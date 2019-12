Da Tiril Eckhoff gikk over målstreken og inn til en ny suveren seier i verdenscupen lørdag, pekte hun mot standplass som en gest til landslagets skytetrener Patrick Oberegger. Og etter å ha utklasset konkurrentene på fellesstarten dagen etter, og sikret sin fjerde strake verdenscupseier, var det Oberegger hun trakk frem i seiersintervjuet.

– Jeg må takke ham for at jeg er her i dag og for at jeg har fire seire på rad. Patrick har sett mitt potensial og jeg blir litt rørt av å snakke om ham. Vi har jobbet hardt for dette her, fortalte en følelsesladet Eckhoff.

ENGASJERT: Patrick Oberegger bruker mange timer på standplass for å prøve og gjøre de norske skiskytterkvinnene best mulig på skyting. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Ofrer like mye for idretten som meg

Den italienske skytetreneren har fulgt opp nesten samtlige treninger siden han og Sverre Waaler Kaas overtok treneransvaret for de norske skiskytterkvinnene i mai i fjor. En slik oppfølging har ikke Eckhoff opplevd på landslaget tidligere.

I 2017, etter en litt tung sesong og et skuffende VM, fortalte Eckhoff at hun ikke var fornøyd med treningsopplegget og at hun savnet tettere oppfølging fra trenerne. Hun mente hun manglet en trener som gav hundre prosent og at hun følte seg «til bry».

NEDTUR: VM i Hochfilzen i 2017 ble en skuffelse for Tiril Eckhoff og de norske skiskytterkvinnene som ikke tok én medalje. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nå viser resultatene fra de siste par verdenscuprundene at ting virkelig har løsnet for 29-åringen. Det tror hun er betalingen for at hun hver dag gjennom hele sommerhalvåret har terpet skyteteknikk med sin italienske trener.

Det kunne nok aldri ha skjedd om ikke Oberegger valgte å flytte til Norge for å være tettest mulig på utøverne, akkurat slik Eckhoff etterlyste for to og et halvt år siden.

– Han har flyttet fra en luksusleilighet i Anterselva til en liten kjellerleilighet i Holmenkollen, så han ofrer like mye for idretten som jeg gjør, forteller hun.

Oberegger selv sier det er viktig for ham å jobbe med utøverne sine hver dag, og at han jobbet på samme måte da han var trener på det italienske landslaget.

– Jeg vet jeg tok rett avgjørelse ved å komme hit, og jeg ville ikke byttet jobb med noen andre. Jeg føler meg bra og jobber i et godt team og jeg håper det fortsetter slik.

SMILER: Tiril Eckhoff har stor suksess som skiskytter om dagen. Foto: Lise Åserud

Ikke overrasket over skytesuksessen

Nå tar Eckhoff og resten av landslaget en velfortjent «juleferie» etter fire uker på reise med tett konkurranseprogram. Julen skal tilbringes med Ingrid Landmark Tandrevold og kjærestene deres i neste års VM-by Anterselva. Men også Patrick Oberegger vil være der og følge opp treningsarbeidet.

– Vi skal feire jul og romjul med Patrick. Så får vi se hvordan italienske juletradisjoner er, sier Eckhoff og ler.

Hun kan feire jul som nummer to i verdenscupsammendraget, kun bak italienske Dorothea Wierer. Eckhoff har alltid vært rask i langrennssporet, men har slitt med å være stabil på standplass i konkurranse. Det har endret seg nå.

– Jeg er ikke overrasket, fordi det hun gjør i konkurranse nå, det gjør hun hver dag på trening. Nå får hun mer og mer selvtillit fra skyting til skyting og fra konkurranse til konkurranse. Det gleder meg at Tiril får noe tilbake etter all den jobben hun har lagt ned hele året, så det er stort, sier Oberegger.

Ydmykt ønsker han ikke å ta på seg æren for Eckhoffs imponerende skytestatistikk denne vinteren, men mener det kommer som et resultat av et godt fungerende lagarbeid med trenere, løpere og smørere. Det norske kvinnelandslaget har hatt en strålende sesongstart, og på sprinten og jaktstarten i franske Le Grand Bornand hadde samtlige løpere en treffprosent på over 90.

– Jeg er veldig fornøyd. De har levert en veldig god innsats, men de er litt slitne nå på slutten, så nå gleder vi oss til jul, sier italieneren.

NORSK JUBELDAG: Tiril Eckhoff vant, mens Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer to på jaktstarten i Le Grand Bornand. Lena Haecki fra Sveits sikret karrierens første pallplass. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT / AFP