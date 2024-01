– Jeg har det bare vondt. Jeg har lyst til å dra, sier Granerud til NRK, halvannen time etter disken.

– Nå har jeg sturet rundt en liten stund i bua. Du blir bare oppgitt da, sier han.

– Hvordan skjedde det?

– Ting ble gjort litt annerledes på toppen og det fikk jeg ikke til, sier han.

På toppen var norske Morten Solem kontrollør. Solem har ikke besvart NRKs henvendelser fredag.

Granerud får støtte fra flere hold. Blant annet fra kombinertløper Espen Bjørnstad på Twitter/X.

MASSE DISK: Kombinertløper Espen Bjørnstad mener ting blir gjort annerledes når Solem står på toppen. Foto: Skjermdump / Twitter/X

– Det som blir rapportert, og jeg har også snakket med Solem, så må man stå litt annerledes enn hva gutta er vant til fra tidligere vinter, sier Magnus Brevig, Norges utstyrssjef.

– Gutta ligger jo alltid på «limiten» og hvis du må senke skuldrene litt, slippe deg litt lenger ned og er på «limit», så ser det ut som du virkelig røk i dag. Han (Solem) var virkelig fremme med kjøttøksa i dag.

Renndirektør Sandro Pertile sier han ikke tror det ble gjort noe annerledes og sier at de bruker den samme tilnærmingen tidligere.

– Vi vil diskutere det i kveld, men kontrollørene har jevnlig kunnskapsdeling seg imellom. Det er noe som kan skje og dessverre skjedde det med Halvor i dag. Det er en del av idretten, sier Pertile.

Sportssjef Clas Brede Bråthen har forståelse for at Granerud er nedfor.

– Han har hatt en ekstremt tung sesong. Dette er et av de store målene for sesongen og det ryker før han kommer i gang, sier Bråthen.

– Det var skrittlengden. Har dere tøyd strikken for langt der?

– Det er jo helt åpenbart det, er det ikke det?

PRØVEOMGANG: Slik så det ut da Granerud hoppet i prøveomgangen.

Stöckl: – Veldig rart

Landslagstrener Alexander Stöckl skjønte lite rett etter disken var et faktum.

– Det er veldig rart syns jeg, sa han til NRK under sendingen.

Halvor Egner Granerud vant begge verdenscuprennene i Kulm i fjor, men har slitt i årets sesong. Under fredagens førsteomgang i Kulm ble Granerud diskvalifisert i kontrollen før hans førstehopp.

– Jeg har ikke fått pratet med ham. Det skjedde på toppen, så da må det være noe med skrittmål som ikke stemte. Det får vi finne ut senere, sa Stöckl.

– Jeg tror nok stressnivået hans er ganske høyt etter ganske dårlige treningsrunder. Muligens har han ikke klart å stå riktig på måleren. Det får vi finne ut når vi har pratet med ham, sa Stöckl videre.

Etter diskvalifikasjonen får ikke Granerud hoppe noen av de fire omgangene i den individuelle konkurransen i VM.

– Det virker som de har vært ekstra strenge på toppen, at flere har blitt disket på grunn av skrittlengde. Dette er jo erfarne utøvere som har vært gjennom det skrittmålet flere ganger og skal ha full kontroll på det, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

27 år gamle Granerud var den klart beste skihopperen forrige sesong, med seier i verdenscupen sammenlagt og i hoppuka. Denne sesongen har han en fjerdeplass som best fra Engelberg før jul.

Til tross for at han har vunnet 25 verdenscuprenn, står Granerud uten en individuell gullmedalje fra VM og OL. Han har et sølv fra VM i skiflyging i Planica i 2021 som sin eneste individuelle medalje. I samme mesterskap var han også med på å ta laggull.

Forfang best av de norske

VM arrangeres over fire omganger, to fredag og to lørdag. Best av de norske er Johann André Forfang, som hoppet 219,5 og 220 meter på fredag.

– Jeg synes det er ordentlig bra levert av Johann. Når vi har klaget på stabiliteten, så har han egentlig vært stabiliteten selv i dag, sa Remen Evensen.

– Han har funnet en god rytme i bakken og jeg er veldig fornøyd med det, sa Stöckl.

Forfang ligger på en tredjeplass etter to omganger, 17,1 poeng bak Timi Zajc.

Robin Pedersen, regjerende verdensmester Marius Lindvik og Daniel-André Tande er henholdsvis nummer elleve, 17 og 24 etter to av fire omganger.

Lindvik var skuffet, men fattet etter VMs første dag.

– Jeg har en del å gå på. Jeg er ikke helt der jeg var for to år siden. Jeg får bare ta en dag av gangen, sa han.