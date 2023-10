Vart overraska på fødestova: – Eg vart ganske lei meg

– Fødselen vart litt meir komplisert enn først anteken, fortel Amalie Iuel til NRK under ein trilletur med hennar og Aksel Lund Svindals nyfødde son, Storm.

1. september parets første barn til verda, men fødselen gjekk ikkje heilt som Iuel hadde førestilt seg.

– Det vart hastekeisarsnitt etter ganske mange timar på fødestova.

– Kva tenkte du då dei sa det vart keisarsnitt?

– Eg vart ganske lei meg, for eg hadde håpa eg skulle få gjere det på gamlemåten eller den vanlege måten. Men vi måtte ta nødutgangen. Eg var lei meg akkurat akkurat då dei sa det, men eg skjønte veldig fort at for at han skulle ha det bra og komme ut frisk så måtte han ut den vegen, fortel friidrettsstjerna.

TRILLETUR: NRK vart med Amalie Iuel på tur saman med sonen Storm. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Iuel fortel at ho kjende seg godt vareteken på sjukehuset under heile fødsel og sender ein takk til det norske helsevesenet.

Amalie Iuel Ekspander/minimer faktaboks Født: 17. april 1994 i Aalborg, Danmark.

Sivilstatus: Forlovet med Aksel Lund Svindal, sammen har de sønnen Storm.

Statsborgerskap: Norsk og dansk.

Karriere: Ti individuelle NM-gull i friidrett. Gull fra lag-EM i 2019 og nordisk mesterskap i 2020. Har deltatt i OL for Norge i 2016 og 2021. Spesialiserer seg på 400 meter hekk.

Masar på Alnes

29-åringen var førebudd på ein krevjande veg tilbake til friidrettsbanen etter fødselen, men med keisarsnitt vart vegen endå lengre enn først tenkt.

Ho har fått beskjed av legane at ho kan byrje å gjere litt småting, og håpar å snøre på skoa for ein lett joggetur neste veke.

– Eg kjenner meg lett i beina og klar for å komme tilbake rett og slett. Det kriblar. Eg gler meg. Eg føler at eg har visna bort litt dei siste vekene her no, seier Iuel.

TRENAR: Leif Olav Alnes følgjer Iuel tett opp. Foto: NTB

Ho trur derimot at trenar Leif Olav Alnes er bekymra for at ho skal ta i for mykje, for tidleg.

– Eg prøver å mase litt på Leif Olav. «La meg gjere litt meir». Kanskje tøye grensa litt heile tida. Han er jo flink på å halde meg igjen sånn at eg ikkje gjer noko dumt.

– Eg byrjar å bli ekstremt rastlaus, legg hekkeløparen til.

– Hårete mål

Iuel er vand til eit knallhardt treningsliv, med store meisterskap som målsetjing. Ei gulrot i det fjerne når kvar dag blir fylt med lange økter saman med Karsten Warholm og co. i Valhall.

Neste år står både EM i juni og OL i juli og august på programmet. Allereie byrjar det å haste med tanke på leikane i Paris kommande sommar.

Men dit vil Iuel.

– Eg veit jo at det er eit hårete mål, men eg likar jo ei god utfordring då. Det er vanskeleg å seie om eg er litt for optimistisk eller kva.

STRÅLAR: Iuel nyt det nye tilværet som mor. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

– Det kan vere eg er det, men om ikkje OL skulle gå så er det mange andre meisterskap som kjem på rekkje og rad i åra etter òg. Det er ikkje sånn at viss eg ikkje kjem til OL så er det ein stor fiasko. Eg tenkjer jo å halde fram uansett, fortel ho.

Fire år seinare, i 2028, er det Los Angeles - staden der ho studerte - som er OL-vert.

– Det hadde vore skikkeleg gøy å komme seg dit. Som eit fint, kanskje punktum for karrieren, smiler ho.

Forlova seg

No handlar det meste om å gi Storm ein fin start på livet. Men etter tre år i forhold med Lund Svindal, har høgdepunkta komme på rekkje og rad den siste tida.

FORLOVA: Iuel og Lund Svindal har førebels ikkje sett bryllaupsdatoen. Foto: Amalie Iuel / Instagram

Førre veke sleppte paret nyheita om at dei er forlova.

– Det var ein fin augneblink i naturen. Oss to, ungen og bikkja. Det kunne ikkje vorte betre enn det.

– Når står bryllaupet?

– Det har vi ikkje snakka om. Vi er litt dårlege på å planleggje, så det kan ta si tid. Men no er vi i alle fall i gang.