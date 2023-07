Et googlesøk på «Sophia Laukli» gir noen interessante treff. «Jeg er i slekt med en berømt norsk viking», sier hun på hjemmesiden til Det amerikanske Skiforbundet.

Når NRK setter seg ned med henne på en kafé i Nydalen en lettskyet julidag, er det naturlig å starte der: Hvilken berømt viking?

– «Oh man», ja, det har blitt nevnt mange ganger, innleder hun.

Laukli snakker engelsk – hun har bedt pent om å få gjøre det, selv om hun også snakker temmelig bra norsk.

– Det var faren min som sa det for veldig lenge siden, og jeg har bare tatt det med meg som en sannhet. Jeg tror navnet hans er noe sånt som ... Hår ... fagre?

– Harald Hårfagre?

– Ja, han! Og det er en veldig fjern slektning.

NY HJEMMEBANE: Holmenkollbakken kommer til å være vitne til Sophia Laukli på ski og rulleski mye de kommende årene. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Fakta om Sophia Laukli

Noe slektstre dukker ikke opp på google. Relasjonen til kongen som ifølge Snorres kongesagaer samlet Norge til ett rike for rundt 1100 år siden, er sånn sett vrien å dokumentere.

Det som er udiskutabelt, er at Sophia Laukli – født 8. juni 2000 i Yarmouth, Maine, USA – har en far ved navn Bjørn som kommer fra Konnerud.

Det er også på det rene at Laukli gikk på det amerikanske laget som tok sølv i stafetten under junior-VM i langrenn i 2020, og at hun ble nummer fem på 15 km fristil i det samme mesterskapet, i et løp der Helene Marie Fossesholm ble verdensmester.

Hun har til dags dato gått 28 verdenscuprenn i langrenn. Én gang har hun vært på pallen – da hun klatret til tredjeplass i monsterbakken i Val di Fiemme 8. januar.

PÅ PALLEN: Bare Delphine Claudel (i midten) og Heidi Weng (til venstre) klatret fra Sophia Laukli i monsterbakken sist vinter. Foto: NTB

To VM er det også blitt som senior, og et OL. Vi skal dvele litt ved det som skjedde i Beijing i 2022.

– Det var interessant. Jeg vil gjøre det en gang til i en mer normal tid, forhåpentligvis i Italia om noen år. Det var veldig kult, det føltes surrealistisk hele tiden, sier Laukli.

OL-marerittet: – Miserabelt

«Interessant» og «kult» er ord hun bruker når hun ser tilbake på sitt første OL. Underveis var det andre ord hun ville ha valgt. Lite ble som hun hadde sett for seg i de sprengkalde covid-lekene.

OL-DEBUT: Sophia Laukli fikk til slutt sjansen i forblåste OL-løyper i Beijing, men hennes første OL var et lite mareritt. Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

– Jeg gråt så mye. Det var temmelig miserabelt, erkjenner hun.

– Gråter du lett, eller var det spesielt?

– Nei, det gjør jeg ikke. Hver dag tenkte jeg «hvorfor er jeg så opprørt hver eneste dag». Det var mentalt utmattende.

Omstendighetene var spesielle. Den sosiale omgangen mellom utøverne var redusert til omtrent null. Laukli visste ikke hvilke løp hun skulle gå, men levde konstant i håpet. Det ble mange skuffelser før hun omsider fikk klarsignal for den avsluttende tremila. Hun ble nummer 15 i OL-debuten.

– Det var en opplevelse jeg vokste på. Det var veldig kult, men veldig tøft samtidig, fastslår 23-åringen.

Man kan si veien til toppen har gått adskillig raskere i en annen idrett. I fjor bestemte hun seg for å prøve «trail running», som direkte oversatt til norsk betyr stiløping. Kort sagt er det løp på stier i fjellet. Bratt oppover og bratt nedover.

