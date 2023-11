Skipresidenten varsler prat om mulig hopp-exit: – Interessant tanke

– Det er en interessant tanke det også. Det er noe man må snakke videre om med sportssjefen, hoppkomitéen, og resten av Ski-Norge, sier Tove Moe Dyrhaug til NRK.

Hun legger til at det er hoppkomiteen som må fremme forslaget for Skistyret og Skitinget hvis de ønsker denne løsningen.

Det har nå gått drøye tre uker siden et internt dokument ble lekket der hoppsjef Clas Brede Bråthen foreslo å løsrive hopp fra Skiforbundet økonomisk.

Foreløpig har Hoppkomitéen sendt en innstilling til Skistyret der de anmoder styret om å sette seg inn i dokumentet. Og responsen har vært god, ifølge hoppkomitéleder Stine Korsen.

HOPPKOMITÉLEDER: Stine Korsen mener at beslutningene som tas nå tas på feil økonomisk grunnlag. Foto: Ketil Kern / NRK

– Hun er positivt innstilt, og vi har en god dialog. Hun tar dette med seg i arbeidet de driver med. Men det er ikke tatt opp som en sak i Skistyret ennå, sier Korsen til NRK.

Sportssjef for Hopp, Clas Brede Bråthen, bekrefter også en god dialog med skipresidenten.

– Jeg har fått en hilsen fra Tove om at hun har mottatt dokumentet. Hun syns det var interessant, og så har jeg fått en henvendelse fra et annet skistyremedlem, Kristin Gjertsen, som viste interesse for arbeidet som jeg hadde lagt ned, forteller Bråthen til NRK.

HOPPSJEF: Clas Brede Bråthen mener den økonomiske delen av hoppsporten ikke passer inn i modellen som er etablert for Ski-Norge. Foto: Geir Olsen / NTB

Mener løsrivelse er realistisk

Bråthen har ønsket en endring av den økonomiske modellen i Skiforbundet over lang tid, og mener at det er realistisk at Hopplandslaget kan bli skilt ut som egen juridisk enhet.

– Det er ikke noe i veien for at vi kan være en egen juridisk enhet i Norges Skiforbund, men fortsatt tilhøre forbundet politisk når det gjelder forpliktelsene ovenfor NIF, Olympiatoppen og Det Internasjonale Skiforbundet, sier Bråthen og fortsetter:

– Utfordringene ligger kun relatert til økonomi der hopp sin egenart ikke passer inn i den modellen som er etablert for Ski-Norge.

Til tross for at Bråthen forteller at det har vært fremskritt den siste tiden, så aner han ikke hvor fort det faktisk vil skje en endring.

– Jeg håper på det, spesielt gjennom Tove sin positive holdning til dette. Og gjennom at vi har fått en ny generalsekretær som jeg også håper kan se på dette med andre briller, sier sportssjefen.

– POSITIV: Ifølge Bråthen og Korsen har de fått positive signaler fra skipresident Tove Moe Dyrhaug. Til NRK kaller hun tanken «interessant». Foto: Geir Olsen / NTB

– Kutt vil få varige konsekvenser

25. oktober vedtok styret i Skiforbundet at grenene må legge frem tiltak for hvordan de kan kutte kostnader, hvis de ikke får inn nødvendige inntekter.

Hopp genererer et stort overskudd på arrangementssiden, men disse inntektene legges ikke til grunn når Skiforbundet vurderer hvor mye grener må kutte. Der ser de bare på sponsor- og markedsinntekter.

– Beslutninger som tas nå baserer seg på en liten andel av inntektene og gir ikke totalinntrykket. Hvis det fortsetter sånn, så kan vi fort stå uten en hoppnasjon som er på kartet internasjonalt, sier Korsen.

– Det er en manglende åpenhet rundt verdiskapningen, men når den blir ryddet av veien, så er jeg sikker på at vi alle har et bedre grunnlag for å gå videre, forteller sportssjefen.

Hopp har en stor andel av det som kalles usikre inntekter, og kan derfor bli påført store kutt. Skistyret skal ha styremøte neste uke, og der skal kuttplanene presenteres.

– Det dette handler om er at vi mener at vår interne bærekraft er god. Og at gjennom at det hadde vært synliggjort, så ville nok vår kommersielle verdi vært på et helt annet nivå, sier han og fortsetter:

– Det er hvert fall ingen tvil om at signalene vi har sendt videre nå er at ytterligere kutt nå vil få varige negative konsekvenser for hele virksomheten, understreker Bråthen.