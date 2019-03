Ingvild Flugstad Østberg gikk 0,1 sekund raskere enn Therese Johaug i jaktstarten som avsluttet minitouren på Lillehammer i desember, men det var likevel Johaug som fikk 50 poeng og verdenscupseier for beste etappetid.

Hvordan det kunne skje, kan du lese mer om i denne kommentaren:

MISTET POENG: Ingvild Flugstad Østberg fikk fire poeng for lite betalt på Lillehammer, mener Torgeir Bjørn. Det kan bli dyrt i kampen mot Natalja Neprjajeva. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvis man først skal ha et system hvor man kårer en etappevinner som gir en verdenscupseier, så må i hvert fall den som går fortest få etappeseieren. I rennet på Lillehammer gikk Østberg raskere enn Johaug, og da er det urimelig og meningsløst at ikke Østberg får en seier for det. Utregningen må gjøres annerledes, sier Torgeir Bjørn om det som skjedde.

Bekymringen

Men NRKs langrennsekspert legger altså inn et «hvis» i starten av resonnementet. Han stiller spørsmål ved om beste etappetid i en jaktstart i framtida bør gi verdenscupseier og -poeng.

– Kanskje er tida moden for å ta vekk den ordningen, og si at den som er først over mål på siste etappe også får etappeseieren, sier Bjørn.

Hans viktigste argument er imidlertid ikke diskusjonen etter det som skjedde på Lillehammer. Bjørn frykter nemlig enda mer kaotiske tilstander under verdenscupfinalen i Quebec i helga, og ikke bare på grunn av måten etappevinneren kåres på.

Bjørns bekymring er at det skal ta for lang tid å finne ut hvem som går seirende ut av de jevne duellene Ingvild Flugstad Østberg/Natalja Neprjajeva og Johannes Høsflot Klæbo/Alexandr Bolsjunov om å vinne verdenscupen sammenlagt.

KRITISK: NRKs langrennsekspert mener det ikke burde vært delt ut verdenscuppoeng for beste etappetid på søndagens jaktstart i Quebec. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ulvang varsler opprydding

Løperne får én poengsum for sammenlagtresultatet i minitouren (inntil 200 poeng). I tillegg får de altså poeng ut fra resultatlista for beste etappetid på den avsluttende jaktstarten (inntil 50 poeng).

– I en verdenscupavslutning gjelder det å gjøre reglementet enkelt for publikum. Nå kan man risikere at man må sitte og vente til alle er i mål for å regne ut etappetidene på alle, før man kan slå fast helt sikkert hvem som har vunnet verdenscupen sammenlagt, påpeker Bjørn.

– Det er å gå tilbake i tida, til da man satt og regnet ut lenge etterpå og måtte lese i avisa på mandag hvordan det hadde gått i rennet på søndag, utdyper han.

Vegard Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), lytter interessert til Bjørns budskap, både når det gjelder utregning av etappevinner og om det er riktig å i det hele tatt kåre en etappevinner.

– Dette må vi ta en diskusjon på. Det er viktig at ting er forståelig. Vi må rydde opp, fastslår Ulvang overfor NRK.