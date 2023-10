Fotballaget som selger sine beste spillere – og blir enda bedre

På papiret skal de feile. Det sier fotballens lover.

Brighton er en klubb på Englands sørkyst. De har aldri vunnet store titler, som Liverpool og Manchester United. De har ikke råd til å kjøpe stjerner, og de talentene de har, drar bort. Bare siden i fjor sommer har de mistet:

Fem nøkkelspillere

Treneren

Sportsdirektøren

Sjefen for rekruttering

Der hvor de rike lagene bruker milliarder på spillere hvert år, har Brighton tjent rundt 2 milliarder på 18 måneder. Logikken forteller oss at lag som mister sine stjerner, svekkes.

Men Brighton blir bedre. Hele tiden.

I 2021–22 klarte de niendeplass i Premier League. Så mistet de altså fem stjerner, treneren og sportsdirektøren ... og kom på sjetteplass. Nå, før lørdagens knallharde møte borte mot seriemesterne Manchester City, er de nummer seks igjen. Treneren til det greske laget AEK Athen, Matías Almeyda, som nylig møtte dem i Europaligaen, sier at Brighton spiller den vakreste fotballen i verden.

Man kan fint kalle Brighton landets smarteste klubb. Spesielt det siste året har fans, presse og rivaler lurt på det samme:

Hvordan i alle dager gjør de det?

Kald og nådeløs

Spørsmålet fører oss til eieren, Tony Bloom, som kalles «øglen».

Ofte er sjefene i store fotballklubber presidenter, amerikanske investorer eller skikkelser knyttet til arabiske kongefamilier. Bloom er en lokal gambler som har vunnet 3,8 millioner dollar som pokerspiller. Navnet «øglen» kommer av hvor kald og nådeløs han er så fort kortene er delt ut.

STYRELEDER I FAVORITTKLUBBEN: Tony bloom, også kalt «øglen», er en viktig brikke i Brightons suksess. Foto: GLYN KIRK / AFP

I 2006 startet han Starlizard, et selskap som gir gamblere data om sport. Det studerer trender, skader, historikk, moral i stallen, baneforhold – alt som kan gi tippere en fordel. I 2009 ble han styreleder i favorittklubben Brighton, i en liberal og artistisk by uten samme tradisjon for fotball som Liverpool, Manchester og London. Brighton spilte på nivå tre foran 6.000 tilskuere. I dag spiller de i Premier League foran 30.000.

– Det har vært deler av poker som har hjulpet meg med å ta avgjørelser som eier av en fotballklubb. Spesielt kalkulert risiko, har Bloom sagt til den britiske avisen The Times.

Hva er Blooms hemmelighet? Det er ingen tvil hos Brian Owen, som har dekket Brighton for lokalavisen The Argus siden 2006.

– Nøkkelen er rekrutteringen, både på og utenfor banen, sier Owen til NRK.

Bloom selv er enda mer kontant:

– Om du ikke rekrutterer bra, så rykker du ned.

Den hemmelige algoritmen

Han har vært nødt til å erstatte mange navn. I fjor sommer mistet Brighton midtbanesjefen Yves Bissouma til Tottenham, og så dro suksesstreneren Graham Potter til Chelsea, sammen med fem av sine assistenter, pluss sjefen for rekruttering, Paul Winstanley ... og venstrebacken Marc Cucurella. Newcastle sikret seg sportsdirektøren, Dan Ashworth. I januar solgte Brighton toppscoreren Leandro Trossard til Arsenal.

Mange fryktet at laget kom til å kollapse.

– Jeg tenkte litt det samme selv, sier Ronny Aukrust til NRK.

Han er leder av Brightons norske supporterklubb, The Seagulls Norway, og har sett mange av sine favoritter dra til rikere klubber.

– Det er tøft. Du vet hvor stor verdi de har i Brighton, og så skal du stole på at vi klarer å spille på samme måte med en ny og ukjent spiller. Jeg tenker alltid, «Vil vi kunne klare det, eller er det nå det begynner å gå nedover?».

Brighton fant ikke bare erstattere som var like gode. De var bedre.

De hentet Roberto De Zerbi, treneren som hadde forlatt ukrainske Sjakhtar Donetsk på grunn av krigen. Og Kaoru Mitoma, en ving fra Japan som plutselig ble en av ligaens beste. Og Julio Enciso, en 19-årig magiker fra Paraguay. Og Moisés Caicedo, en ung midtbanespiller fra Ecuador som ble superstjerne over natta. Selv ikke spillernei Brightonforstår helt hvordan det går an.

