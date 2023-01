– Når man blir gjenstand for så mye pepper, så begynner man etter hvert å stille spørsmål ved alt man har gjort selv, sier Jacobsen til NRK.

Det har stormet rundt lederen av den norske utøverkomiteen de siste dagene, i kjølvannet av at Den internasjonale olympiske komité (IOC) på onsdag hevdet at majoriteten av utøverrepresentanter ønsket russiske og belarusiske utøvere tilbake til den internasjonale idretten.

På vegne av den norske utøverkomiteen var Jacobsen blant dem som tok ordet under møtet med IOC tidligere i januar.

Der sa hun blant annet:

«Etter vårt syn er ikke-diskriminering ufravikelig. Oppdraget vårt er å fortsette å være en samlende kraft, og det bør fremdeles være fokuset vårt. Det betyr at ingen utøvere burde ekskluderes på bakgrunn av passet sitt»

Har dobbeltsjekket flere momenter

Lørdag beklaget utøverkomiteen hvordan de hadde håndtert saken. I en e-post sendt ut til utøverne erkjente de at komiteen burde ha utfør et «mer systematisk kartleggingsarbeid» blant utøverne og at de ville kalle inn til en høringsrunde med norske utøvere.

Jacobsen gjentok selvkritikken under et digitalt møte med norske toppidrettsutøvere tirsdag kveld.

Hun er klar på at de mange meningene rundt saken har ført til at hun har måttet gå over arbeidet hun har gjort.

– Jeg har prøvd å ettergå meg selv i alt jeg har gjort og tenkt, og sørget for at jeg ikke har misforstått noe helt grunnleggende. Det er den kontakten jeg har hatt (med IOC), for å dobbeltsjekke de tingene jeg har trodd i hvert fall var utgangspunktet for det vi har gjort. Bare for å være sikker på at det jeg sier er kredibelt, sier hun.

Borch etterlyste tidsramme

Nå er hun fornøyd med at de har muligheten til å ha en god prosess videre, og roser deltagerne på tirsdagens møte for gode innspill og spørsmål.

Blant dem som var ivrigst i møtet var roeren Kjetil Borch.

Borch har tidligere vært blant de fremste kritikerne av hvordan saken har blitt håndtert av utøverkomiteen og Jacobsen.

Han forteller til NRK at han blant annet spurte om innkallingsfristen utøverkomiteen fikk fra IOC, en tidsramme for prosessen videre og hvordan de andre medlemmene i utøverkomiteen stilte seg i diskusjonen rundt russiske og belarusiske utøvere.

ENGASJERT: Kjetil Borch har vært en aktiv stemme i saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Er du fornøyd med svarene?

– Jeg forstår at Astrid har vært under et stort press. Hun har også jobb ved siden av og tar dette vervet, sier Borch.

Han fortsetter med å si at han ikke fikk noe tydelig svar på møteinnkallelsen eller tidsramme, men at Jacobsen skulle komme tilbake til han angående møteinnkallelsen.

– Vi svarer ut det vi kan, uansett hvem som spør. Om det er informasjon som vi ikke har tilgjengelig akkurat nå, men må finne, så gjør vi selvfølgelig det. Så finnes det selvfølgelig noen begrensninger som leder for en gruppe hvor det skal være takhøyde. Vi kan ikke gå i detaljer på hvem som har sagt hva til enhver tid. Det er ikke slik man kan drive styrearbeid, sier Jacobsen.

Borch er tydelig på at man i en prosess som handler om hvorvidt russiske og belarusiske utøvere skal komme tilbake, tar et tydelig standpunkt.

– Når de får dokumentert hvilken mening man har i norsk idrett, så oppfordrer jeg til å sende den informasjonen direkte til IOC. Slik at de sitter med riktig inntrykk av hva vi mener, sier Borch.

Utøverkomiteen Ekspandér faktaboks Utøverkomitéen består av: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (leder)

Anna Margrete Sletsjøe (nestleder)

Aida Dahlen

Anita Yvonne Stenberg

Birgit Skarstein

Lena Schrøder

Sarah Louise Rung

Stian Skjerahaug

Øyvind Watterdal

– Alle skal få sagt det de mener

Roeren mener det er «kritisk» at det kommer en spørreundersøkelse som kartlegger norske utøveres standpunkt i saken fort.

Jacobsen er på sin side tydelig på at det foreløpig ikke foreligger noen tidslinjer i den videre prosessen, men at de vil jobbe for å ha et så godt og systematisk grunnlag for det de presenterer videre.

– Har dere tenkt til å ha en spørreundersøkelse?

– Hvordan vi skal løse det må vi gjøre i samråd med utøverne vi skal svare på vegne av. Hvordan vi skal løse det til det beste for alle utøverne, det skal de også ha en mening om. Så det kan jeg ikke svare ut nå, naturlig nok.

– Det eneste jeg kan si, det er at i den prosessen videre skal alle være involvert og få sagt det de mener. Om det skjer i den ene eller andre formen ... Det er altfor tidlig å si hva som er mest hensiktsmessig.

«Dårlig» oppmøte

Oppmøtet på tirsdagens møte betegnes av Borch som «dårlig». Han anslår at rundt tjue enheter var med på det digitale møtet. Da var det nærmere 20 personer som var samlet på en storskjerm hos rolandslaget. Flere hundre personer var invitert til møtet.

– Jeg tenker at det er bra at de som stilte var interessert og hadde et engasjement. Det er kjempebra. Og så vet jeg at det er helt sikkert noen som ikke har blitt nådd, selv med de tiltakene vi har prøvd å gjøre med de ressursene vi har tilgjengelig, sier Jacobsen.

– Så må jeg understreke at dette er utøvere. Det er mange utøvere som satser. Som er i konkurransesesong. Som er opptatt, på reise eller bare må konsentrere seg om den jobben de skal gjøre og det er å prestere. Det har jeg den høyeste respekt for, sier hun videre.

Hun velger også å se noe positivt i all oppmerksomheten som saken har gitt utøverkomiteen de siste dagene.

– Hvis man skal finne noe positivt i alt dette, så er det kanskje litt flere som oppdager at vi eksisterer. At vi ikke bare sitter i et rom og surrer, men som faktisk gjør noen ting. Og med det kanskje får lyst til å engasjere seg, sier hun.