Tiltalt gambler dømt i Sverige

45-åringen soner en dom på ett år og to måneder fengsel. Mannen ble dømt i en kampfiksingssak i Sverige samtidig som den norske kampfiksingssaken pågikk i det norske rettssystemet.

I Oslo tingrett ble han dømt til ett år og seks måneders fengsel og inndragelse av gevinsten på 340.000 kroner, men anket dommen.

Aktor Asbjørg Lykkjen opplyser til NRK at de mener det er et større bakmannsapparat som ikke er på tiltalebenken.

– Bakgrunnsbildet er langt større enn de som er på tiltalebenken her i dag. Så langt har ikke bevisene vært sterke nok til å tiltale disse, sier Lykkjen til juryen.

Kampfiksing-tiltalte nekter straffskyld

Alle de fem fotballspillerne og de to gamblerne nektet straffskyld da ankesaken startet i lagmannsretten.

Tre av de fem spillerne fra Follo og Asker ble dømt til fengsel i Norges første kampfiksingssak våren 2015. Det samme ble to bakmenn. Både de dømte og aktor anket saken, og nesten to år senere kommer saken for retten igjen.

– Nei, svarte alle de tiltalte på spørsmålet om skyld da ankesaken startet.

Bare en av de fem tidligere Asker- og Follo-spillerne oppga fotballspiller som yrke da retten startet tirsdag.

Han spiller nå for en andredivisjonsklubb.

En av de andre tiltalte spiller nå i tredjedivisjon, og oppga barnehagearbeider som yrke.

En av de tiltalte spiller i hjemlandet Sverige, og jobber som selger.

LYDOPPTAK: Et lydopptak gjort i hemmelighet ble spilt av i tingretten, og står sentralt i saken. Foto: Svein Olsson / NRK

– Jeg ville skryte

Saken går tilbake til 24. juni 2012, og to kamper i 2. divisjon. Follo ledet 3–0 over Østsiden, men tapte til slutt 3-4, mens Asker overraskende tapte hele 1–7.

Et lydopptak gjort i hemmelighet beviser etter politiets mening at kampfiksing fant sted.

«Du får aldri spille fotball igjen om navnet ditt kommer opp. Det er viktig at du holder kjeft,» sier en på lydopptaket.

Follo-spilleren som deltok i samtalen hevdet i tingretten at han bare skrøt på seg at han hadde fått penger for kampfiksing.

– Det var meg som snakka på lydopptaket. Jeg sa at jeg hadde fått penger. Fordi jeg satt med gutta, ville jeg skryte av meg selv. Jeg sa ting som ikke stemte, forklarte spilleren i retten.

FIKSET? Det var den 24. juni 2012 i kampen mellom Østsiden og Follo at Norges første tilfelle av kampfiksingen skal ha funnet sted. Her scorer Østsiden kampens siste mål og sørger for 4-3-seier over Follo. Du trenger javascript for å se video. FIKSET? Det var den 24. juni 2012 i kampen mellom Østsiden og Follo at Norges første tilfelle av kampfiksingen skal ha funnet sted. Her scorer Østsiden kampens siste mål og sørger for 4-3-seier over Follo.

Dømt til fengsel

De tre dømte spillerne fikk fra seks til åtte måneders fengsel. De fikk også inndratt 30.000 kroner hver. Den svenske bakmannen ble idømt ett år og seks måneders fengsel, i tillegg fikk han inndratt 340.000 kroner. En 34 år gammel nordmann ble idømt fem dagers fengsel og fikk en mindre bot.

Da dommen falt 29. april for snart to år siden ble to av spillerne fullstendig frikjent. Straffeutmålingen var også betydelig lavere enn påstanden fra aktor.

Innrømmet at de fikk penger

De dømte anket på stedet, mens aktoratet brukte litt lengre tid på å vurdere om saken skulle ankes.

To av de dømte spillerne innrømmet under behandlingen i Oslo tingrett at de hadde mottatt penger for tips, men at det ikke var snakk om kampfiksing.