– Det er utrolig hvordan de finner disse spillerne, sier vingen Solly March til avisen The Daily Mail.

VIKTIG VING: Kaoru Mitoma er en av ligaens beste, løpende opp og ned flanken. Foto: David Cliff / AP

Det hjelper at Starlizard har en database med informasjon om spillere fra hele verden. Selskapet kan spå om talenter fra Japan og Ecuador vil slå til i England. Owen påpeker at Bloom også forstår hvordan han skal tolke tallene.

– Du kan finne mye god informasjon om spillere, men så spørs det hva du gjør med den, sier Owen.

– Har du fått greie på hva Blooms algoritmer handler om?

– Nei, nei, nei. Det tror jeg ikke noen vil klare, sier Owen.

Det er noe folk misforstår, legger Owen til. I England hadde få hørt om Mitoma og Caicedo før de kom til Brighton. Men i sine land var de kjente.

– Brighton finner ikke disse spillerne på løkka i Paraguay eller publag i Ecuador, sier Owen.

Men om disse talentene er så kjente, hvorfor er det alltid Brighton som får tak i dem?

Billigsalg

I dagens fotball vet de fleste det meste. Lag bruker formuer på speidere, databaser og analyseverktøy for å finne den neste stjernen. Da Caicedo spilte i Ecuador, skriver avisen The New York Times, var han på radaren til lag som Manchester United, Chelsea og AC Milan.

Likevel dro Caicedo til Brighton. For vekslepenger.

ETTERTRAKTET: Caicedo var ønsket av flere storklubber, men valgte Brighton, til tross for at pengene ikke var noe å skryte av. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Sjefen for rekruttering, Paul Jewell, sier at de forteller spillerne at de kan gå til større klubber, men at Brighton vil gi dem sjansen til å utvikle seg på A-laget. Bli god hos oss først, sier de, og så kan du gå til drømmelaget.

Men det ligger noe mer bak suksessen.

– De trenger ingen bekreftelse på at spilleren vil lykkes i Europa, sier Tor-Kristian Karlsen til NRK.

Han har tilbrakt 20 år som sjefspeider og sportsdirektør for en rekke europeiske klubber, og har lagt merke til én spesiell fordel Brighton har. Større lag som Liverpool og Manchester United henter ofte unge spillere som har hatt én eller to gode sesonger i en mindre liga i Europa. Dette øker sjansen for at de vil slå til i Premier League.

Men ventingen har sin pris. I fjor sommer kjøpte Benfica midtbanespilleren Enzo Fernández fra argentinske River Plate for rundt 185 millioner kroner, ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano.

Litt mer enn seks måneder senere kjøpte Chelsea ham for 1,3 milliarder kroner.

Så Brighton tar plassen til Benfica. De blir et ledd mellom andre kontinenter og eliten i Europa. De hentet Mitoma fra Kawasaki Frontale, Enciso fra Libertad og Caicedo fra Independiente del Valle. Slik kan de kjøpe billig og selge dyrt.

Partneren i Belgia

Så kan man spørre: Hvorfor gjør ikke storlagene det samme?

Årsakene er flere, sier Karlsen. Selv om Caicedo var god da han kom til Brighton, var han ikke klar for A-laget. I United, hvor presset er enormt, hadde mange forventet at Caicedo skulle hjelpe A-laget med én gang. Brighton ga ham tid, sier Karlsen.

– De tenker at om han ikke slår til med én gang, så går det fint. Vi venter til neste sesong, så bruker vi denne sesongen til å få ham inn i miljøet, lære ham språket og trene ham opp. De som følger Brighton, forstår denne tilnærmingen.

Dette inkluderer pressen. I United er mediesirkuset konstant.

– Det er et veldig forstyrrende element, og det gir det en stor fordel om du er skjermet fra det, sier Karlsen.

Bloom har et annet ess i ermet. I 2018 kjøpte han den belgiske klubben Union Saint-Gilloise, som siden har rykket opp til øverste nivå. Karlsen sier at Bloom har brukt laget til å teste idéer som senere kan brukes i Brighton. Union gir også Brighton muligheten til å låne ut spillere som ikke er klare for Premier League. Mitoma dro dit på lån omtrent så fort han kom til England. Brighton kunne bestemme hvor mye han spilte, en fordel de hadde mistet ved å sende ham til en annen klubb.

