Haalands klubb er så kontroversiell at fansen lagde eget protestlag

I fjor sommer, lenge før han scoret hattricket som har gjort ham til en av Europas mest ettertraktede spillere, var Erling Braut Haaland kort tid unna å ta sitt første steg mot utlandet.

Haaland sto foran et viktig valg. Som 17-åring hadde han herjet for Molde i Eliteserien, men mange talenter stagnerer fordi de går til feil klubb.

Jærbuen, som spiller mot Liverpool i kveld, hadde flere attraktive tilbud.

Han kunne gått til Bayer Leverkusen, et av topplagene i Tyskland. Han kunne gått til Juventus, stormakten som hadde vunnet den italienske ligaen syv år på rad.

Men Haaland og hans nærmeste valgte verken Juventus eller Leverkusen.

I stedet gikk Haaland til Red Bull Salzburg. I Østerrike.

SMART VALG: Ekspertene tror Haaland gjorde et godt valg da han vraket flere store klubber til fordel for Salzburg. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Som by er Salzburg mer kjent som fødestedet til Mozart enn for fotball. I fjor spilte ikke Salzburg i mesterligaen, turneringen for de beste klubbene i Europa. UEFA rangerer den østerrikske toppserien som den 12. beste ligaen i Europa.

Men det var en grunn til at Haaland gikk til Salzburg.

– Valget hans er helt optimalt, sier fotballspeideren Stig Torbjørnsen.

– Jeg tror han gjorde et strålende valg, sier analytikeren Tim Armitage.

Denne sesongen har Haaland tatt enorme steg. Han banker inn mål i ligaen. For to uker siden scoret han hattrick i sin debut i mesterligaen, mot belgiske Genk – en prestasjon som har koblet ham til flere av Europas største klubber.

Men ved å gå til Salzburg har Haaland også blitt en del av en større mesterplan. Denne planen, regissert av Red Bull, er like smart som den er kontroversiell.

Kidnappingen

I utgangspunktet finnes det ingen logisk forbindelse mellom fotball og Red Bull.

Men selskapet bak energidrikken har altså blitt en av fotballens lureste operatører.

Red Bull ble skapt i 1987 av østerrikeren Dietrich Mateschitz og den thailandske forretningsmannen Chaleo Yoovidhya. Siden det har Mateschitz tatt full kontroll og brukt sin teft innen markedsføring til å gjøre drikken verdenskjent.

Mateschitz har investert i ulike sporter, spesielt ekstremsport: vindsurfing, skating, hanggliding, BMX. I 2012 var Red Bull hovedsponsor da østerrikeren Felix Baumgartner fløy 39 kilometer opp i atmosfæren i en heliumballong og brøt lydmuren ved å hoppe ned igjen på jorden.

SATSER HIMMELHØYT: Red Bull var hovedsponsor da Felix Baumgartner hoppet ned mot jorden fra 39 kilometers høyde. Foto: Jay Nemeth / AP

Red Bull har to Formel 1-lag: Red Bull Racing og Scuderia Toro Rosso. Toro Rosso er italiensk for «Rød Okse».

En del av målet med disse investeringene for Red Bull er å bruke sport til å drive aggressiv markedsføring. Men hva skjer når et selskap som Red Bull går inn i en konservativ sport som fotball?

Hva skjer om de prøver å ta over en gammel og ærverdig fotballklubb?

Svaret på det kom i 2005, da Red Bull kjøpte SV Austria Salzburg.

SV Austria hadde en lang historie. De ble grunnlagt i 1933 og vant den østerrikske ligaen tre ganger på 90-tallet. De spilte i hvitt og fiolett. Men så kidnappet Red Bull i praksis SV Austria.

De endret navnet til FC Red Bull Salzburg. De endret draktene til hvitt og rødt. Klubbens identitet ble forandret over natten.

I protest skapte en gruppe supportere en ny klubb under det gamle navnet. Men de måtte begynne fra bunnen av. I motsetning kunne Red Bull bygge sin merkevare med et etablert lag. Med finansiell støtte fra Red Bull ble Salzburg snart landets beste.

