Skiskytterprofil ledet Putins propagandashow: – Veldig sjokkerende

– Jeg fikk ikke sett den propagandasendingen, men jeg fikk det med meg. Det er helt sykt, og det er litt 1938-vibber fra Tyskland. Det er sykt at verden har blitt sånn igjen, sier Norges skiskytter Sturla Holm Lægreid.

Arrangementet bar slagordet «For en verden uten nazisme» og ble arrangert på åtteårsdagen for annekteringen av den ukrainske Krym-halvøyen.

President Vladimir Putin talte under feiringen, det ble sunget nasjonalistiske sanger og sanitetspersonell mottok medaljer for innsatsen under Russlands invasjon i Ukraina.

– Jeg har ikke hatt noe særlig med ham å gjøre, og jeg skal i hvert fall ikke ha noe med ham å gjøre fremover, sier Lægreid.

– Det er veldig sjokkerende, først og fremst. Dette er personer som man møter og snakker med, sier Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

SJOKKERT: Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tandrevold mener det er «synd» og medgir at hun ikke vet hvordan ting blir fremover. Samtidig vil hun ikke utelukke at hun kommer til å snakke med Gubernijev om hun møter ham igjen.

– Jeg tror ikke man endrer andres meninger og tankesett ved å stenge dem ute. Jeg tror det beste man kan gjøre er nettopp å snakket med folk.

– Mye vi ikke får se

Gubernijev går under tilnavnet «stemmen av skiskyting» og kommenterer både det og langrenn for MatchTV, samt at han tar oppdrag programleder for NTV og opptrer som rådgiver for direktøren i den statlige mediekanalen Rossija.

Nesten 700.000 følger TV-profilen på Instagram.

Da han ledet arrangementet, bar han et St. Georg-bånd formet som en tydelig «Z». Bokstaven brukes som et symbol for Russlands invasjon i Ukraina.

Det sorte og oransje St. Georgs-båndet brukes ofte som et symbol på seieren i 2. verdenskrig, men er i økende grad blitt brukt i forbindelse med krigføringen i Ukraina.

Symbolet ble forbudt i Ukraina i 2017.

KONTROVERSIELL: Marija Sittel (til venstre) og Dmitrij Gubernijev (t.h.) ledet arrangementet i Moskva. I bakgrunnen står sanitetspersonell i den russiske hæren, Marija Mirosjnitsjenko og Jekaterina Ivanova, som ble belønnet med utmerkelser for deres innsats med å redde liv under Russlands invasjon i Ukraina. Foto: TASS / SipaUSA

– Jeg syns han er en ålreit person og god journalist, men jeg tror det er mye som ikke vi får se. Vi er vokst opp i et fritt land og er veldig heldige med det. Jeg tror ikke vi kan sammenligne, sier Tiril Eckhoff til NRK.

Hun sier hun ikke er overrasket, men tror samtidig det er vanskelig for en reporter i hans situasjon å si nei til å lede en slik begivenhet.

Vetle Sjåstad Christiansen sier at dette er «propaganda over en lav sko».

– Jeg tror nok aldri jeg kommer til å møte ham igjen eller gå mot en russer. Det ser stygt ut, med tanke på hvor lite enkeltindividet og idretten står opp mot det som skjer. Men vi må forstå at de har litt annet syn på ytringsfrihet i Russland, og vi vet ikke om de har noen valg, sier skiskytteren.

RUSSLANDS PRESIDENT: Vladimir Putin ble introdusert av Dmitrij Gubernijev til stor jubel. Her står han foran «Z»-en som er blitt et patriotisk symbol for krigføringen i Ukraina. Foto: SERGEI GUNEYEV / AFP

– Ikke velkommen tilbake

Tarjei Bø mener at russerne ikke har grunn til å klage over utestengelsen når de er med på et slikt arrangement.

– Jeg tenker at de ikke har forstått det. De klager over at de ikke får delta og blir utestengt, men når de ikke har forstått og ikke tydelig tar avstand, så er de ikke velkommen tilbake i mine øyne, sier Bø.

IBU-generalsekretær Niklas Carlsson mener også at det er et tegn på at utestengelse av russere og hviterussere var riktig.

– Det er flere saker vi kan mene noe om. Jeg mener at det viser at å utestenge russere funker. Putin ble tvunget til å arrangere dette. Han (Gubernijev) er en stor profil i Russland, så det er tungt å se det, sier IBU-toppen til NRK.

Arrangementet Gubernijev ledet var til minne om «gjenforeningen» av Russland og Krym-halvøyen 18. mars for åtte år siden, altså datoen der Russland annekterte ukrainske Krym. På gjestelisten sto kjente idrettshelter som Aleksandr Bolsjunov, en rekke artister, Moskvas ordfører Sergej Sobjanin og Russlands president Vladimir Putin.

Det ble sunget patriotiske sanger og OL-heltene ble hyllet med nasjonalsangen og til stor applaus fra de fremmøtte. Rapportene sier at nærmere 100.000 samlet seg på Luzjniki stadion i Moskva for å overvære arrangementet. I tillegg var det store folkemengder utenfor. Tallene er ikke verifiserte.