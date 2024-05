Caroline Graham Hansen kronet en drømmesesong – 27 mål og 25 målgivende på 35 kamper – med å vinne trippelen for Barcelona: Cup, serie og mesterligatriumf.

– Det er en fantastisk dag. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er min livs opplevelse å få stå her og vinne det med fansen som har kommet hit i dag, sier Graham Hansen til NRK.

– Det å få lov til å vinne Mesterligaen foran dem, nesten på hjemmebane, er det fineste jeg har opplevd på fotballbanen, fortsetter hun.

Etter kampen lot heller ikke superlativene vente på seg for 29-åringen som tidvis herjet i finalen. Tidligere Mesterliga-vinner – og assistenttrener på landslaget – Ingvild Stensland mener sesongen til Graham Hansen bør kvalifisere til å vinne gullballen.

– Jeg synes hun har gjort en utrolig sterk sesong. Tallene taler for seg selv. Hun topper det med Mesterliga-seier. Jeg tror hun ligger godt an til den (gullballen), det hadde vært veldig fortjent, sier Stensland i NRK-studio.

BØR VINNE: Kristoffer Løkberg mener det ikke er tvil om hvem som bør vinne gullballen. Foto: Nicolai Trondal

– Det er ingen tvil om at hun bør vinne den. Nå får vi endelig svaret på om gullballen bare er en popularitetskonkurranse, eller om det faktisk går til de spillerne som presterer på det beste nivået, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Hovedpersonen selv er heller ydmyk når det gjelder spekulasjonene om prisen som betegner verdens beste fotballspiller.

– Det er nok lenge til det. Det er uansett hyggelig at folk setter pris på det jeg gjør ute på banen, sier Graham Hansen om gullballenryktene.

– Det kan ikke bli bedre

Barcelona måtte gi tapt for samme motstand i finalene i 2019 og 2022, men på tredje forsøk seiret katalanerne. Klubben forsvarte samtidig finaleseieren fra fjoråret.

– Da er det game over. Det er de store midtbanespillerne som gjør dette for spanjolene og begraver Lyon-spøkelset, sa NRK-kommentator Christian Nilssen etter kampslutt.

Norske Ingrid Syrstad Engen spilte fra start for Barcelona, og var svært delaktig i å sikre triumfen for katalanerne.

– Det er helt utrolig. Det er nesten så at tårene kommer frem igjen nå. Jeg har gått rundt og siden kampen stoppet og tenkt «endelig så vinner vi mot Lyon». Dette er min andre Mesterliga-seier og jeg kunne ikke vært mer glad, sier en emosjonell Engen til NRK.

– Dette er toppen av alt. Det kan ikke bli bedre. Det er den følelsen jeg har, fortsetter hun.

MARKANT: Caroline Graham Hansen var på mange måter drivkraften til Barcelona i den første omgangen. Foto: AFP

Etter at troféet var sikret ble Graham Hansen båret frem på gullstol av lagvenninnene.

– Det viser hvor sammensveiset vi er som gruppe, når vi løfter hverandre frem på den måten. Jeg er ikke den som tar størst plass i sammenhenger når det gjelder å være i sentrum av ting, sier Graham Hansen om feiringen.

Graham Hansen båret på gullstol i elleville jubelscener

På motsatt ende spilte skadepregede Ada Hegerberg, som ble byttet inn for Lyon etter å ha sett de første 80 minuttene fra sidelinjen.

– Barcelona var et bedre lag i dag, det er så enkelt som det. Vi må holde hodet høyt oppe og jobbe hardere for å være her igjen, sier Hegerberg til NRK.

Tiden ute med skade har preget henne.

– Jeg føler jeg har en god sesong, og så får jeg et spark ut fra ingenting på leggen. Det er livet og det er fotball. Det er kjedelig, men jeg vet jeg kommer sterkere tilbake, sa Hegerberg.

Her kunne Hegerberg reddet Lyon

Jevn batalje

Etter en svært tett og jevn første omgang – preget av en dominant Graham Hansen – tok det fyr de neste 45 minuttene på Estadio de San Mamés.

Drøye 10 minutter ut i den andre omgangen fikk katalanerne hull på byllen da gullballen-vinner Aitana Bonmatí kontant sendte Barcelona i føringen.

SENDTE BARCELONA TIL HIMMELS: Aitana Bonmatí kunne juble for scoring i mesterligafinalen. Foto: AP

Dramatikken stoppet på ingen måte etter Barcelonas scoring. Bare minutter senere fikk Graham Hansen en kjempemulighet for de røde og blå, som var svært nære å passere målstreken.

Ada Hegerberg har slitt med skader denne våren og startet på benken for Lyon. Den norske storscoreren ble byttet på ti minutter før slutt i jakten på en utligning, men greide ikke å hjelpe laget sitt tilbake i kampen.

Imidlertid var det Barcelona som skulle sette spikeren i kista. Etter en lekker kontring fra spanjolene, punkterte innbytter Alexia Putellas kampen med å sende Barcelona til 2–0.

SLAPP JUBELEN LØS: Putellas sementerte seieren for Barcelona i årets finale. Foto: Reuters

Dermed kan Barcelona juble for nok en mesterligatriumf – og sin første seier mot Lyon i en finale.