Men dominans i Østerrike var ikke nok for Red Bull.

– Slakt oksene

I 2009 tok Red Bull over SSV Mark Markranstädt, en klubb i tysk femtedivisjon. Den ble omdøpt til RasenBallsport Leipzig.

Den eneste grunnen til at den ikke ble hetende Red Bull Leipzig, var at sponsornavn er ulovlig i tysk fotball. Så Red Bull valgte «RasenBallsport», som betyr «sport på gress», og som forkortes til «RB».

Målet til Red Bull var å få Leipzig opp til Bundesliga, den øverste divisjonen i Tyskland.

Syv år senere var Leipzig i det beste selskap.

RASK VEI OPP: Red Bulls tyske lag RasenBallsport Leipzig brukte ikke lang tid fra 5. divisjon til Bundesliga. Her feirer de opprykket til gjeveste selskap. Foto: Jens Meyer / AP

Underveis hadde de blitt landets mest forhatte lag. I Tyskland er det sterk motstand mot private investorer som prøver å gjøre fotball om til business. Fans av motstanderlagene anså Leipzig som en ren PR-kampanje for Red Bull.

Egentlig skulle ingen private eiere kunne ta over en tysk klubb. Det tyske fotballforbundet har en regel om at minst 51 prosent av en hver klubb må eies av fansen. De eneste unntakene gjelder bedrifter som har finansiert lag sammenhengende i mer enn 20 år.

Men Leipzig lurer denne regelen ved å ha 17 «klubbmedlemmer» som i praksis er ansatt av Red Bull. Nye medlemmer må betale rundt 10 000 kroner per år, og får ikke stemmerett over klubbens avgjørelser.

Som konsekvens har Leipzig fått protester og bannere mot seg med meldinger som «Slakt Oksene». Lagets spillerbuss har blitt steinet. Da de møtte Dynamo Dresden i cupen i 2016, hev Dynamo-fansen et oksehode ned ved siden av banen.

De som støtter Leipzig, sier at penger kun er en del av årsaken til suksessen. De kan blant annet sikte til at Red Bull driver både Leipzig og Salzburg på en helt spesiell måte.

Mannen som har hatt ansvaret for klubbenes strategi, kalles «Professoren».

Professor Rangnick

Ralf Rangnick er en erfaren og respektert trener som blant annet har ført Schalke 04 til en imponerende andreplass i Bundesliga. I 2012 ble han ansatt av Red Bull.

Men Red Bull ville ikke at Rangnick skulle trene noen av lagene. I stedet skulle han være sportsdirektør. Og han skulle jobbe med både Leipzig og Salzburg.

— Han har hatt en enorm innflytelse, sier Tim Armitage til NRK.

PROFESSOREN: Ralf Rangnick har hatt enorm innflytelse på Red Bull-lagene. Foto: Odd Andersen / AFP

Armitage jobber for analyseselskapet FootballRadar og har sett hvert minutt av den østerrikske toppligaen siden 2013. I løpet av denne perioden har Salzburg vunnet ligaen seks ganger. Det har de gjort delvis fordi de har fulgt Rangnicks strategi.

Strategien er basert på to hovedprinsipper.

Det første er at både Leipzig og Salzburg skal spille intensiv og offensiv fotball. De skal presse høyt. De skal angripe kjapt.

Rangnick har sørget for å hente trenere som bruker denne stilen.

Blant disse finner vi Roger Schmidt (Salzburg), som senere dro til Leverkusen, og Ralph Hasenhüttl (Leipzig), som nå trener Southampton i Premier League.

Når Rangnick ikke har funnet passende trenere, har han tatt rollen selv. Han trente Leipzig i 2015/16 og 2018/19. Den første sesongen sikret han opprykk til Bundesliga; den andre sesongen kom han på tredjeplass i toppserien.

