Hellands lillebror dediseres målet etter ulykke: – Håper han leser at jeg ville score for ham

– Dette var deilig. Det målet var for lillebroren min som krasjet på motorsykkel for tre uker siden, sier Helland til NRK.

Rosenborg-spilleren har et svært godt forhold til den ti år yngre lillebroren, som måtte legges i respirator etter ulykken.

– Det begynner å dra seg til nå, så da scoret jeg et mål for ham. Han er våken og koblet fra det meste, så det ser ut som det går bra. Det har vært noen tunge netter, forteller kampens store helt.

På besøk hver dag

Ifølge Helland er ikke lillebroren den som er mest interessert i fotball. Men akkurat i dag håper han at den yngste broren har fulgt med og sett storebrorens scoring.

– Jeg håper han leser at jeg ville score for ham i dag, sier en rørt Helland til NRK.

Han har vært på besøk hos broren hver eneste dag, men hadde ikke fått kommet seg ditt før kampen mot Kristiansund.

– I dag er den eneste dagen jeg ikke har vært der, men jeg skal dit etterpå tenkte jeg.

Stjerne mot Kristiansund

Når storebror Pål André har holdt seg skadefri, har han vært blant de farligste spillerne i eliteserien. Lørdag viste han frem sin klasse da Rosenborg slo Kristiansund på Lerkendal.

Helland satte inn hjemmelagets 1-0-scoring etter 13 minutter, før han et drøyt kvarter senere var nær ved å sette inn 2–0. Bare Sean McDermott sto i veien for et nytt mål av Helland.

SCORET: Både Milan Jevtovic og Pål André Helland scoret i eliteseriekampen mot Kristiansund. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Sju minutter før pausen driblet trønderen seg gjennom KBK-forsvaret, og ble revet ned av Christoffer Aasbak. Danske Nicklas Bendtner satte inn 2–0 sikkert, og Rosenborg var på god vei mot seier.

Daouda Bamba reduserte for bortelaget etter 58 minutter, men Milan Jevtovic og Bendtner scoret begge et kvarter før slutt og punkterte kampen.

– I dag spiller vi god fotball, Pål kommer tilbake fra skade og gjør en god kamp, sa Bendtner etter kampslutt.