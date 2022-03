Russiske stjerner manipulerte vekk krigssymbol etter Putin-show: – Taktisk

Haaland får nytt draktnummer på landslaget

Erling Braut Haaland blir Norges nye nummer ni. Han tar over trøyenummeret fra landslagskollega Alexander Sørloth.

Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter endringen overfor TV 2 tirsdag.

– Bakgrunnen for det er at det er et stort ønske og en stor kommersiell bit i det. Det i kombinasjon gjør at det har blitt noen rokader. Sørloth har frivillig fått et ett-tall foran nieren sin, og så har Erling fått nummer ni, forklarer han.

Med andre ord får Sørloth nummer 19 på drakten. (NTB)