Da han var trener, brukte Rangnick en klokke på treningsfeltet som satte press på spillerne. De hadde for eksempel åtte sekunder på seg til å vinne ballen tilbake når de hadde mistet den, eller ti sekunder til å fyre av et skudd.

Klokkens effekt på spillerne var åpenbar for Rangnick.

– De justerer spillestilen sin og ting blir mer instinktivt. De begynner å spille kjappere, har han sagt, ifølge Bundesligas offisielle nettside.

Det at Salzburg og Leipzig spiller på samme måte, gir dem kontinuitet. Det gjør det også lettere for Red Bull å hente de riktige spillerne. De foretrekker profiler som er fysiske, intense og aggressive.

Og ikke minst: De satser på unge spillere.

Det globale nettverket

– Den eneste måten å finne de beste spillerne på for en klubb som oss, som ikke er i en av de store ligaene, er å finne unge talenter og gi dem en sjanse på A-laget, har Christoph Freund, Salzburgs sportsdirektør, sagt til The New York Times.

Å kjøpe stortalenter er ingen ny idé, men Red Bull finner flere av dem enn nesten alle andre klubber. Siden Rangnick kom i 2012, har Salzburg for eksempel hentet Sadio Mané og Naby Keïta. Rangnick fløy selv til Frankrike for å se Mané spille i fransk tredjedivisjon.

I dag spiller Mané og Keïta på Liverpool, som er europeiske mestere.

SPILTE I SALZBURG: Liverpools superstjerne Sadio Mané ble hentet til Salzburg fra fransk 3. divisjon. Foto: Dominic Ebenbichler / Reuters

Leipzig har hentet talenter som den svenske vingen Emil Forsberg, den danske angriperen Yussuf Poulsen og den tyske landslagsspissen Timo Werner.

Slike spillere gjør både lagene bedre og gir Red Bull profitt, fordi de kan selges til større klubber for store summer. Både Forbes og Transfermarkt beregner at Salzburg har gått rundt 1,7 milliarder kroner i pluss på overgangsmarkedet siden 2015/16-sesongen.

Torbjørnsen sier at det ikke er tilfeldig at Salzburg finner så mange talenter.

– De har jo mest penger og bruker mye av dem på speiding. De har folk i ulike verdensdeler, de samarbeider med mange klubber og de har alliert seg med mange mennesker. Det dekker mye mer enn andre klubber, sier han.

Han sier at Salzburg har sterke kontaktnettverk i land som Zambia og Mali.

– Så det er ikke tilfeldig at de henter tre spillere fra Mali og to fra Zambia, sier Torbjørnsen.

Armitage beskriver Red Bulls speidernettverk som «helt sprøtt». Utenom Salzburg og Leipzig eier Red Bull klubber i USA (New York Red Bulls) og Brasil (Red Bull Bragantino). De pleide også å eie en klubb i Ghana.

– Så umiddelbart har du tre kontinenter du kan hente spillere fra, noe mange europeiske klubber ikke har råd til. Så har du i tillegg de europeiske speiderne, sier Armitage.

Dette nettverket gir også Red Bull en annen fordel, sier Armitage: Klubbene kan hjelpe hverandre.

Salzburg-skolen

Et eksempel på dette er Rangnicks arbeid for både Leipzig og Salzburg. Men Red Bull sender også spillere og trenere mellom sine klubber.

Salzburg trener for øyeblikket er Jesse Marsch, en amerikaner som før var sjef for New York Red Bulls. Forrige sesong var han assistenttrener i Leipzig, hvor han ble opplært av Rangnick.

AMERIKANSK TRENER: Jesse Marsch. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Da Leipzig fløy gjennom det tyske ligasystemet, solgte Salzburg dem en rekke spillere. Nå som Leipzig er en toppklubb, går Salzburgs spillere der for å hevde seg i en større liga.

De siste fem årene har 14 spillere gått fra Salzburg til Leipzig, ifølge Transfermarkt.

