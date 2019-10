Haaland historisk etter mesterliga-dobbel: – Det er helt ellevilt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Han hadde hattrick mot Genk og scoring mot Liverpool. Onsdag kveld var Erling Braut Haaland på toppscorer-jakt da Salzburg møtte Napoli i mesterligaen.

Det klarte han med glans og ble like så godt historisk i samme slengen.

For etter to mål mot Napoli i kveld ble Haaland første spilleren noensinne som har scoret seks mål på sine tre første kamper i mesterligaen.

– Det er helt ellevilt. Han er jo historisk, han bare overgår seg selv, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Nå er også Haaland toppscorer i verdens gjeveste klubbturnering. Med seks mål går han forbi Bayern Munchens stjernespiss Robert Lewandowski som har fem.

Han har nå 20 mål på 13 kamper for Salzburg. Og i kveldens oppgjør kunne han fort hatt flere.

VAR-annullering og kjempesjanser

Allerede etter åtte minutter kunne Haaland slippe jubelen løs.

Et blokkert skudd endte rett i beina på Haaland. 19-åringen banket ballen i mål fra 13 meter, men målet ble annullert etter at VAR-bildene viste at Haaland tydelig var i offside.

VAR-ANNULLERING: Erling Braut Haaland slapp jubelen løs etter åtte minutter, men målet ble annullert av VAR. Foto: Kerstin Joensson / AP

Etter kvarteret kombinerte Kévin Malcuit og José Callejón for Napoli. Sistnevnte sendte Dries Mertens alene mot mål. Belgieren banket ballen over hodet til målvakt Cican Stanković til 1–0 for Napoli.

Så var det duket for Haaland-bonanza.

To ganger på to minutter herjet 19-åringen med Napoli-forsvarerne. Begge gangene kom han til skudd i gunstige posisjoner, men begge gangene ble han hindret av en mesterlig Alex Meret i Napoli-målet.

IMPONERT: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp har bare lovord etter Erling Braut Haalands prestasjoner i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad

– Det er sjelden man ser spillere som er så vasse og rå når det nærmer seg 16-meteren og skåringsposisjoner. Han kunne fort hatt to til, sier Carl-Erik Torp.



Men så skulle det til slutt løsne for unggutten fra Jæren.

Haaland-dobbel

I det 38. minutt fikk Salzburg straffe. Hee-chan Hwang ble lagt i bakken innenfor sekstenmeteren. Og da stod nordmannen klar. Iskaldt sendte Haaland Meret til venstre og ballen til høyre. 1–1.

– Det er så rolig. Skal tro han er på trening med Molde, men han spiller Champions League mot Napoli, sa Viasats kommentator Roar Stokke etter den iskalde straffen.

I andreomgang var Dries Mertens og Napoli frempå igjen. Høyreback Malcuit laget straffen, men denne gang serverte han Dries Mertens som på volley banket ballen i mål for Napoli til 2–1.

Men så var han der igjen. Frisparket blir slått inn og Haaland stiger til værs. Kontrollert med hodet utligner han nok en gang for Salzburg. 2–2 og med det satt Haaland sitt sjette (!) på tre kamper i mesterligaen.

TO MÅL: Erling Braut Haaland scoret to mål mot Napoli. Han kunne fort hatt flere. Foto: Kerstin Joensson / AP

Gleden skulle likevel ikke vare lenge. Napoli gikk rett i angrep og målscorer Dries Mertens fant innbytter Lorenzo Insigne. Den lille italieneren sendte ballen via en rødkledd og Napoli opp til 3–2.

Haaland og Salzburg presset på for scoring, men tiden rant ut. Dermed endte det med 3–2 seier for Napoli i Østerrike onsdag kveld.