Nordås-stunt vekker oppsikt: – Han gjorde noko unikt

Tyskerne tok innersvingen på Premier League – får en ekstra mesterliga-plass

Italia og Tyskland er garantert å kunne stille med fem lag i neste sesongs Champions League. Svake europaresultater stoppet England.

Tidligere i år lå Premier League godt an til å få utvidet kvoten for antall CL-deltakere, men sjansene stupte brått da ingen engelske lag tok seg til semifinale i verken mesterligaen eller europaligaen.

Der har Tyskland med tre klubber, og onsdag ble Bundesliga sikret å bli blant de to beste ligaene på Uefas ranking for 2023/24-sesongen. Nylig kunne italiensk Serie A juble for det samme.

Borussia Dortmunds 1-0-seier over Paris Saint-Germain sørget for å ta tyskerne over «målstreken».

Med resultatet hjalp Dortmund seg selv. Klubben er nummer fem i Tyskland, men er nå sikret CL-spill uansett hva som skjer i de tre siste rundene.

Til høsten spilles Champions League i et nytt format. Blant nyvinningene er at det deles ut en ekstra plass til de to ligaene som presterte best sesongen før.

Premier League må som før nøye seg med fire plasser. I øyeblikket innehar Aston Villa 4.-plassen. (NTB)