Som oftest er det lett for disse spillerne å tilpasse seg sitt nye lag, fordi Leipzig og Salzburg har en lignende spillestil. Slik kan Red Bull videreutvikle spillerne som blir for gode for den østerrikske ligaen.

Men de har også en løsning for spillerne som er for dårlige for toppligaen.

Salzburg har en avtale med en mindre klubb, FC Liefering, som spiller i østerriksk andredivisjon. Om Salzburg har en ung spiller som ikke er moden nok for øverste nivå, kan de sende ham på lån dit.

– Ved å sende spillere til den klubben, har de kontroll på dem, og kan se dem hele tiden, sier Torbjørnsen.

Et eksempel er den franske midtstopperen Dayot Upamecano. Han gikk til Salzburg fra Valenciennes i 2015 for rundt 20 millioner kroner. Siden han kun var 15 år, leide Salzburg ham ut til Liefering, hvor han ble i ett år.

Deretter spilte Upamecano for Salzburg, og så for Leipzig. Nå er han blant Europas mest lovende forsvarere og kobles til Arsenal i en overgang verdt 600 millioner kroner.

– Jeg lærte nesten alt jeg kan i Salzburg, har Upamecano sagt, ifølge Bundesligas offisielle side.

Ustoppelige Haaland

Men en av dem som ikke har blitt lånt ut, er Haaland.

Da Salzburg kjøpte ham i august 2018, lot de ham fullføre sesongen med Molde, før de hentet ham permanent i starten av 2019. På dette tidspunktet hadde flere klubber lånt ham ut, slik at han kunne få erfaring nok til å kunne spille på A-laget.

Men Salzburg lot i stedet Haaland trene med A-laget, selv om han knapt spilte kamper.

– De ga ham seks måneder med A-laget i starten. De lot ham i praksis slå seg ned i klubben og bli komfortabel. Og det har gitt vanvittige resultater denne sesongen, sier Armitage.

Haaland står med 17 mål på 10 kamper for Salzburg denne sesongen, inkludert hattricket i mesterligaen.

KORT OPPHOLD: Fotballanalytiker Tim Armitage tror ikke Haalands Red Bull-karriere blir langvarig. Til det er rogalendingen for god, tror Armitage. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Torbjørnsen lovpriser Haalands overgang til Salzburg.

– Veldig mange går til en stor klubb for tidlig og kommer ikke til. Haaland har valgt en klubb hvor det er større sjanse for å spille, og det tror jeg han tjener grovt på, sier Torbjørnsen.

Det samme sier Armitage, som mener Haaland allerede er for god for den østerrikske ligaen.

– Jeg tror Salzburg har tatt veldig godt vare på ham. Muligens for godt, sier Armitage.

– Hvorfor det?

– Fordi det er en sjanse for at han selges i januar.

– Virkelig?

– Jeg tror det. Man kan fint score 30 eller 40 mål per sesong i Østerrike og likevel bli værende. Men om man scorer hattrick i mesterligaen, får man enorme tilbud. Og jeg tipper Salzburg får et tilbud som de ikke vil kunne avslå, sier Armitage.

Salzburg er for øyeblikket på stø kurs til å vinne sin syvende strake ligatittel. I Tyskland seiler Leipzig opp som en av utfordrerne til de regjerende mesterne Bayern München.

Salzburgs store mål er nå å gå langt i mesterligaen, som de endelig har kvalifisert seg til. For Haaland vil hvert mål i den turneringen øke verdien hans.

Salzburgs sportsdirektør Freund spår en lys fremtid for Haaland.

– Jeg tror han har alt som trengs for å få en stor karriere i Europa, har Freund sagt til NRK.

– Dette er hans første klubb på dette nivået. Han må jobbe hardt hver dag, og det er kun han selv som setter grenser for hvor god han kan bli. For han har alt.

Kilder: Bundesliga, Forbes, ESPN, Financial Times, Sky Sports, The Guardian, The New York Times, The Times, Transfermarkt, UEFA.