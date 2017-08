Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Pål André Helland har kanskje vært eliteseriens farligste spillere i tre år. Når han har vært skadefri, vel å merke.

Lørdag viste han sin klasse da Rosenborg slo Kristiansund på Lerkendal.

13 minutter: Helland dribler seg 45 grader inn i 16-meteren fra nesten død vinkel på sin høyre side. Han finner åpning og smeller inn 1–0 for Rosenborg med venstrebeinet.

Helland lurer Kristiansunds offsidefelle med et strålende bakromsløp og får ballen fra Mike Jensen. Sean McDermott redder strålende via stanga. 38 minutter: Helland dribler seg igjen forbi KBK-forsvaret og rives ned av Christoffer Aasbak. Nicklas Bendtner setter sikkert inn 2–0 fra straffemerket.

– I dag spiller vi god fotball, Pål kommer tilbake fra skade og gjør en god kamp, sier Nicklas Bendtner, som også gjorde en god kamp, til Eurosport.

Hadde lyst til å legge opp

Seier hjemme mot Kristiansund er ikke mer enn hva folk forventer i Trondheim. Derfor var nok Pål André Hellands storspill vel så gledelig som de tre poengene for de 17.214 frammøtte på Lerkendal.

Hellands skader ble brukt som én av forklaringene da RBK ikke klarte å kvalifisere seg for europeisk gruppespill i fjor.

I år ble Helland skadet i den første kampen mot irske Dundalk.

– Det er helt mørkt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det føles ut som jeg vil legge opp. Det er helt jævlig, sa Helland da.

RBK hanglet seg videre fra returkampen mot Dundalk, men mot skotske Celtic ble det stopp på veien mot mesterligaen. Helland kom inn på tampen av den andre kampen, men for sent til hjelpe Rosenborg videre.

TVANGSSMIL: Matthías Vilhjálmsson hjelper Nicklas Bendtner med å få opp munnvikene etter danskens andre scoring mot Kristiansund. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Fikk hvile en halvtime

Nå må Rosenborg slå Ajax for å komme til Europaligaen. Da trenger trønderne Helland i storform.

Derfor ble han også tatt av banen etter en times spill lørdag – for å unngå slitasje og nye skader.

– Han er en meget bra fotballspiller, og nå håper vi å få se ham oftere og oftere. Vi må holde ham skadefri, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport.

Da hadde Kristiansund redusert til 2–1. Daouda Bamba fikk smette igjennom RBK-forsvaret etter 58 minutters spill og tok meget godt vare på muligheten.

Dermed ga han Rosenborg en påminnelse om at serielederne ikke er bedre enn at hundre prosent konsentrasjon er påkrevd i alle situasjoner, enten motstanderne er bunnlag i eliteserien eller europeiske storheter.

Dobbel Bendtner

I tillegg til Hellands storspill, hadde Lerkendal-publikum også grunn til å glede seg over Nicklas Bendtner.

Etter 75 minutters spill satte den tidvis utskjelte dansken inn sitt andre for dagen på en retur. Like etterpå spilte han fri Milan Jevtovic til 4–1.

– Jeg er glad for å score to mål i stedet for ett. I dag blir jeg brukt på en god måte. Løpene jeg har blir brukt, påpeker Bendtner.

– Nicklas var og har vært meget bra, i dag scorer han to og er involvert i masse. Som jeg har prøvd å si i lang tid, tar det tid å skape relasjoner, sier Kåre Ingebrigtsen.

Skal Rosenborg slå Ajax, må angrepsstjernene produsere tellende resultat, noe de ikke klarte på 180 minutter mot Celtic.

Første møte med nederlenderne er 17. august.