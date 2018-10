En leder i Røde Stjerne skal ha satset 5 millioner euro (46 millioner kroner) på at det serbiske laget skulle tape bortekampen med fem mål, skriver den franske avisen L'Equipe.

Ifølge den franske avisen har UEFA varslet franske myndigheter om at kampen kan ha vært fikset.

UEFA skal ha fått et tips i dagene før avspark om at det kunne være mistenkelige innsatser på utfallet av kampen. Fransk økokrim har så langt nektet å kommentere saken.

PSG vant oppgjøret hele 6-1. PSG ledet den aktuelle kampen 4-0 ved pause og Neymar ble den store spilleren i kampen med hat trick.

Røde Stjerne er tilbake i den gjeveste europacupen for første gang siden 1992.

Klubbens talsmann Nebojsa Todorovic ville først ikke kommentere saken overfor nyhetsbyrået AFP. Senere brukte klubben ord som «frastøtende» om anklagene.

Røde Stjerne-spillerne feirer lagets ene scoring i kampen. Foto: Anne-christine Poujoulat / AFP

Omfattende skandale i Belgia

Saken kommer like i kjølvannet av den omfattende skandalen som ryster belgisk fotball for tiden. Der er 19 personer siktet i forbindelse med kampfiksingsetterforskningen som er under opprulling i landet.

Onsdag ble det gjennomført 57 politirazziaer i flere land som følge av kampfiksingsmistankene i belgisk fotball.

44 av razziaene fant sted i Belgia, men også i Frankrike, Luxembourg, Kypros, Montenegro, Serbia og Makedonia ble det gjennomført aksjoner.

Brugge-trener Ivan Leko er løslatt etter at han ble pågrepet i politiets aksjon. Foto: Francois Lenoir / Reuters

Trener ble løslatt

Blant de pågrepne personene var blant annet treneren for mesterligaklubben Brugge, Ivan Leko, som også ble avhørt av politiet.

Han er nå løslatt, og torsdag fikk han støtte av ledelsen i den belgiske storklubben.

– Klubben ser ingen grunn til at den skal avslutte tillitsforholdet med Ivan Leko, verken som menneske eller trener, opplyste Brugge i en uttalelse.

Helgens kamper på nivå to i belgisk fotball blir ikke spilt som følge av den pågående etterforskningen. Det er landskamppause i toppserien.

