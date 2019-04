Tirsdag kunne NRK fortelle at amerikanske Simeon Hamilton mister pallplassen han fikk for tredje beste etappetid på jaktstarten i Quebec.

Tredjeplassen overtas av britiske Andrew Young, etter at Storbritannia klaget inn resultatet til appellutvalget i FIS – og fikk medhold.

Resultatlista for beste etappetid, for begge kjønn, regnes nå ut på nytt. Premiepenger og verdenscuppoeng blir fordelt på nytt.

– Jeg er glad for at korreksjonen er gjort, slik at Andrew får den belønningen han fortjener for innsatsen han la ned den dagen, sier Hamilton til NRK.

Ønsker rettferdighet

Begge var så langt bak teten før jaktstarten at de startet samtidig i en såkalt bølgestart, der Young sto et par rekke bak Hamilton. I mål var Young foran Hamilton, men likevel fikk altså amerikaneren bedre etappetid på grunn av en utregningsmetode FIS har brukt i årevis.

«Herr Young var beviselig raskere enn Herr Hamilton, så sluttresultatet må vise det og offisielle resultater må korrigeres,» står det i vedtaket fra appell, som er undertegnet av Karl-Heinz Lickert, leder for regel- og kontrollkomiteene for langrenn i FIS.

– For å være ærlig er mitt eneste ønske at sporten skal være ren, rettferdig og morsom. Og jeg tar uansett med meg at jeg ga alt jeg hadde og gjorde et veldig godt løp den dagen, sier Hamilton.

FIKK MEDHOLD: Andrew Young og landslagstrener Jostein Vinjerui klaget og fikk pallplassen de ville ha. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Varsler endring

Han understreker at han selv ikke har satt seg grundig inn i de aktuelle reglene, men har følgende beskjed til FIS:

– Jeg håper de lærer ei lekse og trippelsjekker måten tidtakingen blir gjort på, sier Hamilton.

Den leksa kan det virke som FIS har lært. Renndirektør Pierre Mignerey, regelkomitéleder Karl-Heinz Lickert og langrennskomitéleder Vegard Ulvang har allerede varslet at det blir full gjennomgang av det de erkjenner er uklare regler foran neste sesong.

Dermed kommer det til å bli vedtatt endringer på FIS-møtene i Dubrovnik i slutta av mai.

Kanskje blir hele konkurranseformen fjernet, slik NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn har foreslått.

Mister 18.000 kroner

Simeon Hamilton må uansett akseptere at 18.000 premiekroner forsvinner ut av lomma, uten at det bekymrer.

– Det er en fellesskapsfølelse blant oss løperne fra mindre nasjoner, spesielt på herresiden. Når en fra USA, Storbritannia eller Canada gjør det bra, føler vi alle at vi er en del av suksessen. Det er en kul følelse å ha, sier Simeon Hamilton til NRK.