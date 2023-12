Ut mot alpint før skjebnemøte: – På grensen til uansvarlig

På tirsdagens skistyremøte skal de ulike grenene i forbundet vise frem sine kuttplaner – dersom de ikke klarer å presentere et bærekraftig budsjett for 2024.

Sportssjef for hopp, Clas Brede Bråthen, trekker frem et utfall som kan få store konsekvenser for hoppsporten.

Det går på at hopp må kutte sine usikre inntekter i 2024-budsjettet fra 40 prosent ned til 10 prosent, ifølge Bråthen.

– Det er på grensen til uansvarlig. Det handler om at vi må kutte dramatisk mye og det lar seg ikke i praksis gjennomføre heller. Ikke uten at man da legger ned hoppsporten, sier Bråthen til NRK.

KRITISK: Clas Brede Bråthen er spent på hva som blir utfallet etter skistyrets møte tirsdag 19. desember.

Det som nå får sportssjefen til å rase er at alpinkomiteen har stilt seg bak dette forslaget.

– Hvis de ser konsekvensene av det, så må jeg minne alpint på hvilken situasjon de var i 2011, og hva vi gjorde den gangen.

Før 2011 stod alpint i en økonomisk krise, og Bråthen hevder at hopp og langrenn den gang gikk inn for å hjelpe alpinistene.

– Vi mente det var viktig å beholde alpint i NSF og fattet et vedtak som reduserte mulighetene til å kapitalisere i markedet. Og jeg syns ikke dette i så fall er noen hyggelig takk for sist fra alpint, sier Bråthen.

OVERSIKT: Ifølge Norges Skiforbunds oversikt har hopp en andel usikre inntekter på 40 prosent. Clas Brede Bråthen er kritisk til hvordan denne økonomiske modellen utarbeides. Foto: Norges Skiforbund

Ønsker ikke svare

Sportssjef for alpint, Claus Ryste, ønsket ikke å svare på uttalelsene og henviste til leder av Alpinkomiteen, Ola Evjen.

– Skistyret består av 14 medlemmer, hvor alle er ansvarlig for å vedta et budsjett for 2024 som er økonomisk og sportslig bærekraftig for hele Skiforbundet, inklusive alle avdelinger og grener. Alle grener er representert i skistyret med ett medlem. Budsjettet for 2024 er ennå ikke ferdigbehandlet og vedtatt i skistyret, og jeg kan derfor ikke kommentere dette nå, skriver Evjen i en e-post til NRK.

LUKRATIV AVTALE: Telenor har sponset alpinlandslaget i flere år. Her er tidligere Telenor-sjef, Jon Fredrik Baksaas, og tidligere alpinist, Aksel Lund Svindal, tilbake i 2011. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Norges Skiforbund står i en vanskelig økonomisk situasjon. Tidligere i høst ba de grenene om å utarbeide kuttplaner, som kan få store konsekvenser for hopp.

Grenene med usikre inntekter over 10 prosent ble bedt om å legge frem kuttplaner til styremøtet den 29. november. Der ble det klart at vedtaksbeslutningen ble utsatt til tirsdag 19. desember.

To tredeler av Skiforbundets egenkapital borte siden 2007 Ekspander/minimer faktaboks Skiforbundet hadde i 2007 en egenkapital på 167 millioner kroner. Den har krympet drastisk de siste 16 årene på grunn av en rekke store underskudd: 2008 – underskudd på 31,8 millioner

2009 – underskudd på 32,3 millioner

2010 – underskudd på 11,3 millioner

2014 – underskudd på 10,9 millioner

2017 – underskudd på 14,6 millioner

2019 – underskudd på 13,8 millioner – Først ville jeg si at det hadde vært veldig fint å være her i 2007 og ha så stor egenkapital. Det jeg kan si, og sette perspektiv på det, er at egenkapitalen er brukt på aktivitet, sier generalsekretær Arne Baumann. – Når vi tenker på den situasjonen Ski-Norge står i nå, som en verdensledende vintersportsnasjon, så tror jeg du finner mye av svaret på hva pengene har gått til. Ved utgangen av 2022 var egenkapitalen nede i 63,3 millioner kroner. Den nåværende prognosen tilsier en egenkapital ved årsslutt på 52,7 millioner. Det er under fjorårets vedtak til Skitinget om egenkapital. Den gang vedtok de følgende: «Skitinget legger til grunn at løpende egenkapital i Norges Skiforbund bør være mellom 55 og 65 MNOK».

Bråthen forteller om en dialog med Norges Skiforbund som har vært god. Ifølge sportssjefen er det et annet vedtak – av de to som er han bekjent – som er det eneste alternativet:

Det er at hopp må hente inn åtte til 9 millioner kroner i 2024 i sponsorpenger uten at de må kutte. Noe han mener de skal få til.

– Jeg kan ikke tro noe annet enn at NSF ønsker å bevare hoppsporten og har troen på at den kan gjenreises kommersielt til det nivået det var før NSF satte oss i den situasjonen vi nå er i, sier Bråthen.

– Det må tas opp på Skitinget

Bråthen mener at Skistyret ikke har fullmakt til å tvinge frem de store kuttene for hoppsporten.

– For da er hoppsporten desimert til ingenting. Og det må tas opp på Skitinget, sier Bråthen.

Skipresident Tove Moe Dyrhaug ønsker ikke å kommentere rundt styremøtet før møtet. Hun henviste til administrasjonen i Norges Skiforbund.

ØNSKER IKKE SVARE: Tove Moe Dyrhaug ønsker ikke å uttale seg før etter skistyremøtet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Leder for kommunikasjon og samfunn i NSF, Espen Graff, skriver dette i en e-post til NRK:



– Budsjettet for 2024 skal behandles på morgendagens styremøte, og vi ønsker ikke uttale oss til media før det.

En ting som har plaget hoppleiren er at hopp genererer et stort overskudd på arrangementssiden. Men grenen opplever at disse inntektene ikke legges til grunn når Skiforbundet vurderer hvor mye grener må kutte. Der ser de bare på sponsor- og markedsinntekter.

– Beslutninger som tas nå baserer seg på en liten andel av inntektene og gir ikke totalinntrykket. Hvis det fortsetter sånn, så kan vi fort stå uten en hoppnasjon som er på kartet internasjonalt, uttalte leder for hoppkomiteen Stine Korsen tidligere i høst.

Skistyremøtet holdes tirsdag 19. desember fra klokken 14.00 til 20.00.