på tiden 3.30.01 da han løp inn til tredjeplass. Dermed slo han den tidligere norgesrekorden på 3.31,46, som tilhørte storebror Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg må nesten kjenne på det noen sekunder. Jeg føler jeg har hatt det inne lenge, men det å faktisk gjøre det skal litt til. Man skal ha litt flaks for å springe et godt løp. Jeg er veldig fornøyd, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Se løpet her.

Lillebror Jakob løp samtidig inn til fjerdeplass på tiden 3.31.18, og det holdt til europeisk juniorrekord (U20). Han har dermed europeisk juniorrekord på tre distanser; 1500 meter, 3000 meter hinder og 5000 meter.

Ikke nok med det. Han satte i tillegg verdensrekord for U18. Jakob Ingebrigtsen smadret den tidligere bestetiden, som var 3.33.72.

– Du tar rekord etter rekord. Hva er du laget av?

– De andre rekordene vil jeg ikke si var smadring, men dette her er det… Jeg har ikke ord, rett og slett. Det er så sykt å komme ned på de tidene her. Det er helt vilt. Jeg kan ikke beskrive hvor glad jeg er nå. Det er noe jeg har drømt om hele livet, så det er helt sykt, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK etter målgang.

– Verden har aldri sett maken til 17-åring

Jakob Ingebrigtsen Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRKs kommentator Jann Post og Vebjørn Rodal var helt i ekstase da brødrene løp over målstreken.

– Se på klokka. Det er ny norsk rekord. To fantastisk tider. Verden har aldri sett maken til 17-åring, sier Jann Post.

– Disse gutta kan springe hvilke distanser de vil snart, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

De fikk også besøk av en mildt sagt begeistret pappa Gjert Ingebrigtsen.

– Fytti grisen. Det er tredje og fjerdeplass på de to, skriker Gjert Ingebrigtsen.

– Han idioten av en bror bryter rekorder etter rekorder

Filip Ingebrigtsen motviste seg selv i Monaco og hadde ikke trodd dette skulle skje denne sesongen.

– Jeg hadde ikke trodd dette for to måneder siden når jeg gikk skadet inn i sesongen, men det er rart hva man kan få til når man har en god trener, et godt støtteapparat og med litt hjelp fra venner, forteller Filip Ingebrigtsen som samtidig lot seg imponere av lillebror Jakob.

– Også snur jeg meg og ser at han idioten av en bror bryter rekorder etter rekorder. Nei, det er helt utrolig, for jeg vet hva som ligger bak, sier en stolt storebror.

Filip Ingebrigtsen Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Voksne folk trener hele livet. De er store talenter og trener veldig profesjonelt. De er ikke i nærheten av å gjøre det Jakob gjør i dag. Jeg har sagt at uansett så fort han springer i år kommer han til å bli bedre. Men jeg håper ikke han løper så veldig mye fortere, for da blir han vanskelig å hamle opp med, fortsetter Filip Ingebrigtsen.

Jobbet med selvtilliten

Filip Ingebrigtsen forteller at han har jobbet knallhardt med selvtilliten opp mot disse konkurransene.

– Jeg har prøvd å bygge stein på stein, og bygge selvtilliten som jeg må ha for å gjøre det bra i konkurranser som dette og inn mot EM. For til syvende og sist hjelper det ikke hva man gjør på trening, det er den følelsen, selvtilliten og troen på at det du kan er godt nok til å slå hvem som helst og da har man godfølelsen.

Filip Ingebrigtsen kommer fra en råsterk 2. plass i Diamond League-stevnet i marokkanske Rabat, noe som er den beste plasseringen i en Diamond League-konkurranse for Ingebrigtsen-familien noen gang.

Jakob tok både sølv og bronse under junior-VM i Tammerfors forrige helg.

Filip Ingebrigtsen drar rett fra Monaco til Heusden i Belgia for å gjøre et siste forsøk på å klare EM-kravet på 5000 meter lørdag kveld.