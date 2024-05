– Det ble et ganske rotete løp. Jeg fikk ikke helt utnyttet den fine medvinden på den første langsida. Jeg kom litt tett på hekkene, så da blir jeg tvunget til å bremse litt, sier Amalie Iuel til NRK.

Lørdag ettermiddag løp hun inn til seier i det nordiske mesterskapet i friidrett på tiden 55,78 sekunder. Det til tross for at hun karakteriserer sitt eget løp som «rotete».

Men hun var likevel omtrent ett sekund bak OL-kravet på 54,85.

– Følelsen var egentlig at jeg virkelig hadde rotet det til og at det ble et 57/58-løp, men så klarte jeg likevel å holde det på 55-tallet. Tiden ble bedre enn jeg hadde trodd da jeg kom i mål med all den trippingen, forteller Iuel.

I april løp Iuel sin første konkurranse på nesten to år, og ble selv rystet av tiden på 54,89 sekunder i kenyanske Nairobi.

– Det er syv og en halv måned siden jeg fødte. Og det er sjukt å se hva kvinnekroppen er kapabel til, sa Iuel til NRK da.

Det var fire hundredeler bak OL-kravet, men den norske kvinnen har fortsatt frem til 30. juni på seg for å klare kravet. Iuels personlige rekord på distansen er 54,68.

– Jeg har et mål for sesongen, og det er å karre meg til OL, har Iuel sagt til NRK tidligere.

Slik så det ut da Iuel sesongåpnet i Nairobi forrige måned:

Bilder med tillatelse fra VG. Du trenger javascript for å se video. Bilder med tillatelse fra VG.

Reserveplanen

Selv om Iuel eventuelt ikke skulle greie OL-kravet på 54,85 sekunder, så er det mulig å kvalifisere inn til OL i Paris gjennom rankingpoeng.

– Nå skal jeg være med på et stevne i Slovakia neste fredag. Det blir neste, så er det Bislett Games etter det, og da er det ganske kort tid før avreise til EM i Roma. Så det blir tre løp nå hvor jeg forhåpentligvis kan løpe godt og samle litt rankingpoeng.

– Du har de tre løpene planlagt og klart som en backup uansett om du ikke greier OL-kravet?

I OL-PLANEN: Da Olympiatoppen samlet troppen sin i fjor for å ta bilder, så var Iuel med. Foto: Heiko Junge / NTB

– Så lenge jeg får inn tre løp til som er noenlunde like i dag eller bedre, så er det fullt mulig å komme med på ranking også. Så det er backupen hvis jeg ikke skulle ta kravet, så jeg får bare kjøre på, sier Iuel smilende.

– Du føler ikke det haster enda?

– Nei, fordi jeg vet at selv om jeg ikke klarer å ta kravet i dag, så er det et tellende løp. Det er på en måte fortsatt godt nok til å få meg inn på ranking. Det var godt med rankingpoeng her nå og det var ikke en dårlig tid.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal forteller at han fortsatt lar seg imponere over det Amalie Iuel får til på friidrettsbanen så kort tid etter fødselen.

– Hun har for så vidt god tid på seg til å ta OL-kravet enda. Samtidig er det jo ikke helt ideelt når man konkurrerer flere ganger og utviklinga ikke kommer tidsmessig.

Men Rodal er optimistisk med tanke på Iuels sjanser til å komme seg til OL.

– I mitt hode er hun foran skjema, sier Rodal.

Mange norske mestere

Iuel føyer seg inn i rekken med norske utøvere som har blitt nordiske mestere i Malmö lørdag.

Lakeri Ertzgaard ble nordisk mester på 400 meter for kvinner på tiden 52,77, mens Andreas Grimerud vant herrenes konkurranse på samme distanse med ny personlig rekord på 45,90 sekunder.

Marcus Thomsen vant herrenes konkurranse i kulestøt. Han fikk til et støt på 20,82 meter.

I kvinnenes spydkonkurranse ble det dobbelt norsk. Sigrid Borge vant med et kast på 60,94 meter, mens Marie-Therese Obst ble nummer to på 60,61.

Her går Svindal nesten feil på Slottet Du trenger javascript for å se video.

Kan bli to øvelser i OL

Hvis Iuel kommer seg til OL på 400 meter hekk, vil det bli et svært innholdsrikt OL i Paris for 30-åringen.

Tidligere denne måneden var Iuel nemlig med på stafettlaget som kvalifiserte seg til OL på 4x400 meter for kvinner.

Det er første gang Norge har med lag på den distansen i et OL, og første gang et kvinnelag deltar i en lagøvelse for Norge i olympiske leker.

Vill jubel etter at OL-plassen ble sikret Du trenger javascript for å se video.

PS! Friidrett under OL i Paris sendes direkte på NRK.

PS2! EM i friidrett ser du på NRK fra 7. til 12. juni.