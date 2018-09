Hegerberg nådde ikke opp i FIFAs prestisjekåring

– Jeg synes det er overraskende, sier VGs kommentator på damefotball, Trond Johannessen.

Hegerberg var nominert sammen med Lyon-lagvenninne Dzsenifer Marozsán, samt Marta, til prisen. Selv om den norske Lyon-stjernen har bøttet inn mål for klubblaget, måtte Hegerberg med sin mor ved sin side i salen, se at Marta ble lest opp som årets spiller på damesiden.

Brasilianeren ble stemt frem som vinner av fotballsupportere, landslagstrenere- og kapteiner, samt journalister. Prisen fikk hun utdelt av landsmann Roberto Carlos.

PRISVINNERE: Luka Modric og Marta, her med beviset på at de er årets spiller i verden, mottatt på FIFA-gallaen i London mandag kveld. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Overrasket ekspert

Marta spiller til daglig for Orlando Pride i den amerikanske ligaen. Hun kom med på årets lag i USA og tok Copa America-tittelen med Brasil. Det var dermed ikke hvem som helst Hegerberg måtte seg slått av.

Johannessen mener at selv om Marta har sikret Brasil én tittel og levert greit på klubblaget, så burde Hegerbergs målsnitt, eller Marozsáns dominans som midtbanespiller i verdens beste klubblag, ha rangert dem begge foran den 32-årige veteranen.

– Marta har gjort det greit i Orlando, men Hegerberg har et målsnitt på over 1,5. De to Lyon-spillerne har hatt en bedre sesong når de vinner det store klubbtroféet. Og det scoringstallet til Hegerberg gir vanligvis uttelling i sånne kåringer. Men her har da Martas navn, den første store verdensstjernen på kvinnesiden, hatt en del å si, konkluderer Johannessen.

STRÅLENDE FORNØYD: Ada Stolsmo Hegerberg poserer med Champions League-troféet etter finalen i mai mot Wolfsburg i Kiev, Ukraina. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Gratulerte Ronaldo og Salah

På herresiden var det mesterliga-vinner og VM-finalist, Luka Modric, som gikk helt til topps i kåringen av årets spiller. Han vant foran Mohamed Salah og Cristiano Ronaldo.

– Jeg vil gratulere Mohamed og Cristiano med en strålende sesong. Jeg er sikker på at dere får en ny mulighet til å kjempe for denne prisen, innledet Modric med - i sin «takketale» - før han fortsatte:

– Denne prisen er ikke bare for meg, men for mine lagkamerater i Real Madrid og Kroatia. Og alle trenerne jeg har spilt for. Dette ville ikke vært mulig uten dem. Det er også for familien. Uten dem hadde jeg ikke vært den spilleren og personen jeg er i dag, sier midtbanespilleren

Eventyrlig sesong

I kåringen på kvinnesiden var det til å begynne med ti spillere som var nominert. Antallet ble etter hvert barbert ned til tre - og den norske måldronningen var med i det såkalte finalefeltet før kåringen mandag kveld.

Det er prestasjoner mellom august 2017 og mai 2018 som gjelder. Hegerberg scoret 31 mål på 20 seriekamper for Lyon sist sesong. I mesterligaen leverte hun rekordsterke 15 mål og 23-åringen kunne løfte det gjeveste klubbtroféet etter seieren over Wolfsburg i finalen i vår.

Til tross for at hun bare er 23 år er Hegerbergs premieskap fullt. I tillegg til en rekke klubbtriumfer i Norge og Frankrike, og et EM-sølv med Norge i 2013, ble hun av UEFA kåret til årets spiller i Europa i 2016. Våren 2017 gikk hun til topps i en prestisjetung BBC-kåring, men denne gangen nådde hun altså ikke helt opp.

Salah med beste mål

I tillegg til årets spiller ble flere andre priser delt ut:

Årets mål: I kamp mot ni andre scoringer var det Mohamed Salahs mål for Liverpool mot Everton 10. desember 2017, som ble kåret til det beste.

Årets trener på damesiden: Lyon-trener Reynald Pedros fikk utmerkelsen i konkurranse med Asaka Takakura og Sarina Wiegman.

Årets trener på herresiden: Frankrike-trener Didier Deschamps vant denne kåringen foran eks Real Madrid-trener Zinedine Zidane og Kroatias landslagssjef, Zlatko Dalic.

Beste keeper: Belgia-keeper Thibaut Courtois gikk til topps her, foran sterke utfordrere i Hugo Lloris og Kasper Schmeichel.

Årets supporterpris: Peru-fansen under fotball-VM 2018.

Årets fair play-pris: Lennart Thy.

Årets lag: David de Gea - Dani Alves, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modric, N'Golo Kanté - Eden Hazard, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo.