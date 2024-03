– Eg skulle ut med søpla. Eg krabba ut verandadøra, der var det klink is, så eg gjekk rett på snørra og landa dessverre på venstre kne. Eg har da fått ein slimposebetennelse, så det er jo heilt fantastisk.

Frå treningsleir i Australia fortel Eivind Henriksen om skaden han pådrog seg dagen før han skulle reise. Nå sit han i solsteika, og får ikkje trena som planlagt.

Saman med familien reiste sleggekastaren til andre sida av jorda for å kunne optimalisere treninga sidan både EM og OL nærmar seg.

MR: Dette er bildet av kneet til Henriksen. Foto: Privat

– Planen var jo eigentleg å legge på ei ekstra kastøkt, så eg hadde hatt fire kastøkter i veka. Nå har det blitt kanskje ti økter totalt på fem veker, så ja, det er to i veka.

Usikker før EM

Skaden fekk han som sagt dagen før avreise til Australia, men at konsekvensane skulle vere så alvorlege som dei blei hadde han ikkje forventa.

– Nei, eg tenkte ikkje så mykje over det der og da, men det gjorde jo vondt. Det var berre å sette seg på flyet dagen etter, også tenkte eg ikkje så mykje over det før det hadde gått nokre dagar. Da skjønte eg at det var eitt aller anna som har skjedd, seier han.

Vidare seier Henriksen at han framleis er usikker på kor lang tid det til ta før han er heilt frist og kan trene som normalt.

– Nei, altså, det kjem jo litt an på da. Tar ein det heilt med ro, så går det jo sikkert litt fortare over. Samtidig så kjenner eg liksom, eg må jo teste ut ting og sjå kva eg kan gjere, kva som fungerer og kva som ikkje fungerer, seier 33-åringen.

– Eg har prøvd meg litt dei siste dagane. Kastinga er jo for så vidt grei, men det gjer forferdeleg vondt nokre gonger, fortset han.

Sidan han sjølv er usikker på tidsperspektivet for skaden, er det naturlege spørsmålet: Kva konsekvensar får dette for deg framover, med tanke på EM og OL?

– Ja, det er jo ikkje optimalt, det er det ikkje. Men eg har jo hatt mykje problem tidlegare òg, og det har gått greitt nokre gonger. Eg håpar å få løyst dette problemet ganske kjapt nå, så er det framleis greitt tid igjen, i alle fall til OL, seier han.

Fall neste igjen

Det er ikkje første gong 33-åringen er i ein liknande situasjon. For karrieren til Henriksen har vore prega av nettopp mykje skadar.

– Eg har jo vore mykje skadd oppi gjennom karrieren, så å få enda litt meir i det, det begynner å bli nok da. Og når det liksom er ein sånn klønete skade, så er det jo, ja, det blir jo berre for dumt, seier han.

FAMILIE: Eivind Henriksen nyt også tida i Australia saman med familien. Her med sonen Amund på ni månader. Foto: Privat

Sidan situasjonen er som han er for sølvvinnaren frå sommar-OL i 2020, må han berre prøve å ta det heile med eit smil. Og seier han var nære på å fallet igjen.

– Samtidig så er det jo herleg å berre vere borte frå det, rett og slett møkkavêret som har vore heime i Noreg nå, og herleg å gå ut i shorts og T-skjorte klokka 6 på morgonen i nærare 30 grader, seier Henriksen.

– Ein skal passe litt på når ein går rundt med slippers på kjøpesenteret på flisa der, viss det har regna litt. Eg har sklidd nokre gonger her òg, smiler han.