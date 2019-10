Han kan gå rett inn på et av Europas topplag

Det fantes to dårlige nyheter for Salzburg i kampen mot Napoli i mesterligaen onsdag kveld. Den ene var at de tapte 3–2.

Den andre var at Erling Braut Haaland scoret lagets to mål.

Slik kan det i hvert fall virke for treneren Jesse Marsch, om han ønsker å beholde Haaland neste sesong. Da NRK forrige måned snakket med analytikeren Tim Armitage, som ser hvert minutt av den østerrikske toppligaen, sa han at Salzburg kanskje hadde tatt for godt vare på Haaland.

Begrunnelsen var at om 19-åringen fortsatte å score mål i mesterligaen, kunne han forsvinne fra Salzburg allerede i januar.

På det tidspunktet hadde Haaland scoret hattrick i sin debut i turneringen, mot Genk.

Nå står Haaland med seks mål på tre kamper. Jærbuen er turneringens toppscorer.

Scorer mot alle

Om Armitage har rett, må nok Salzburg belage seg på å bygge forsvaret rundt en annen spiss neste sesong. Haaland virker allerede for god for den østerrikske ligaen.

Akkurat nå fremstår han som en spiss som kan gå inn på et av Europas topplag.

Haaland har banket inn elleve mål på ni kamper i den hjemlige serien. Men som Armitage sier, kan spisser herje i Østerrike uten å bli kjøpt av noen storlag. Det er målene i mesterligaen som viser at en spiller kan prestere mot de aller beste.

Da Haaland scoret sitt hattrick, kunne man si at det «bare» var mot Genk, et lag som ligger på sjetteplass i den belgiske serien.

NUMMER TO: Her nikker Haaland inn sitt andre mot Napoli - og sjette totalt - i årets mesterliga. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Men nå har Haaland scoret mot Liverpool og Napoli. Da er det få grunner igjen til å tvile på tenåringens talent.

Ett mål per halvtime

Dette er tross alt to av de beste lagene i Europa, med to av verdens beste midtstoppere. Liverpool, anført av Virgil van Dijk, hadde det tetteste forsvaret i Premier League forrige sesong, med 22 baklengs på 38 ligakamper.

Napoli kom på andreplass i Serie A og har Kalidou Koulibaly, en stopper som en rekke andre toppklubber drømmer om.

Om Haaland kan score mot disse to lagene, kan han score mot hvem som helst.

Ingen spiller i turneringens historie har scoret seks mål på sine tre første kamper. Det sprøeste er kanskje at Haaland ikke en gang har startet de tre kampene han har spilt. Han begynte på benken mot Liverpool fordi han var syk.

Totalt har han spilt 196 minutter i mesterligaen. De seks nettkjenningene betyr at han har scoret omtrent ett mål hver halvtime han har vært på banen.

Kunne scoret flere

Det snittet blir åpenbart umulig å opprettholde, men Haaland viser tegn til at storformen kommer til å fortsette.

Fra et analytisk ståsted er det bekymringsverdig om en spiss scorer mange mål, men kommer til få sjanser og få skudd. Teorien er at ingen spisser vil kunne score på hver sjanse i lengden.

I stedet kommer de beste spissene seg til flest sjanser – og scoret på noen av dem. Det siste tiåret har ingen spillere i de store ligaene skutt like ofte som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Her er Haalands tall lovende. Han ligger på 4,6 skudd per 90. minutt i mesterligaen, som er et råsterkt snitt. Mot Napoli kom han til seks skudd – alle var innenfor boksen.

Han kunne fint scoret flere mål enn to. Det er et positivt tegn.

Budrunden

Omtrent det eneste spørsmålstegnet som gjenstår, er om Haaland hadde scoret like mange mål for en annen type klubb.

Salzburg er et drømmelag for en ung spiss som vil opp og frem. De angriper konstant, de spiller med høyt tempo og de skaper sjanser på løpende bånd. I hjemlig serie har de scoret 47 mål på 11 kamper.

I mesterligaen er det kun Bayern München og Real Madrid som fyrer av flere skudd.

Samtidig nytter det ikke med gode tilretteleggere om ingen tar løpene og kommer til avslutninger. Det er en grunn til at Salzburg bruker Haaland på topp.

Og går han til en større klubb, vil forholdene sannsynligvis bli gode også der.

Akkurat når Haaland vil bytte klubb, er kun et tidsspørsmål. Sannsynligvis starter budrunden i vinter eller neste sommer, for det virker utenkelig at en så god spiss skal bli i en så liten liga som Østerrike. Haaland blir ikke billig, for alle klubbene i Europa vet nå hvem han er.

Omtrent det eneste som ikke virker helt klart ennå, er akkurat hvor god han er.

Akkurat på det området overrasker han oss hele tiden.