Disse faktorene legger forholdene til rette for at talenter lykkes i Brighton. Karlsen har lest at United visstnok ønsker å kopiere Brightons rekruttering.

– Det er vel og bra, men det betyr ikke at Caicedo hadde lykkes på Old Trafford, sier han.

Vurderte norsk trener

Finnes det flere hemmeligheter? I august dro The New York Times til Brighton for å spørre den daglige lederen, Paul Barber, som har vært der siden 2012.

– Alt er der inne, svarte Barber.

Og så pekte han på en laptop.

Den inneholdt et dokument med erstattere til minst 25 av de viktigste spillerne og lederne i klubben. Om én forsvant, visste Barber hvem han ville hente inn. Om en stjerne var på vei ut, ville han hente en ny spiller før salget.

– Det er ingenting som er verre enn å gjøre et stort salg og deretter bruke pengene til å handle, sa Barber, som vet at selgende klubber da kan presse opp prisen.

FØRE VAR: De har vært forberedte og lure. Om én forsvant, visste de hvem de ville hente inn. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

De siste årene har timingen vært perfekt. Da Potter dro i fjor, tok det 10 dager før De Zerbi var på plass. Caicedo erstattet Bissouma, Mitoma erstattet Trossard. Barber har til og med en liste med erstattere for seg selv. Men Tony Bloom er unntaket.

– Han er den eneste som ikke kan dra, sa Barber.

Brighton hentet De Zerbi fordi han har en spillestil som ligner den til Potter.

– Vi vil ikke bygge en spillerstall som er designet for én trener, og så drar han, og så må vi bygge en helt ny stall for en annen trener. Vår utfordring er å utvikle oss fra trener til trener med omtrent den samme stallen, sa Barber.

Journalisten Brian Owen minner om at Brighton ofte har tenkt utenfor boksen når de velger trenere. Bloom har gamblet på Gus Poyet, som aldri hadde jobbet som hovedtrener før; Oscar Garcia og Sami Hyypiä, som aldri hadde jobbet i England; og Potter, som hadde tilbrakt nesten hele trenerkarrieren i Sverige. De Zerbi hadde jobbet i Italia og Ukraina. Ifølge nettsiden The Athletic skal Brighton ha vurdert Kjetil Knutsen, suksesstreneren til Bodø/Glimt, før de gikk for De Zerbi.

– Hvis du bare kopierer det storlagene gjør, men med mindre penger, så kommer du aldri til å lykkes, sier Owen.

Mannen i svart som ser rødt

De Zerbi har vært en åpenbaring. Italieneren med piggsveisen går alltid i svart, og er en av de mest aktive trenerne på sidelinjen i Premier League. Forrige sesong fikk han fire gule og to røde kort for protester og slenging med leppa.

Brighton spiller som et storlag, med mye ballbesittelse og høyt press. De Zerbi vil at de skal «lokke» rivalene frem i banen, slik at Brighton får mer plass til å angripe. Han ber spillerne tråkke på ballen med sålen fordi han mener det frister motstanderne til å gå i press. Manchester Citys genierklærte trener, Pep Guardiola, sier at han studerer De Zerbi for å lære.

– Han er en av de mest innflytelsesrike trenerne de siste 20 årene, sier Guardiola.

EN ÅPENBARING: De Zerbi har tatt Brighton til ny høyder, at selv Guardiola lar seg imponere. Foto: Alastair Grant / AP

I sommer mistet Brighton en ny gruppe stjerner: Alexis Mac Allister dro til Liverpool, før Chelsea kjøpte keeperen Robert Sánchez og gullgutten Caicedo. Sistnevnte kostet dem 1,5 milliarder kroner.

Men Brighton er på sjetteplass, fire poeng bak toppen. De slåss om en plass i Mesterligaen. Selv Bloom sier han er overrasket over hvor gode de er.

Ulempen er at De Zerbi kobles til store klubber som City, Juventus og Real Madrid. Barber drømmer om en tid hvor Brighton klarer å holde på sine beste. Men inntil det skjer – om det skjer – så er spørsmålet hvor lenge de kan miste sine helter og likevel henge med i toppen.

Supporterleder Ronny Aukrust sier at man ikke kan forvente mer enn sjetteplass. Bare dét er et lite mirakel, og om laget klarer å etablere seg blant de 10 beste, sier han, så skal de være godt fornøyde.

Hvor lenge tror han at Brighton kan holde dette gående?

– Jeg vet ikke, sier Aukrust.

– Jeg håper bare at karamellen varer lenge.