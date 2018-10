– Vi har ingen grunn til å tvile på Club Brugge eller vår trener, de er uskyldige til det motsatte er bevist. Vi som supportere fortsetter å støtte vår trener. Det ville ikke være første gang en uskyldig ble arrestert, sier Frederik Van Eenoo, medlem i supporterklubben The Locals ifølge Het Laatste Nieuws.

Onsdag ble det gjennomført 57 politirazziaer etter mistanker om kampfiksing og juks med spilleroverganger i belgisk fotball.

44 av razziaene fant sted i Belgia, mens de andre aksjonene fant sted i Frankrike, Luxembourg, Kypros, Montenegro, Serbia og Makedonia.

I Belgia slo politiet til mot flere av landets største fotballklubber.

Blant de pågrepne personene var tidligere Anderlecht-styreleder Herman Van Holsbeeck, nåværende Brugge-trener Ivan Leko og fotballdommerne Bart Vertenten og Sebastien Delferiere, ifølge avisen Le Soir.

Treneren i avhør

Etter at han ble pågrepet og avhørt onsdag har Club Brugge-treneren tilbrakt natten hos politiet i Tongeren. Torsdag formiddag skal spørsmålet om videre varetekstsfengsling avgjøres.

Det er foreløpig ikke klart hvilken rolle treneren har i saken.

Kroatiske Ivan Leko har fortid som fotballspiller i blant annet Club Brugge. I 2017 tok han over som hovedtrener Club Brugge, som er et av Belgias mestvinnende lag. Laget er med i årets gruppespill i mesterligaen, der de tapte 3-1 for Atlético Madrid i forrige runde.

Også den kjente fotballagenten og tidligere sportssjef i Charleroi, Mogi Bayat, skal ha blitt arrestert. Ifølge avisen De Standaard var Bayat hovedmålet for politioperasjonen sammen med en annen agent og klubber de har gjort forretninger med.

Ivan Leko under mesterligaoppgjøret mot Atletico Madrid 3. oktober. Foto: Sergio Perez / Reuters

Omfattende liste

Jean-Philippe Mayence, advokaten til Mogi Bayat, sier at han foreløpig ikke har fått snakket med Bayat.

– Jeg har ikke hatt noen kontakt med klienten min ennå. Mogi Bayat ble arrestert i går, men jeg har foreløpig ikke fått snakke med ham, sier advokaten til belgisk media.

Påtalemyndigheten opplyser at listen over mistenkte i tillegg omfatter styremedlemmer i klubber, dommere, en tidligere advokat, et regnskapsfirma, gullsmedforretninger, trenere, journalister og mulige samarbeidspartnere.

Det spiller flere norske spillere i den belgiske ligaen. Landslagsspillerne Sander Berg spiller for Genk, mens Sigurd Rosted er i troppen til Gent. Begge disse klubbene er involvert i politiets aksjon.

I tillegg har Trond Sollied trent både Gent (i to perioder) og Club Brugge (2000-2005).