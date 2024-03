Granerud skjermer lagkompisen etter grov hets: – Jeg har skjult nummer

– Jeg spurte om han ville ha litt hjelp, og det ønsket han. Det gjør jeg fordi han hopper bakken ned om dagen, og slik jeg ser det pleier det å generere nok styr av seg selv, sier Halvor Egner Granerud til NRK.

Det har kokt i Hopp-Norge etter at utøverne i februar sa fra om at de ønsket å kvitte seg med landslagstrener Alexander Stöckl.

NRK møter Granerud og Johann André Forfang sammen etter at rennet i Vikersund lørdag ble avlyst.

– Det har vært en økt belastning. Jeg har ikke hoppet spesielt bra heller, så jeg har følt at det har vært helt greit å ta litt ekstra ansvar ovenfor gruppen, sier Granerud.

Johann André Forfang har mottatt grov hets etter at han tok på seg ansvaret for å være utøvernes talsmann den siste måneden. Men nå har Granerud tatt over.

– Halvor tok ansvaret selv plutselig. Han la sin hånd over meg. Det setter jeg pris på, sier Forfang til NRK.

Tar ansvar for belastningen

Granerud forklarer at Forfang har hatt det mye verre enn ham, og at han selv ikke har opplevd så mye hets.

– Jeg har ikke stukket hodet så mye frem. Hva folk skriver i kommentarfelt er èn ting. Men jeg har skjult nummer og moderator på meldingstjenester, så det går fint, sier han.

Fredag kom nyheten om at Ståle Villumstad er konstituert som ny sportssjef for Hopplandslaget. Hopperne forteller at de er glade for det.

– Det har vært strevsomt for min del. Jeg har måttet stå litt i front på saken som har pågått, så jeg skulle gjerne hatt en leder som hadde stått opp for oss utøverne, sier Forfang.

MOTTATT HETS: Hopperne har mottatt hets i Facebook-grupper og i personlige meldinger. Men hopperne er populære skikkelser i Vikersund. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Granerud trekker likevel frem at de ikke står uten ansvar for at de har stått alene, og forstår at de har måttet svare for seg.

– Vi har på en måte delvis selv sørget for at det har manglet litt personer i roller som normalt sett hadde stått i intervjuer for oss når ting er litt vanskelig, sier han og legger til:

– Vi har nok endt opp med å ta en større rolle og et større ansvar enn vi i utgangspunktet burde eller skulle ha gjort. Vi har gjort så godt kan, og det har vært vanskelig å klare å manøvrere alt, sier Granerud.

Korsen: – Det er helt forferdelig

Hoppkomitéleder Stine Korsen syns det er dumt at utøverne har vært nødt til å ta så mye ansvar i bråket.

– Det er helt forferdelig at de har fått belastning i det hele tatt. Hele denne saken har dessverre blitt mye mer krevende enn den skulle ha vært, og at det går utover utøverne midt i en sesong og en turnering syns jeg er helt forferdelig, sier hun til NRK.

LEDER: Stine Korsen er leder for Hoppkomitéen. Her under skiflygings-VM i Kulm. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

– Føler du at dere i hoppkomitéen kunne tatt mer ansvar overfor dem, så de slapp å stå i all støyen?

– Det blir vanskelig å gjøre en analyse av nå. Her er det mye som kunne vært gjort annerledes. Det tror jeg vi kan si med en gang gitt situasjonen. Hva man skulle gjort er ikke så lett å vite, for det har vært veldig mye uventet som har foregått fra flere hold.

– Hva da?

– Det tror jeg vi får ta i etterkant av sesongen. Vi er ikke på oppsummering ennå.

– Alt er kastet opp

Nå gjenstår NM på Lillehammer og verdenscupavslutning i Planica før sesongen er over.

Forfang sier at han har litt lettere for å kjenne på følelser og «fyre seg opp», og derfor tenker han det er fint at Granerud har tatt over ansvaret i innspurten.

– Jeg blir holdt litt i tøylene av Halvor. Jeg tror det var derfor han tok ansvar, for å skjerme meg mot meg selv, sier Forfang med et smil.

– Jeg prøver hvert fall å hjelpe til og passe på at vi fyrer minst mulig opp. At vi rett og slett prøver å uttale oss om det vi kan uttale oss om, legger Granerud til.

FALL: Johann André Forfang kjemper i toppen av RawAir-sammendraget. Men fallet i Granåsen sendte ham langt bak leder Stefan Kraft. Foto: NTB

Hopperne har uttalt at de ønsker et nytt støtteapparat på plass til neste sesong. Men det er fortsatt usikkert hva som skjer med landslagstrener Stöckl.

– Hvordan blir det å sette seg ned etter sesongen?

– Jeg føler vi har kommet til et punkt hvor alt er kastet opp, sier Granerud.

– Ikke alt, vel?

– Jo, internt er alt kastet opp. Så får vi sette oss ned og prøve å fange alt vi har kastet opp og prøve å samle det på en så god måte så mulig, avslutter Granerud.