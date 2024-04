Sist hun var i aksjon var under et stevne i Berlin i september 2022. Siden da har mye skjedd.

– Det er syv og en halv måned siden jeg fødte. Og det er sjukt å se hva kvinnekroppen er kapabel til, sier Iuel til NRK.

– Først går du gravid i ni måneder, så er det keisersnitt. Da er det ganske fantastisk at man greier å komme tilbake på et så høyt nivå, sier Iuel til NRK etter løpet i Kenya.

GLAD: Amalie Iuel intervjues etter sesongåpningen i Kenya. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

Hun åpnet forholdsvis rolig, men tok over teten på oppløpssiden. Ned til andreplassen, belgiske Paulien Couckuyt, var det 34 hundredeler.

– Det var nesten så jeg ikke trodde det jeg så på klokken, sier Iuel til NRK.

Iuel løp inn til 54,89, og etter målgang virket hun svært overrasket over resultatet.

Det er også NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

– Jeg er mektig imponert, dette er langt over mine forventninger, sier Rodal.

Veien til OL

OL-kravet på 400 meter hekk er på 54,85, fire hundredeler under Iuels tid lørdag.

– Jeg har et mål for sesongen, og det er å kare meg til OL. Jeg visste det kunne bli et hårete mål, sier Iuel.

Hun forteller at hun var i tvil om hun i det hele tatt skulle ta den lange turen til Afrika for sesongåpningen, og at hun derfor er ekstra overrasket.

– Jeg har vært bra på trening og sånt, men har hatt sykdom i kroppen. Så jeg har vært i tvil om jeg skulle reise, sier hun til NRK.

– Jeg visste at jeg hadde mange øyne rettet mot meg, så at det gikk såpass bra var bare råkult.

Det er også mulig å kvalifisere seg til OL i Paris via rangering. Stevnet i Nairobi var første mulighet til å samle poeng, ettersom hun har vært lenge borte fra friidrettsbanen.

Rodal er trygg på at Iuel kommer seg til OL etter lørdagens sesongstart.

– Det er naturlig at hun løper fortere enn dette. Jeg tror hun har formmessig mye å gå på, sier Rodal.

Amalie Iuels personlige rekord på 400 meter hekk er 54,68. I 2022 mistet hun den norske rekorden til Line Kloster, som løp inn til supertiden 53,91.

I OL: Amalie Iuel i aksjon i et fælt regnvær under OL i Tokyo i 2021. Foto: Lise Åserud / NTB

Ble mor i september

Det er et drøyt år siden Amalie Iuel avslørte at hun er gravid. Derfor konkurrerte hun ikke hele forrige sesong.

1. september ble hun og Aksel Lund Svindal foreldre til sønnen Storm. I etterkant har Iuel vært åpen om at fødselen ikke gikk helt etter planen.

– Fødselen ble litt mer komplisert enn først antatt, fortalte Amalie Iuel til NRK om lag en måned etter fødselen.