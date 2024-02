– Vi kan ikke kalle dette et norsk mesterskap. Det er ikke verdig. Jeg er på gråten, sier Torbjørn Broks Pettersen til NRK.

Det var en fortvilet rennleder som ble intervjuet av NRK midt under kaoset på 20 kilometer med skibytte på Beitostølen lørdag.

For det viste seg at halvparten av startfeltet hadde gått feil.

KOM FØRST TIL MÅL: Heidi Weng gikk først over målstreken, men resultatet blir ikke tellende. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det var noen som ikke fjernet mønepannene fort nok. Vi har gjort feil. Weng og flere gikk rett, mens svært mange har gått 200–300 meter for langt i første delen av skøytingen, forklarer Broks til NRK.

Kort tid etterpå bekreftet han at rennet blir kansellert.

– Juryen har tatt beslutningen om at dette rennet må kanselleres. Jeg som arrangør har gjort en tabbe om å sende løperne feil vei, fortsetter han.

Full forvirring

Det var halvveis ut i dagens renn at kaoset brøt løs. Først så det ut til at Heidi Weng hadde gått feil. Men så viste det seg at det var halvparten av startfeltet som hadde gjort det, mens Weng hadde gått riktig.

– Det er full forvirring her, sa Jann Post, NRKs langrennsekspert.

– Dette blir nærmest en parodi på et NM-løp, fortsette han.

Full forvirring om hvor løypa går

Før hendelsen så det imidlertid ut til at det skulle bli Astrid Øyre Slinds gulldag.

Kritiserer avgjørelsen

Slind fikk tidlig luke ned til resten av feltet på dagens 20-kilometer. Den luka ble bare større og større, ettersom minuttene gikk. I gruppa bak prøvde 16 løpere å ta opp jakten. Men Slind, som ikke ønsket seg et lureløp, var 22,2 sekunder for Heidi Weng ved 4, 9 kilometer.

Her får hun beskjeden: – Tuller du nå?

Ved skibytte hadde Weng spist opp store deler av forspranget. Likevel hadde Slind et forsprang på 13,3 sekunder, men da Weng gikk riktig og Slind gikk feil, var det til slutt førstnevnte som gikk av med dagens seier. Sophia Laukli ble nummer tre.

Slind, som var blant de som gikk 250 meter for langt, forteller at hun ble overrasket over det som skjedde.

UENIG I KANSELLERING: Astrid Øyre Slind fortvilet etter arrangørtabbe ødela for NM-gull. Foto: NTB

– Jeg hadde sett på løypekartet at jeg skulle rett frem og var på vei rett frem, så kikket jeg opp og så at det var sperret. Da turte jeg ikke å gå over, for det pleier å være klink disk å gå over mønepannene. Jeg tenkte ikke på om jeg skulle stoppe opp å spørre eller noe. Jeg bare gikk der løypa var markert. Jeg ble usikker da jeg så at Heidi gikk en annen vei, forteller Slind.

Hun er kritisk til at arrangøren valgte å kansellere rennet.

– Jeg synes det blir en parodi. I rennet blir man usikker og tør ikke å gå forbi mønepannene, fordi det er klink disk. Jeg skulle heller sett at Heidi fikk gullet, og resultatet stod. Det blir bare rot, sier hun og legger til:

– Det er noen som ikke har gjort jobben sin. Det er kjempekjedelig at NM blir kansellert på grunn av dette.

Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, mener avgjørelsen var riktig. Han begrunner det med at utøverne ikke var skyldige selv, men at de ble vist feil løype av arrangøren.

FORSVARER AVLYSNING: Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad. Foto: NTB

– Jeg hørte det var 50 prosent, men så mye som 90 prosent gikk en kvart-kilometer for langt. Da kan ikke det ha status som norsk mesterskap, sier Skogstad.

– Da blir det feil å kåre en NM-vinner, når det dessverre blir en sånn greie på det, poengterer han.

Han forteller videre at de vurderer om rennet vil bli arrangert på nytt, men at det er for tidlig å si på nåværende tidspunkt.

– Hvordan er det å se Torbjørn Broks stå å gråte her etter rennet?

– Torbjørn var selvfølgelig veldig fortvilet, også syns jeg jo vi skal gi han skikkelig honnør for håndteringen når uhellet var ute, da viser han lederskap på en veldig god måte, sier Skogstad.

Stod med gråten i halsen

Da dagens egentlige gullvinner passerte målstreken, fikk hun beskjed om at det ikke kom til å bli delt ut noen medaljer på Beitostølen lørdag.

– Da du spurte om du gikk feil, gikk du rett, sa rennlederen til Weng i målområdet.

Han fortsatte:

– Han løypevakta har gjort feil. Han har sendt halvparten av løperne feil vei. Derfor må vi kansellere løpet. Jeg beklager på det dypeste, fortsatte Broks, som stod med gråten i halsen og ba om unnskyldning.

Her beklager rennlederen: – Du gikk rett

Heidi Weng svarte at hun hadde forståelse for avgjørelsen.

– Kanselleringen bryr jeg meg ikke noe om. Det var en god økt for meg. Når jeg fikk beskjed i løypa om kansellering, så trodde jeg det var jeg som hadde gått feil, sa hun.

Weng forteller til NRK satte pris på en god treningsøkt, men at hun ble satt ut da hun trodde hun hadde gått feil.

– Jeg følte jeg hadde hørt så lenge at jeg skulle rett frem. Jeg stoppet opp, ploget, og så til venstre, også så jeg at Astrid gikk en annen vei, forteller Weng.

– Jeg fikk beskjed av Broks underveis at jeg hadde gått rett. Nossum sa jeg bare skulle gå, og ikke vente på Astrid, forteller hun videre.

Under herrenes løp holdt også flere på å gå feil tidlig i løpet.