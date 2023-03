Skaanes forlater Brann for andre gang

Kasper Skaanes (27) har skrevet under en avtale med Sogndal fram til og med 2025-sesongen. Det er andre gang i karrieren at han forlater Brann.

Overgangen ble bekreftet av begge klubbene onsdag.

– Jeg gleder meg veldig, og jeg har troen på dette prosjektet. Vi går for en god sesong som skal ende med opprykk, sier Skaanes i en uttalelse lagt ut av Sogndal.

Midtbanespilleren stopper på 159 tellende kamper og 18 mål for Brann. Antallet er over to perioder (2012-17 og 2021-23). Mellom 2018 og 2021 spilte han i Start.

– Det er selvfølgelig trist å forlate Brann, for det er klubben min. Det er Brann jeg har heiet på siden jeg var liten. Men nå måtte jeg lytte til hodet og ikke hjertet, og for min videre karriere var dette et riktig valg, forklarer Skaanes.

Sogndal starter den nye 1.-divisjonssesongen borte mot KFUM Oslo 10. april.

(NTB)