KLATRESTERK: Sophia Laukli er best når det går oppover. Foto: @the.adventure.bakery

Løpegalskap: – Hatet det

Hun vant «The Broken Arrow Skyrace» på ny løyperekord. Etterpå har hun fortsatt å imponere i «The Golden Trail Series». 25. juni vant hun Marathon du Mont-Blanc i suveren stil, også det med ny løyperekord.

Neste helg er hun favoritt i «The couloir of hell», «Helvetets korridor», i Dolomittene.

Sophia Laukli er rett og slett den nye stjerna i stiløping. Noe paradoksalt, ifølge henne selv.

– Det er galskap for meg hvor mye jeg faktisk liker å løpe nå, ut fra hvor mye jeg brukte å hate det, sier hun.

Og utdyper med et bredt smil:

– Jeg hatet løping da jeg vokste opp. Når jeg var på løpeturer, løp jeg når det kom en bil forbi, og så gikk jeg resten av tiden. Jeg kunne gå til skogen og sitte på en benk i en time, og så gå hjem igjen.

Ikke overraskende får hun mange spørsmål om hun nå skal droppe langrenn.

– For meg er det definitivt mer penger i det enn i langrenn, erkjenner hun.

Likevel er svaret nei. Hun har ingen planer om å droppe den norske nasjonalsporten. Snarere tvert imot, og det er derfor hun nå har flyttet til Norge med planer om å bli på ubestemt tid.

STOR TRIUMF: Sophia Laukli hevder hun gikk på en smell, men satte likevel løyperekord i Marathon du Mont-Blanc. Foto: @the.adventure.bakery

Drømmen

Sophia Laukli har nemlig en drøm.

– Det hadde vært veldig kult hvis jeg i neste OL kunne kjempe om en medalje. Å reise til OL med potensial til å ta en medalje er mitt største mål.

For å få til det, trenger hun hjelp. Etter å ha byttet trener flere ganger i USA, har Laukli nemlig konkludert med at hun ikke vet hva slags trening som skal til for å bli bedre.

– Min filosofi er at jeg trenger å lytte til en trener som forteller meg hva jeg skal gjøre, forteller hun.

TROR PÅ SOPHIA: Hans Kristian Stadheim mener Team Aker Dæhlies nye amerikaner kan bli best i verden, også på ski. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Derfor tok hun kontakt med Hans Kristian Stadheim, trener i Team Aker Dæhlie. Etter noen samtaler, fikk hun plass på det norske privatlaget med utøvere fra en rekke nasjoner.

Samarbeidet er i gang, og NRK ble med på treningsøkt i Holmenkollen. Slik analyserer Stadheim den nye elevens styrker og svakheter:

– Hun har jo en vanvittig bra motor, så det trenger vi ikke jobbe så mye med. Men det mangler en del muskulatur i overkroppen.

– Mer enn en monsterklatrer

Konsekvensen er at hun er rå oppover, men ikke spesielt god bortover og nedover, i hvert fall ikke sammenlignet med de beste i verden.

Laukli avslører at det er ett problem: Hun hater styrketrening.

– Hun er ikke fan av det. Men hun er samtidig veldig, veldig dedikert. Hun tar konsekvens av målene sine, så hun gjør jobben selv om hun ikke synes det er morsomt i det hele tatt, sier Stadheim.

En del av Stadheims medisin er overdose staking. Det er Sophia Laukli innstilt på.

– Jeg håper at stakingen vil gi meg litt muskler og styrke. At dette gjør meg til noe mer enn en monsterklatrer, sier hun.

NYTT LAG: Sophia Laukli henger seg på Silje Theodorsen, Kari Øyre Slind og Karianne Dengerud i rulleskiløypa i Holmenkollen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Kan bli verdens desidert beste

Treneren er ikke i tvil om elevens potensial:

– Sophia Laukli kan bli verdens desidert beste skiløper.

Derimot har han en viss skepsis til Lauklis angivelige slektskap til kongen som samlet Norge til ett rike.

– Det har jeg ingen formening om, sier han, og bryter ut i latter.

– Hun har flott hår, så kanskje. Jeg vet ikke, sier Stadheim.