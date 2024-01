23 år gamle Sophia Laukli, med far frå Noreg, flytta frå USA til Oslo for å nå draumen om OL-medalje. I Noreg er ho ein del av Team Aker Dæhlie.

I helga tok den allsidige utøvaren eit viktig steg på vegen mot målet sitt. Ho var først opp «monsterbakken» i Val di Fiemme, og har for alvor markert seg i langrennstoppen.

– Eg var overraska då eg kom til mål. Eg trur det hjelpte meg veldig å følgja Heidi Weng, og det gav meg mykje energi, sa Laukli til NRK etter målgong.

BEST OPP «MONSTERBAKKEN»: Laukli vann rennet. Heidi Weng (til venstre) tok andreplassen og franske Delphine Claudel (t.h.) vart nummer tre. Foto: Terje Pedersen / NTB

Neste vinter-OL blir arrangert i nettopp Italia, og på laurdag fekk Laukli prøvd seg i dei olympiske løypene.

– Etter at eg konkurrerte her for første gong for nokre år sidan, visste eg at eg liker løypene her. Å gå her igjen, og ha eit av mine beste klassiske løp, gjer at eg gler meg veldig til å komma tilbake. Dette er ein god plass for meg, smiler 23-åringen.

Festløve

Ein viktig del av kvardagen til den unge langrennsløparen, som på sommarhalvåret er i verdstoppen i stilauping, skil seg ut frå ein del andre toppidrettsutøvarar.

Laukli gjer nemleg som dei fleste andre 23-åringar.

Ho festar.

I podkasten «Skirious problems», med langrennsløparane Mika Vermeulen og James Clugnet, avslørte Laukli at ho festa kvar helg gjennom sommaren.

– Det er ein del av identitet min, vil eg seia, sa Laukli i podkasten, som har vore omtalt av Dagbladet tidlegare.

ALLSIDIG: Sophia Laukli er best i motbakke, både med og utan ski på beina. Foto: AFP

På ein treningsleir i oktober innsåg ho at festinga var ein del av rutinen hennar.

– Eg vakna på søndag og kjende at «dette er galskap». Det er lenge sidan eg vakna utan bakrus på ein søndag. Eg talde bakover og fann ut at eg har festa kvar einaste laurdag frå første veke i april til slutten av oktober. Eg kjende meg ikkje så stolt då, forklarte Laukli.

– Var ikkje intensjonen

Det skapte fleire overskrifter i media før jul. No fortel ho NRK om reaksjonane.

– Eg trur det var ein ganske unik ting å komma ut med. Det er nok derfor det fekk den merksemda. Det var ikkje intensjonen min at det skulle komme ut slik det gjorde i media. Det er viktig for meg å visa at eg har eit liv utanfor langrenn òg, sjølv om ski er superviktig for meg, seier norskamerikanaren.

BALANSE: For Laukli er festinga eit viktig sosialt avbrekk, der ho får tankane bort frå treningskvardagen, som hjelper henne å finna motivasjon til å vinna renn. Foto: AP

Ho understrekar at distraksjonar og balanse er viktig for å halde motivasjonen oppe.

– Det er essensielt for meg. Sidan eg spring på sommaren, så blir det konkurransar 11 av 12 månader i året. Det er mykje å finna motivasjon for. For å halda det gåande må eg separera meg sjølv frå trening mentalt. Eg må ha ein sosial balanse på utsida, for å kunna gle meg mest mogleg over sport.

Balansegangen mellom fest og moro og trening på ski og på sti har vist seg å vera særs god. Men sjølv om Laukli knuste alle konkurrentane sine opp alpinbakken i Val di Fiemme, tør ho ikkje tru på OL-medalje heilt enno.

– Eg trur ikkje eg er typen til å tenkja så langt fram, men det hadde vore fantastisk. Eg er veldig gira for å forhåpentleg komma til OL, og har tanken om medaljar bakarst i hovudet. Eg skal først gle meg over sigeren her.

PÅ SAME LAG: Om vinteren er Sophia Laukli på lag med verdas beste langrennskvinne, Jessie Diggins. Foto: EMMA WALLSKOG / BILDBYRÅN

Diggins: – Stolt av ho

Tour de Ski-vinnar Jessie Diggins er full av lovord om sin lagvenninne, og takkar for hjelpa på den siste etappen.

– Vi hadde ein plan om å finne kvarandre og beskytte kvarandre, og det hjelpte meg verkeleg. Eg er veldig stolt av ho, seier Diggins til NRK.

Stolt er også trenar Jostein Vinjerui i Team Aker Dæhlie. Han ler av festoverskriftene.

– Det er nok litt overdrive. Ho har trent kanonbra i sommar, fortel Vinjerui.

Han kjenner seg trygg på at Laukli er på veg til å etablere seg som ei av dei aller beste i verda, utan å legge press på henne før OL i 2026.

– Men me trur at OL i 2026 kan bli artig, seier han.