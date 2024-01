Begge ville hoppe bakken ned. For én av dem ble det livets siste hopp

Kulm 16. januar 2016: 22 år gamle Johann André Forfang er med i sitt aller første VM i skiflyging. Det er dette han har drømt om siden han var liten. Å fly nedover bakken, på en sky av oppdrift.

Men noen dager i forveien hadde en annen skihopper blitt alvorlig skadet i samme bakke, og timer før Forfang skulle hoppe for VM-medalje hadde han sett lagkameraten Kenneth Gangnes falle stygt. Nå var det hans tur.

– Det er det som har drevet meg siden jeg begynte å hoppe på ski, å hoppe lenger og lenger og pushe mine egne grenser. Det er i skiflyging vi får gjort det nå som vi er voksne, å jage den følelsen. Det er det barnslige som våkner i meg hver gang vi hopper skiflyging.

Tromsøværingen hoppet langt, men så gikk det galt.

– Jeg blir veldig overraska hver gang jeg ser det hoppet at jeg fortsatt har knærne i behold.

Forfang reiste seg etter sitt fall. Det gjorde ikke østerrikeren Lukas Müller.

Lukas Müller merket med en gang at noe var galt etter fallet i Kulm. Foto: Sepp Pail / Kronen Zeitung

– Jeg kjente det med en gang

Noen dager før Forfangs fall i Kulm var en gjeng prøvehoppere på plass i bakken. Blant dem var den 23 år gamle østerrikeren Lukas Müller.

Han hadde lenge vært en lovende skihopper, men konkurransen i det østerrikske laget var knalltøff. Å få muligheten til å være prøvehopper i monsterbakken var et tilbud han ikke nølte med å si ja til.

– Jeg hadde som mål å sette ny personlig rekord, som da var på 220 meter. Jeg visste at det definitvt var mulig med et godt hopp, sier Müller.

– Det første hoppet mitt var nøyaktig 200 meter, men en annen hadde hoppet 229. Jeg tenkte at jeg måtte klare bedre enn det, men så skjedde det som gjorde at alt ble annerledes enn jeg hadde sett for meg.

Müller hadde en god følelse da han forlot hoppkanten i over 100 km/t. Han tenkte at dette kan gå langt, men av en eller annen grunn satt ikke skoen på venstre fot skikkelig fast.

Han merket at noe var galt, men forsøkte likevel å fullføre hoppet. Det var sjanseløst. Han var på det tidspunktet 7–8 meter over bakken og farten var fortsatt stor. Møtet med unnarennet ble brutalt.

– Jeg lå i bunnen av bakken og kikket ned på føttene mine. Jeg ville snu meg over på magen og reise meg opp, men det var jeg ikke i stand til. Og jeg tenkte, hva f ... skjedde nå?

Flere av de andre prøvehopperne kom løpende til og spurte hvordan det gikk og om han hadde smerter. Svaret de fikk var kort og brutalt: «Jeg har ingen følelser i bena».

En av dem tok seg fortvilet til hodet og snudde seg og gikk. Allerede på dette tidspunktet forberedte Müller seg på at han aldri ville klare å gå igjen.

– Dette er din nye bursdag

Han ble fraktet til sykehuset og ble operert for to brudd i nakken. Etter 15 timer i koma ble han vekket og møtt av en lege som ga han en beskjed han aldri kommer til å glemme.

– Hele rommet ristet, men legen foran meg var helt rolig så jeg skjønte at det ikke var noe jordskjelv – det var medisinene som gjorde det. Da spurte jeg ham, «er jeg lam?». Han sa ja, og dette var et av øyeblikkene hvor jeg fikk tårer i øynene. Det var åpenbart en tung beskjed å få, sier Müller.

– Så gjorde legen et lurt «trekk». Han sa at jeg tross alt hadde et fungerende hode og hender, og med det kan du leve ganske normalt. Dette er din startkapital. Se det som en ny bursdag fra nå av. Alt du kan gjøre fra nå av er som en seier.

Og Lukas Müller har virkelig gjort det han kan for å gjøre det beste ut av en tilsynelatende håpløs situasjon. Han trener knallhardt hver dag.

Selv om han alltid kommer til å være avhengig av rullestolen, har Müller trent så godt at han klarer å komme seg opp på bena. Selv om det bare er for noen sekunder av gangen.

Kjemper seg opp på beina Du trenger javascript for å se video.

Og Müller holder kontakten med hoppmiljøet. Han har reist til årets VM i Kulm for å heie på sine tidligere lagkamerater. Blant dem Stefan Kraft og Michael Hayboeck, som begge er i favorittsjiktet på hjemmebane.

– Det er jo litt rart at de kjemper om de gjeveste titlene, mens jeg må se på fra en rullestol. Men det er først og fremst fint å ha venner som nå er verdens beste skihoppere.

Selv kommer Lukas Müller aldri til å hoppe på ski igjen, men han savner følelsen av å fly og ville ikke ha nølt om han fikk muligheten.

