– Jeg er egentlig litt sjokkert, sier britiske Andrew Young til NRK tirsdag ettermiddag.

Det var på den avsluttende jaktstarten under verdenscupfinalen i Quebec atYoung havnet på fjerdeplass i den innlagte konkurransen for beste etappetid, som teller som poenggivende konkurranse i verdenscupen.

Problemet var bare at Young startet bak og gikk i mål foran han som endte på tredjeplass for beste etappetid, amerikanske Simeon Hamilton. Hamilton kunne følgelig umulig ha gått raskere enn Young, men på grunn av den spesielle regnemåten FIS bruker ble lista som den ble.

Det fant ikke Storbritannia seg i.

Da NRK møtte Young og trener Jostein Vinjerui på flyplassen på vei hjem, varslet de at de vurdere å klage. Som sagt, så gjort.

Penger og poeng fordeles på nytt

Og tirsdag kom beskjeden om at de har fått medhold i apellutvalget i Det internasjonale skiforbundet (FIS). I vedtaket, som NRK har fått tilgang til, fastslås det at resultatlistene for beste etappetid på jaktstarten i Quebec, både for kvinner og menn, skal kalkulers på nytt.

Det fastslås også at premiepengene skal redistribusers etter oppdatert liste. Også verdenscuppoengene skal omfordeles etter korrekt liste, ifølge vedtaket.

Det betyr at verdenscupstillingen sammenlagt også vil bli justert. I teorien kunne det ført til andre sammenlagtvinnere, men det skjer ikke ettersom både Ingvild Flugstad Østberg og Johannes Høsflot Klæbo til slutt vant med relativt klar margin.

«Herr Young var beviselig raskere enn Herr Hamilton, så sluttresultatet må vise det og offisielle resultaer må korrigeres,» står det i vedtaket, som er undertegnet av Karl-Heinz Lickert, leder for regel- og kontrollkomiteene for langrenn i FIS.

– Jeg hadde egentlig gitt opp dette, erkjenner Young.

– Betyr mye

– For oss betyr det mye. Både resultatet og prinsippet. Den som går fortest på en gitt distanse skal ha best tid, sier Storbritannias landslagstrener Jostein Vinjerui til NRK tirsdag ettermiddag.

Vedtaket betyr at rundt 18000 premiekroner som skulle ha gått til Hamilton, i stedet havner hos Young. I tillegg er forskjellen på tredje- og fjerdeplass stor for det britiske laget.

– Et lite lag som vårt er avhengig av støtte fra britisk idrett sentralt, og når midlene tildeles er en pallplassering verdt vedlig mye mer enn en fjerdeplass, forklarer Vinjerui

– Vi hadde ikke trodd at FIS skulle endre resultatet, men vi er veldig glade for at de har tatt riktig beslutning, sier han til NRK.

Omstridt utregning

Utregningen av beste etappetid i langrenn har blitt et stort tema denne sesongen, etter at NRK forklarte hvordan Ingvild Flugstad Østberg havnet bak Therese Johaug på resultatlista på Lillehammer før jul, selv om hun beviselig gikk 0,1 sekund raskere enn Johaug.

Både renndirektør Pierre Mignerey og lederen i langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, har varslet at regnemetoden må endres før neste sesong.

Nå kom altså apellutvalget dem i forkjøpet.