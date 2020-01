Fremdeles bitter på at Norge «stjal» treneren: – Kanskje andre hun unner å gjøre det bedre enn oss

Tilbake i VIF etter strid

Isabell Herlovsen var i dag tilbake på Vålerenga-trening etter å ha vært utlånt til Kolbotn forrige sesong. Nå forteller hun til NRK at trenerbyttet i klubben var essensielt for at hun igjen var klar for å ta på seg den blå VIF-drakta. Herlovsens forhold til den tidligere Vålerenga-treneren Monica Knudsen var på et tidspunkt så betent at 31-åringen vurderte å legge skoene på hylla. – Jeg har en kontrakt med Vålerenga og den har jeg lyst til å forholde meg til, og så er det utskyftninger som gjør at jeg har lyst til å være her igjen, sier Herlovsen. NRK har forsøkt å få en kommentar fra Knudsen, men ikke fått svar.