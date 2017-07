Her legger Helland «skoa på hylla»: – En mental pause

Pål André Helland var svært preget etter kampen mot Dundalk i går, etter å ha haltet av banen med en strekk i lysken like før pause.

Også da han og resten av Rosenborg var på vei mot Norge fra Irland i dag, var 27-åringen minst like frustrert og lei som han var i går.

– Det er det samme nå. Den samme følelsen som jeg beskrev etter kampen, sier en ordknapp Helland.

SPØK: I en video på Instagram legger Pål André Helland bokstavelig talt «skoa på hylla». Men gjør han alvor ut av truslene? Nei, sier Tom Nordlie og Kåre Ingebrigtsen. Foto: Instagram: pahelland

Helland har vært skadet flere ganger i løpet av sin karriere, og nå ser det ut til at 27-åringen har fått nok. I går var han nemlig så frustrert at han vurderte å legge opp.

– Det er helt mørkt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er helt jævlig, sa Helland til NRK etter kampen i går.

Mener skadene har «ødelagt» karrieren

Da Helland kom på hotellet i går kveld, bestemte han seg like greit for å legge «skoa på hylla». Dette dokumenterte han under «historiefunksjonen» på Instagram, da han filmet at han åpnet et skap, la fotballskoa på hylla og lukket igjen døra.

– Er dette en måte å legge skoa på hylla (legge opp, journ.anm.)?

– Det er en mental pause, svarer Helland, uten å utdype dette ytterligere til NRK.

Han forteller at han har hatt et tresifret antall skader, og at dette har fått konsekvenser for karrieren hans.

– Det har sikkert ødelagt for utenlandsspill, landslagsspill og at Rosenborg ikke kom med i gruppespillet i Europa i fjor.

– Blitt svakere i takt med skadene

NRKs fotballekspert, Tom Nordlie, sier til NRK at han ikke tror noe på Hellands trussel om å legge opp.

– Det skjer ikke. Hva skal han bli da, brannmann? Eller kanskje standup-komiker? Jeg tror han er aller best som fotballspiller, sier Nordlie med et glimt i øyet.

Han synes det er vanskelig å si hvor god Helland kunne vært uten alle skadene som har satt ham tilbake, gang på gang.

TROR IKKE PÅ HELLAND: Kåre Ingebrigtsen tror ikke Helland legger skola på hylla med det første. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Toppnivået har vært veldig bra, men det er vanskelig å si. Jeg synes han i takt med skadene har blitt svakere.

– Skuffelsen er stor

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen forstår skuffelsen til stjernespilleren sin.

– Så klart skuffelsen er stor for Pål, som virkelig har begynt å komme i storform igjen og har trent i lang tid. Og så får han den strekken når ting skal begynne å avgjøres og sesongen går inn i en viktig periode. Det er nok fryktelig tungt, han vil som alle andre være med og spille, sier Ingebrigtsen og legger til:

– Pål kommer aldri til å legge opp. Han er for glad i fotball til det. Nå gir vi ham en dag, så skal vi løfte ham opp igjen.