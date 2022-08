To dager etter EM-gullet på 5000 meter i München, skal Jakob Ingebrigtsen kjempe om sesongens fjerde mesterskapsmedalje på en snau måned.

Men til tross for at europeerne har dominert 1500 meter i 2022, velger flere av de beste å droppe distansen i EM.

Jake Wightman prioriterer 800 meter etter at han løp inn til VM-gull og bronse i Samveldelekene på 1500 meter. VM-bronsevinner på 1500 meter og EM-sølvvinner på 5000 meter, Mohamed Katir, satset alt på tirsdagens 5000 meter i München. Og OL-bronsevinner Josh Kerr står over mesterskapet.

Så hvem er egentlig utfordrerne til Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter?

– Jeg sliter med å komme på noen i det hele tatt faktisk, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Jeg klarer ikke å sette fingeren på et navn som er en reell utfordrer til Jakob i den formen han er nå. Han er i en formidabel form, mener Rodal.

SNUBLET I MÅL: Mens Jakob Ingebrigtsen kunne feire avansement, kastet Heyward seg over målstreken for å «redde» seg inn på tid. Foto: Lise Åserud / NTB

Jake Heyward skal forsvare Storbritannias ære på mellomdistanse, men 23-åringen fra Wales så ikke veldig pigg ut i forsøksheatet. Ni dager etter at han satte personlig rekord med 3.31,08 under Samveldelekene, tok han seg til EM-finalen som sistemann med to hundredelers margin.

Tiden? 3.39,30.

– Dette var fint for å få i gang kroppen. Jeg gjennomførte en ganske hard økt for et par dager siden, og den satt kanskje fortsatt i beina, sier Heyward til NRK, som presiserer at det er blanke ark i finalen.

Han lot seg inspirere av Jake Wightmans prestasjon i VM-finalen, der han gikk forbi Jakob Ingebrigtsen i siste sving og spurtslo nordmannen.

– Jeg har konkurrert mot Jake Wightman og Josh Kerr lenge, og alle har slått hverandre. Når man slår løpere som det, som slår Jakob også, så viser det at alt er mulig. Det er ikke lett, noe jeg er sikker på at Jake kan fortelle deg. Men det er spennende. Når du står på startstreken, så vet du at du kan konkurrere om medaljer.

– Selv de beste kan gjøre feil

Mario García endte på 4.-plass i VM og kom i mål 97 hundredeler bak Jakob Ingebrigtsen på ny personlig rekord: 3.30,20 minutter. Spanjolen så ut til å ta seg komfortabelt videre fra det andre heatet i EM, men innrømmet at det kostet mer enn ventet. Nå ser han fremover mot finalen.

– Jakob er mannen å slå, og alle ønsker så klart å slå ham, sier García til NRK.

Han mener det kommer til å bli en forrykende finale ettersom Europa er den dominerende verdensdelen i 2022. De fem beste i VM kom fra Storbritannia, Norge og Spania.

– Det er magien ved 1500 meter. Alt kan skje. Selv de beste kan gjøre feil, så det er mulig, men det kommer til å bli tøft, sier García.

LØP MOT HVERANDRE I VM: Jake Wightman (fra venstre), Jakob Ingebrigtsen og Mario Garciá løp sammen mot hverandre i forsøket og finalen i VM. Foto: HANNAH PETERS / AFP

– Jeg er ikke veldig imponert. Ja ... Jeg ble ikke veldig imponert av det jeg så, nei. På papiret ser de mye bedre ut enn det de gjør «in real life», sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Han avskriver imidlertid ikke at de kan bli farligere i en eventuell finale, spesielt britiske Heyward som kastet seg frem og gikk i bakken.

– Han var litt heldig, jeg så det. Men nå vet vi en annen kom med en hundredel i VM og tok medalje. Så små marginer er det. Ofte er det forsøket som er nåløyet, sier Ingebrigtsen.

Da NRK nevner at konkurrentene sier de lot seg motivere av Wightmans manøver i VM og det at han slo Jakob Ingebrigtsen, mener Henrik at lillebroren neppe lar det samme skje to ganger.

– Det blir spennende å se på torsdag. I VM viste Wightman det var mulig å slå Jakob, men i dette mesterskapet er nok Jakob interessert i å vise at det var den ene gangen.

PS! Jakob Ingebrigtsen løper finale på 1500 meter torsdag, klokken 21.05. EM-uken i München sendes på NRK.