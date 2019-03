Isfront mellom Wierer og Norges trener: – Han løy til oss

– Vi har aldri snakket sammen igjen. Han er en annen fyr nå. Vi har ingen kontakt. Det er rart, men jeg mener det sier noe om karakteren. Han løy til oss, sier Dorothea Wierer til NRK om forholdet til gamletreneren.

NORSK SJEF: Patrick Oberegger tok over som trener for de norske skiskytterkvinnene i mai i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

For det skapte overskrifter både Italia og Norge da Patrick Oberegger forlot hjemlandet til fordel for det norske kvinnelandslaget før denne sesongen.

– I starten var vi veldig sinte, for de løy og fortalte ikke sannheten om hvorfor han dro. Jeg bryr meg ikke lenger nå, og konsentrerer meg om meg selv, forteller Wierer.

Nytt trenerteam

Også Patrick Favre sluttet, og Italia måtte ut på trenerjakt. Wierer forteller at hun bidro sterkt i ansettelsen av nytt trenerteam, med Andreas Zingerle og Andrea Zattoni i spissen.

– Til slutt tror jeg det ga mer motivasjon, til å bevise at vi ikke trengte dem, sier hun.

Og sesongen startet bedre enn kanskje noen gang for de italienske kvinnene. På tirsdagens normaldistanse i VM tok Lisa Vittozzi sølv, og hun leder verdenscupen totalt foran Wierer. For henne var Obereggers farvel mindre dramatisk.

– Jeg var skuffet, men jeg forstod situasjonen og endring kan også gjøre en bedre. Det er ikke alltid dårlige nyheter. Jeg er glad på hans vegne. Slike ting skjer, mener Vittozzi.

SØLVVINNER: Med feilfri skyting tok Lisa Vittozzi sølv på normaldistansen i VM tirsdag. Bare slått av hjemmehåpet Hanna Öberg. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Jeg var ærlig

Oberegger og Wierer var nære de fem årene han var Italia-sjef. Han vet hun ble skuffet over valget, men at han løy er italieneren ikke enig i.

NY OPPFØLGING: Både Italias og Norges skiskytterkvinner fikk nye trenere før sesongen. Her kjemper Wierer og Tiril Eckhoff på miksstafetten. Foto: JESSICA GOW / AFP

– Jeg vet hun er sint på meg på grunn av avgjørelsen, men det er ikke sikkert hun skulle være den første som fikk vite det. Alt handler ikke om utøveren, og dette var en livsavgjørelse for meg. Jeg var veldig ærlig med forbundet, og det handlet både om privatlivet mitt og å få en ny utfordring, sier Oberegger til NRK.

Han gleder seg over suksessen de italienske kvinnene har denne sesongen.

– Når Norge ikke har noen på pallen, så håper jeg det er en italiensk utøver, forteller Norge-treneren, som liker at hans avgjørelse ga Wierer mer motivasjon.

– Hva kunne du gjort annerledes for å beholde det gode forholdet mellom dere?

– Dorothea ønsket at jeg skulle fortelle henne om avgjørelsen direkte, men det går begge veier. Jeg snakker fortsatt med ektemannen hennes normalt, men Dorothea har en litt sint personlighet. Men hun er en veldig bra dame, og jeg ønsker henne alt det beste for sesongen. Det tar nok bare litt tid, for vi har hatt gode øyeblikk sammen. Ellers konsentrerer jeg meg om min egen jobb.