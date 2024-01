Forhandlar om kjempeavtale som kan redde hoppsporten – bekymra for tidsfristen

– Eg har veldig tru på å klare det, men er bekymra for tidsperspektivet, seier Tove Moe Dyrhaug til NRK.

Skipresidenten er til stades under verdsmeisterskapen i skiflyging i Kulm. Blant anna for å hjelpe hopplandslaget med å sikre ny sponsor.

– Vi har møte med internasjonale aktørar. Det er ikkje slik at ein teiknar avtalar under VM, men det blir jobba kontinuerleg, forklarer ho.

Hopp står i fare for å måtte kutte dersom dei ikkje klarer å sikre seg nye sponsorar innan kort tid.

HJELPARAR: Noregs ambassadør i Austerrike, Susan Eckey, saman med Stine Korsen. Korsen seier fleire aktørar er inne for å hjelpe hopplandslaget. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

– Vi er i dialog med fleire selskap som tradisjonelt sponsar hoppsporten og som nå ser på den norske hoppsporten, seier hoppkomiteleiar Stine Korsen til NRK.

NRK erfarer at det er snakk om fleire store internasjonale selskap, blant anna innanfor energi, og at ein avgjerande avtale kan vere på plass allereie i februar.

– Ja, vi er i konkrete møte. Vi har vore i møte gjennom heile opphaldet. Alle er positive, forklarer Korsen.

VERDT MYE: Denne sponsorplassen kan gi hoppsporten sårt tiltrengte penger i kassa. Foto: Geir Olsen / NRK

Les også Hopperne får mer tid – tror denne hjelmplassen kan bli redningen

Skjebnemøte neste veke

Hoppsporten er pålagd kutt dersom dei ikkje klarer å sikre nye sponsorar. Ifølge tal NRK har fått av Skiforbundet hadde greina eit underskot på 5,3 millionar i 2023.

Hopp skulle eigentleg presentert nye sikre inntekter for neste års budsjett allereie i november, men har fått utsetting fram til skistyremøtet onsdag 31. januar.

– Må de kutte dersom de ikkje har sponsorar innan det?

– Det veit vi ikkje. Det er eit styre som bestemmer det. Eg opplever at dialogen er god og ønsket om å bidra er stort. Og da trur eg vi har moglegheiter etter onsdag òg, seier Korsen.

– Styremøtet er neste veke. Der vil det bli lagt fram ei innstilling, så eg kan ikkje kommentere det før etter neste styremøte, seier Dyrhaug.

Les også Begge ville hoppe bakken ned. For én av dem ble det livets siste hopp

Avtroppande hoppsjef, Clas Brede Bråthen, har tidlegare sagt at eventuelle kutt for hoppsporten vil sørge for at «hoppsporten må leggast ned».

Han har òg vore kritisk til korleis inntektene blir fordelte ut frå modellen til Skiforbundet.

– Viss eg kan kommentere på generelt grunnlag, så har greinene ansvar for budsjett og økonomi sjølv. Ein kan ikkje bruke meir pengar enn ein har og da må ein bruke dei pengane ein har på mest mogleg fornuftig måte, seier Dyrhaug og fortset:

– Når inntektene ikkje kjem må ein sjå på kostnadene, men det er det hoppkomiteen som må vurdere.

Les også Granerud langt nede etter VM-disk: – Jeg har det bare vondt. Jeg har lyst til å dra

– Eg trur endring er bra

Det er to år sidan LO trekte seg som hovudsponsor for det norske hopplandslaget. Sidan det har greina slite med å få nye sponsorar.

– De har slite med å få sponsorar. Kva er det som er annleis nå?

– Marknaden forandrar seg, og vår situasjon forandrar seg. Vi har jo hatt ei endring nå i organisasjonen vår som vi forheld oss til. Eg trur endring er bra, og er positiv til endringar generelt. Det er berre for oss å utnytte ei god krise, seier Korsen.

SLUTT: Clas Brede Bråthen da han tidlegare i januar fortalde at han gir seg som sportssjef. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I januar annonserte Clas Brede Bråthen at han gir seg som sportssjef for det norske hopplandslaget etter 20 år. Kven som tar over er ikkje klart.

– Det skal vi bruke god tid på. Prosessen rundt det er like viktig som avgjerda. Vi kan òg vurdere ein annan type organisering. Vi held alle moglegheiter opne og skal utnytte krisa, seier Korsen og legg til:

– Vi er ein liten organisasjon. Eg opplever at vi dei siste åra har fokusert veldig mykje på økonomi og det administrative rundt sporten vår. Ein sportssjef kan i større grad jobbe med sport. Det er viktig for meg, seier ho.

Dyrhaug ønsker å takke Bråthen og seier han har gjort ein fantastisk jobb for hoppsporten.

– Kva er håpet ditt for hopp nå?

– Håpar ein fortset å jobbe godt. Vi må jobbe med rekruttering og både topp og breidde, og få ein stabil økonomi der ein kan jobbe strukturert framover, seier skipresidenten.

PS! Lagkonkurransen i skiflygings-VM søndag startar 14:00 og blir sende på NRK1 og NRK Sport på radio.