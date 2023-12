Hopperne får mer tid – tror denne hjelmplassen kan bli redningen

På tirsdagens styremøte i Norges Skiforbund var det knyttet spenning til vedtaket av 2024-budsjettet.

NRK får opplyst at budsjettet for neste år nå er godkjent av Skiforbundet, med unntak av hopp, som har fått mer tid på seg.

De har nå fått en frist ut januar med å legge frem en tiltaksplan som vil øke inntektene og bedre likviditeten.

– Nå må alle spare. Vi har en situasjon som veldig mange andre i idretten, vi er nødt til å generere mer inntekter og bruke mindre penger. Det jobber alle grener med, også hopp, og parallelt med at vi jobber med inntektssiden ser vi også på kostnadene, selvfølgelig.

Det sier Stine Korsen, lederen av hoppkomiteen, til NRK etter at tirsdagens styremøte på Gardermoen er avsluttet.

POSITIV: Stine Korsen har tro på at hopperne skal få inn de midlene som trengs. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

På spørsmål om hvordan hoppsporten kjenner på presset nå som det virker som de har kniven på strupen, forteller Stine Korsen at de ser på situasjonen på en annen måte.

Hun trekker heller frem en konkret vei ut av trøbbelet.

– Man ser på hjelmen som en mulighet likviditetsmessig, ikke minst når det gjelder de lengre samarbeidene vi har vært ute etter lenge. Vi ser på dette som en stor mulighet som er til nytte for hele Norges Skiforbund, sier hun.

Dyrhaug: – Løp og kjøp

Tove Moe Dyrhaug, president i Norges skiforbund, bekrefter overfor NRK at skistyret har valgt å gi hopp mer tid. Også Dyrhaug peker på en ny hjelmsponsor som en mulig løsning på den økonomiske floken.

– Hva er en hjelmsponsor verdt i disse dager?

– Det er verdt ganske mye. Vi hadde Halvor Egner Granerud som vant hoppuka sist vinter, så løp og kjøp i morgen, sier hun med et smil.

GIR MER TID: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hva er annerledes nå, hvorfor har man tro på at hopp skal klare å skaffe en hjelmsponsor?

– Nå har vi hatt grenene inne her, og alle har levert tiltaksplaner, det har hopp også gjort. Da har vi valgt å gi dem litt mer tid, svarer Dyrhaug.

Det er vanligvis hovedsponsoren som pryder hjelmplassen. Men i 2022 ble det kjent at LO ikke ville forlenge sin avtale som hovedsponsor etter seks år.

Fortsatt jakter hoppsporten en ny samarbeidspartner som skal pryde kremplassen over det norske flagget på utøvernes hjelmer.

Og det er ikke småpenger man tradisjonelt har vært nødt til å betale for å pryde den plassen.

– Har en markedsplass å tilby

LO opplyser til NRK at verdien på LOs siste treårsavtale med hopplandslaget var på totalt 39 millioner. Det vil si cirka 13 millioner per år.

– Vi har en markedsplass å tilby, vi har hjelmen ledig, og det er klart det er en mulighet. Det er sånn vi ser på det nå, til å bidra for Norges Skiforbund og hopp spesielt, og det er det som vil ha det fulle fokuset fremover, sier Korsen tirsdag kveld.

– Nå får dere tid til februar. Hvordan skal dere gjøre den jobben med å for eksempel få inn hjelmsponsoren når dere ikke har klart det på ganske god tid frem til nå?

– Vi er veldig opptatt av at vi nå må jobbe sammen, hele Skiforbundet, alle grenene. Det er etablert et markedsforum der man jobber på tvers av grener. Vi ser frem mot VM og har ganske mange felles arenaer der det er viktig at alle bidrar i riktig retning. Jeg oppfatter nå samarbeidet som en viktig nøkkel for å generere mer inntekter til glede for alle, svarer hun.

Hoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen reagerte før styremøtet sterkt på at alpinkomiteen har stilt seg bak et forslag som går ut på at hopp kutter sine usikre inntekter fra 40 til 10 prosent neste år.

– Det er på grensen til uansvarlig. Det handler om at vi må kutte dramatisk mye, og det lar seg ikke i praksis gjennomføre heller. Ikke uten at man da legger ned hoppsporten, sa Bråthen til NRK før tirsdagens møte.

I en melding til NRK tirsdag kveld skriver Bråthen at hopp «skal være godt fornøyd med utfallet av dagens møte».

– Jeg opplevde, i den delen av møtet jeg fikk være med på, at vi ble hørt og at en rekke av styremedlemmene og generalsekretæren virket godt fornøyd og komfortable med det som ble presentert, skriver Bråthen.

– Aldri mistet troen

På spørsmål fra NRK om hva hoppsporten konkret trenger å få inn av kroner og øre, velger Korsen å svare slik:

– Vi har tidligere vært i markedet med større sponsorpakker, det er det mulig vi skal se litt på, gjøre andre oppbygninger, tiltrekke oss mindre aktører enn de vi har siktet oss inn på før. Det kan være en vei, men utover det tror jeg samarbeid med andre grener inn mot VM kan være en veldig god vei å gå, sier hun.

Selv om hoppsporten nå har fått frem til februar på seg, men har brukt lang tid uten å få på plass de inntektene som trengs, gir ikke Korsen opp.

– Vi har aldri mistet troen på det produktet vi har. Hoppsporten i Norge er av kulturhistorisk interesse, ikke minst er det en innovativ sport, både sommer og vinter, vi har ikke ski, vi har vinger, det er mye spektakulært som skjer i sporten vår. Vi har aldri sluttet å tro på det produktet, svarer lederen av hoppkomitéen.

P.S: Tove Moe Dyrhaug forteller at Norges Skiforbund har valgt å budsjettere med et overskudd på 10 millioner neste år.