FN-ekspert om russisk utestengelse: – Hvordan hjelper dette ukrainerne?

– Dette er ikke en gråsone. Det er direkte diskriminering kun på bakgrunn av nasjonalitet, sier Alexandra Xanthaki til NRK.

Xanthaki er jussprofessor innen menneskerettigheter ved Brunel-universitetet i London og spesialrapportør for kulturelle rettigheter i FN. I fjor høst sendte hun, som én av to uavhengige FN-eksperter, et varsel til Den internasjonale olympiske komité (IOC).

De mente at IOC brøt menneskerettighetene.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, leder av Norges utøverkomité og IOC-medlem, ga uttrykk for at kravet om ikke-diskriminering er ufravikelig i et omstridt møte, som satte fyr på debatten i Norge.

Nå brukes FN-brevet som et argument for å oppheve utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere. Da Xanthaki uttaler seg om saken, er hun krystallklar:

– Å blande regjeringer med individer er en veldig, veldig dårlig idé, sier Xanthaki, som understreker at hun fordømmer Russlands ulovlige krigføring i Ukraina.

SPESIALRAPPORTØR: Alexandra Xanthaki.

Jussprofessor ved Universitetet i Oslo, Trond Solvang, er sterkt uenig i flere av synspunktene som fremmes. Han har ekspertise innen idrettsjuss og beskylder Xanthaki for å føre en virkelighetsfjern argumentasjon.

– Vi må være nyanserte

– Mange av dem har stillinger i den russiske hæren. Kan man da skille det fra å være koblet til staten? spør NRK.

– Ja, det kan man. For det første er det mange utøvere fra mange land som er en del av hæren. Det er mange stater som gjennom organene sine har brutt menneskerettighetene. Burde vi ekskludere dem? Det har vi ikke gjort, sier Xanthaki.

Hun kaller utøverne kulturelle aktører og mener vi må skille mellom dem og staten.

– Hvis disse menneskene som er forpliktet til å krige blir bedt om å krige, men ikke drar for å krige, så vil de møte på konsekvenser, ikke sant? Det er ikke gjennom fri vilje de ønsker å krige. Vi må være nyanserte og vi må beholde proporsjonalitet.

Gode prestasjoner i OL blir belønnet med militære opprykk. Noen uker etter invasjonen, deltok flere utøvere på en feiring av den ulovlige Krym-annekteringen. De har også blitt feiret i Kreml.

UTESTENGTE: Her er de under en seremoni i Kreml fra slutten av april.

Det mener FNs spesialrapportør ikke er gode argumenter for utestengelse. Hun mener det går mot et viktig prinsipp: Forbudet mot direkte diskriminering.

– De lever i en illusjon

Argumentasjonen forbauser Solvang. Han mener det må antas at militære er lojale til sitt lands militærpolitikk.

– De lever i en illusjon om at deres syn ikke skal ha politisk virkning – IOC skjønner selvsagt slikt. De har fordømt Russlands krigshandlinger, og de har sanksjonert russiske myndighetspersoner. Enkeltindivider kan ikke uten videre løsrives fra sin nasjonale rolle.

Xanthaki påpeker at det er nettopp det internasjonale menneskerettigheter skal gjøre, nemlig å skille individene fra statene. Hun understreker at hun håper synspunktene hennes har en politiske påvirkning.

FN-eksperten: – Hvor skal vi trekke linjen?

IOC skrev i sin uttalelse at deltakerne fra Russland og Belarus ikke ville få delta med mindre de oppfylte ulike krav. FN-ekspertene mener det er en dårlig idé. Hun stiller spørsmål ved hvor linjen skal trekkes og refererer til at flere nasjoner bryter menneskerettighetene.

– Det er direkte diskriminering utelukkende på bakgrunn av nasjonalitet. Ingenting annet, sier Xanthaki med klar røst.

Solvang kaller synspunktene for ytterliggående. Han er dundrende klar på at vurderingene ikke er sort-hvitt og mener hun spiller seg selv utover sidelinjen. IOC har allerede gjort det klart at nøytralitetskriterier må innføres.

– Dermed innser de at slik forenklet tenking fra menneskerettshold ikke lar seg realisere, sier Solvang.

NORSK PROFESSOR: Trond Solvang.

Solvang: – Realitetsbrist

Russland har i løpet av de siste 15 årene brutt den olympiske freden ved tre anledninger. Xanthaki er likevel klar på at det kun kan sanksjoneres mot stat.

– Ved å ekskludere disse utøverne og kulturelle aktørene, så angriper man individer fra et land som allerede angriper menneskerettighetene deres:

– Hvordan hjelper dette ukrainerne? Hvordan hjelper dette den fremtidige respekten for menneskerettigheter og reduksjonen av ulovlige kriger?

Solvang stusser over FN-ekspertens retoriske motspørsmål. Han peker på at den grunnleggende tanken handler om å forhindre bruk av nasjonale idrettshelter i nasjonal propagandaøyemed.

– Hvis denne eksperten mener at slik tankegang, representert ved IOC og internasjonal idrett fram til nå, ikke har noe for seg, er det jo oppsiktsvekkende, og belyser hennes realitetsbrist, og at hun nettopp agerer politisk ved å ytre seg slik, sier Solvang.

Utsagnet får FN-eksperten til å fyre tilbake:

– Det er bemerkelsesverdig at forestillingen om og formålet med internasjonale menneskerettigheter er fullstendig forbigått her, spesielt i et liberalt demokrati!

Fordømmes av Ukraina

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har fordømt en mulig russisk retur. Han har fått støtte fra de baltiske statene, de nordiske landene og Polen. Samtidig har Det hvite hus og USAs olympiske komité stilt seg bak IOC.

– Alle i verden er sjokkert over det som foregår i Ukraina. Jeg forstår hvorfor de er imot denne avgjørelsen, men avgjørelser internasjonalt eller nasjonalt tas ikke på bakgrunn av offerets følelser, sier Alexandra Xanthaki – og kommer med et eksempel:

– Vi spør ikke moren til et myrdet barn om skjebnen til morderen. På samme måte, selv om vi er imot mord, så må vi være sensitive med tanke på Ukraina, sier Xanthaki.