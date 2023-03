Splitting i den norske brytegruppa: – Veldig leit

For medan Mukubu og Baldauf valde å bli verande i den norske brytegruppa, valde Morten Thoresen å trekkje seg ut.

– Eg synest det er veldig leit at det skulle bli sånn, seier Exauce Mukubu til NRK.

Han og Baldauf valde å stole på den nye norske planen med sportssjef Thor Hyllegaard og trenar Szymon Kogut frå det danske landslaget, medan Thoresen ville halde fram samarbeidet med Fritz Aanes og Stig-André Berge etter at dei trekte seg som landslagstrenarar.

– Eg må gjere det som er rett for meg for å ta OL-medalje. Eg berre håpar gutane lèt det søkke inn, tenkjer over det og forstår avgjerda mi, seier Morten Thoresen i NRK-serien «Hodet i klemme».

STÅR UTANFOR LANDSLAGET: Morten Thoresen. EM-gullet i 2020 er hans høgdepunkt i karrieren. Foto: Javad Parsa / NTB

Thoresen: – Det er vondt

Baldauf og Mukubu har begge erfaring med å stå utanfor gruppa. Førstnemnde då han valde å satse åleine saman med barndomstrenaren Eren Gjægtvik. Likevel er Baldauf skuffa over valet til Thoresen.

– Vi vart samde om at vi måtte halde saman som gruppe. Så det er klart ein blir skuffa når ein vel å gå sin eigen veg. Det er jo skuffande, men samtidig har eg sagt at eg forstår det, seier Baldauf til NRK.

STERK LAGÅND: Morten Thorsen blir hylla av lagkameratane Felix Baldauf, Oskar Marvik og Exauce Mukubu etter EM-gullet i 2020. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er jo vondt. Eg liker å vere ein del av gruppa. Det har eg alltid vore. Sjølvsagt har eg lyst til å vere med i gruppa, seier Thoresen i TV-serien. Han ønskjer ikkje å seie noko meir om saka enn det som er sagt i serien.

Mukubu stod også utanfor landslagsgruppa då han tok VM-gull i U23-VM i fjor haust.

– Eg gjorde det for eg hadde ikkje noko val, eg vart kasta ut, men her er det ein som faktisk ekskluderer seg ut når vi prøver å inkludere han inn. Det synest eg er veldig synd, seier den ferske sølvvinnaren i U23-EM.

– Klikkar på matta

Han meiner at Thoresens val kan øydeleggje for resten av gruppa.

– For gruppa si skyld kan det vere med å hindre at prestasjonane hevast, sidan det alltid er ein uro der. Ein tenkjer alltid på om han har det bra, seier Mukubu.

– Kjenner ein på eit svik med det Morten har gjort?

– Eg vil ikkje seie eit svik, men eg vart forbløffa. Det var ikkje det ein forventa med tanke på korleis vi har snakka om ting tidlegare. Det var eigentleg ganske rar stemning og spesielt val som vart teke, seier «Exo».

OVERRASKA: Brytaren Exauce Mukubu. Foto: Javad Parsa / NTB

Mukubu meiner treninga i det norske brytelandslaget aldri har vore betre enn den er no, og meiner Thoresen vil bli ein betre brytar om han kjem tilbake.

– Han må gi det ein sjanse, før han kan gjere det han gjorde. Det kjenner eg han ikkje har gjort. Eg gav jo det ein ganske lang sjanse sjølv, før eg bestemde meg for å ta dei vala som eg gjorde, seier Mukubu.

Både han og Baldauf støttar den tidlegare lagkameraten sin, sjølv om dei meiner han har teke feil val for seg sjølv og gruppa.

PROFIL: Brytaren Felix Baldauf. Foto: Espen Langeveld / NRK

– Eg unner Morten berre det beste. Er det vegen han må ta så er det vegen han må ta. Eg kjem framleis til å gi han ein god klem, og heie på han på tribunen når han klikkar på matta, seier Baldauf.

– Eg trur til sjuande og sist at det kan bli veldig bra, seier Thoresen til slutt i siste episode av «Hodet i klemme», sesong to.

Neste på programmet for dei norske brytarane er EM frå 28. mars til 3. april i Zagreb.