– Gi meg en frisk kropp og et par ski så er jeg klar!

Marius Lindvik svever nedover bakken i Vikersund og blir verdensmester i 2022. Foto: NTB

– «Alle» drømmer jo om å fly

Tommy Langseth er sosiolog og har forsket mye i blant annet basehopp- og friski-miljøet for å finne ut hvorfor noen er villig til å utsette seg for fare når de utøver idretten eller hobbyen sin.

Han mener det er flere likhetstrekk mellom denne typen aktivitet og skiflyging.

«Det å gjøre ting som er farlige, det er noe som har en verdi. Altså det gir en form for «kred», sier Tommy Langseth. Foto: USN, universitetet i Sørøst-Norge

– Det er flere ting som gjør at noen velger å utsette seg selv for fare i jakten på en spesiell opplevelse. Det kan være genetikk. Noen liker å gjøre spennende aktiviteter mer enn andre, og genetikken er med på å bestemme det, sier Langseth.

– Og så har du den såkalte «flytopplevelsen» som for hopperne er følelsen av å fly. En type opplevelse som er altoppslukende. Som gjør at man går i ett med omgivelsene og man bare er, fortsetter han.

Men det Langseth har sett mest på er de sosiale mekanismene som bidrar til at folk gjør farlige ting.

– Når man kommer inn i et miljø så lærer man jo hva som har verdi i den kulturen. I skihopping så er kanskje den øverste verdien å hoppe langt, men det handler muligens om mer enn det.

Verdensrekordholder Stefan Kraft klarer så vidt å holde seg på beina etter å ha hoppet 249 meter i Vikersund mars 2023. Foto: Geir Olsen / NTB

Langseth understreker at han ikke har forsket på skihopping, men han tror at også det å vise at man er litt «gal» og er villig til å presse grenser har en verdi i hoppmiljøet. Akkurat som i basehopp- og friskimiljøet.

– Det å gjøre ting som er farlige, det er noe som har en verdi. Altså, det gir en form for «kred».

– Jeg tror dette til en viss grad kan gjelde i skihopping. At det er litt kult å være litt gal og presse grensene, og det er jo ikke bare for å vinne og komme lengst.

– Vanskelig å sette ord på ...

Bischofshofen 5. januar 2024: Ganske nøyaktig 8 år etter fallet i Kulm sitter Johann André Forfang på et hotell i østerrikske Bischofshofen. Han er inne i det som har vært en frustrerende hoppuke. Han er langt unna å kjempe om en sammenlagtseier i den gjeve turneringa.

Men når vi tar frem en PC og sier vi skal snakke om VM i skiflyging i Kulm i 2016 lyser han opp i et stort smil. Han vet godt hva det er vi skal se.

– Jeg hadde bare lyst til å hoppe dødslangt Du trenger javascript for å se video.

Det er flere grunner til at han ikke kan unngå å glise bredt når han ser hoppet på nytt. Både fordi det var et fantastisk hopp som virkelig ga han følelsen av å fly, men også den umiddelbare reaksjonen på sletta. Etter å ha rulla rundt i en snøsky spratt han opp og jublet vilt og hemningsløst.

Det eneste jeg tenkte på når jeg lå og rulla på sletta der var, f ... det var et fett hopp! Det begynte å sitre i kroppen allerede før jeg hadde landa, gleden i kroppen eksploderer lenge før jeg treffer bakken. Det adrenalinet du får når du nesten dauer sånn som det der, det er vanskelig å sette ord på.

Johann André Forfang falt, men jublet likevel i VM i skiflyging 2016. Foto: Skjermdump, NRK

Etter hvert fikk Forfang tatt seg en løpetur, da kjente han at han hadde vondt i hele kroppen og at han ikke hadde sjans til å hoppe mer den dagen. Den siste omgangen ble uansett avlyst på grunn av dårlige forhold, dermed endte Forfang på en 4. plass.

– Når jeg tenker tilbake så ville jeg heller hatt den medaljen.

Da Daniel-André Tande skulle gjøre et av sine råeste skihopp noensinne, gikk det fryktelig galt. Hans nærmeste fryktet at Daniel skulle dø. Du trenger javascript for å se video. Da Daniel-André Tande skulle gjøre et av sine råeste skihopp noensinne, gikk det fryktelig galt. Hans nærmeste fryktet at Daniel skulle dø.

Selv om det kan gå fryktelig galt i enkelte tilfeller, så er det heldigvis ikke ofte det oppstår alvorlige skader eller enda verre, dødsfall, i skiflyging. Under VM i 2016 fikk en mørbanka Forfang en ny mulighet dagen etter. Da hoppa han lagkonkurransen for Norge og ble verdensmester.

LAGGULL: Det norske laget kunne juble for VM-gull i lagkonkurransen. Fra venstre: Daniel-André Tande, Kenneth Gangnes (med ryggen til), Anders Fannemel og Johann André Forfang. Foto: Reuters

