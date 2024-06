Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Tusenvis av navn, telefonnumre, e-post og fødselsdatoer på norske skyttere er blitt delt med en internasjonal skytterorganisasjon ledet av en russer.

Forsvarets høgskole uttrykker bekymring over at informasjon om personer med skytterkompetanse, som ofte er folk i Forsvaret, er delt.

Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) har delt informasjonen med International Practical Shooting Confederation (IPSC).

DSSN-president Simon Ravn beklager hendelsen og sier at delingen ble stoppet umiddelbart da styret ble informert.

– En slik liste over folk med skytterkompetanse i Norge, som ofte er folk i Forsvaret, og de kan være i sensitive avdelinger eller i etterretningen, er helt klart uheldig å dele med andre. I et gitt scenario kan slik informasjon utnyttes.

– En slik liste over folk med skytterkompetanse i Norge, som ofte er folk i Forsvaret, og de kan være i sensitive avdelinger eller i etterretningen, er helt klart uheldig å dele med andre. I et gitt scenario kan slik informasjon utnyttes.

Det sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, til NRK.

Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) har omtrent 4300 medlemmer og er med i International Practical Shooting Confederation (IPSC), som ledes av Vitalij Krijutsjin fra Russland.

De fleste medlemmene i Norge har i sine våpenskap hjemme en eller flere pistoler, og så mange som en tredjedel av medlemmene har i tillegg en eller flere halvautomatiske rifler.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvaret

Tom Røseth påpeker at det i lengre tid har vært en generell naivitet i Norge i sikkerhetsspørsmål, og at Russlands rolle i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen ikke tenkes nok på.

– Vi må endre holdningene våre, derfor er det viktig å snakke om saker som dette, sier Røseth til NRK.

Beklager til medlemmene

Den norske medlemslisten ble delt med den internasjonale organisasjonen i januar, og da uten at styret ble informert. Simon Ravn, president i Dynamisk Sportsskyting Norge, beklager det som har skjedd.

Simon Ravn, president i Dynamisk Sportsskyting Norge. Foto: Privat

– Først og fremst må jeg på vegne av DSSNs styre, beklage overfor våre medlemmer at vi er kommet i denne situasjonen. Vi er et skytterforbund med 4300 medlemmer, og medlemmene våre stoler på at vi håndterer deres personopplysninger på en trygg måte. I denne saken har vi ikke gjort det, og vil gjøre vårt ytterste for at dette ikke skal skje igjen, skriver han i en e-post til NRK.

Han forteller at de delte en fil som inneholdt fornavn, etternavn, e-post, klubbtilhørighet, fødselsdato, medlemsnummer og dato for innmelding.

– Han som gjorde det – uten at resten av styret visste det, har oppgitt at grunnen for delingen var å foreta en kollektiv innmelding av alle norske medlemmer i den internasjonale medlemsportalen, skriver presidenten.

– Hvor alvorlig ser du som leder på dette?

– Jeg ser alvorlig på situasjonen. Styret ble gjort kjent med delingen av personopplysninger dagen etter at det fant sted, og delingen ble da stoppet umiddelbart, svarer han.

Ifølge Ravn rådførte de seg med to uavhengige advokater med ekspertise innenfor oppbevaring av personopplysninger.

– Begge har konkludert med at siden det er bekreftet at mottaker aldri åpnet filen, er det heller ikke skjedd noe alvorlig brudd som skal varsles Datatilsynet, skriver han og fortsetter:

– Styret er forelagt dokumentasjon på at filen ikke ble åpnet av mottaker, og har i tillegg fått dette skriftlig bekreftet av ham.

Må innhente samtykke

Trine Smedbold, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, forteller det er strenge regler for deling av personopplysninger.

– Dersom du skal dele personopplysninger må du ha et behandlingsgrunnlag, samtykke fra de personene det gjelder er et vanlig grunnlag, sier hun til NRK.

Trine Smedbold, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

– Det kan være situasjoner hvor samtykke ikke er nødvendig, men uavhengig av hvilket behandlingsgrunnlag man bruker må personene det gjelder informeres i forkant, legger Smedbold til.

Dersom reglene brytes, kan Datatilsynet i alvorlige tilfeller ilegge et overtredelsesgebyr, og i mindre alvorlige saker komme med en irettesettelse.

Rasmus Saxild er styreformann i Dansk Sportsskytte Forbund (DSF), og han sier til NRK:

«DSF vil ikke utlevere personlige opplysninger til tredje part. Hvis behovet skulle oppstå, vil det kun være med samtykke fra den person opplysningene tilhører».

Tyske Friedrich Gepperth er visepresident i IPSC og sier ingen trenger å være bekymret for at informasjon har havnet i feil hender.

Friedrich Gepperth, visepresident i IPSC. Foto: bdsnet.de

– Det ble aldri overført personopplysninger fra Norge til IPSC, derfor har dere heller ingen spennende historie om at det har skjedd. Vitalij Krijutsjin har i over 10 år bodd på Mallorca og har uansett ikke tilgang til opplysninger som lagres om enkeltmedlemmer i IPSC, skriver visepresidenten i en e-post til NRK.

Han påpeker også at IPSC utestengte russerne fra å konkurrere utenfor Russland.

– Vår organisasjon markerer oss sterkere enn IOC i dette spørsmålet siden vi ikke lar noen konkurrere under nøytralt flagg, skriver han.