Kongens fall

Det er sterilt reint på kjøkkenet til kongen av Bryte-Noreg. System i heimen er like viktig som i brytehallen.

Han heller skumma mjølk i kaffien og tek ein stor slurp. Det er ein rutine han ikkje hadde før han var nærare 40 år.

Han likte ikkje smaken. No går det greitt, så lenge det er mjølk i.

– Eg er ein slik svekling, seier han og flirer.

Han set seg ned. Sjølv om kommentaren sit laust, er det eit alvor i mina. Dagane har plutseleg blitt lengre, og tida er til råd.

Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Han tenkjer tilbake til september.

Dei norske brytarane hadde nettopp fullført eit VM som var fiasko i Aanes sine auge. Det er få som hugsar resultata, men den offentlege hårfønaren frå trenaren er det kanskje fleire som minnest.

«Det er ikkje noko feil med programmet, det er feil med utøvarane», sa han mellom anna.

Det blei starten på eit monarki som er knust i tusen bitar, og no står herskaren igjen aleine.

Bryteforbundet har inngått samarbeid med Danmark, og avslutta kontrakten til Aanes.

– Det er ikkje noko hemmelegheit at det er mange i Bryte-Noreg som mislikar personen Fritz Aanes. Men dei elskar resultata mine, seier han.

Han tek seg ikkje nær av hatet. Den verkeleg vonde kjensla er knytt til framtida.

Grunnlaget

Fritz Aanes er ein stereotypisk nordlending. Han er direkte, fritalande og ein hardbarka tøffing.

– Det finst ikkje noregsmeistrar i Narvik, berre verdsmeistrar, er eit utsegn han likar å seie.

Når Aanes tenkjer over kven som har inspirert han til å legge grunnlaget for ein omsynslaus stil, tenkjer han umiddelbart på faren sin.

Foto: Helene Mariussen / NRK

Han gjekk vekk då Aanes var 18 år, men før den tid hadde han allereie implementert mykje av det strenge regimet som Aanes etter kvart vidareførte til sine utøvarar.

Ekstratrening måtte til. Skulle du skilje deg ut frå dei andre, måtte fleire timar leggast ned.

– Skal du ha suksess, må du sveitte blod, forklarar han.

For at Aanes skulle få lov til å reise og symje, måtte han først trene styrke i ein time før han sprang dei åtte kilometerane til symjehallen.

I dag skulle Aanes ynskje at han hadde hatt seg sjølv som trenar i senioråra.

– Hadde Fritz Aanes hatt meg som trenar, hadde eg vore olympisk meister. Eg hadde vore min beste, men og verste utøvar, seier han.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Dopingdommen og dottera

Aanes var for mange eit ukjent blad då han kvalifiserte seg til OL som 22-åring. Etter det OL-et gjorde han seg for alvor kjent.

Ein råsterk 4.-plass enda brytaren på, men det var hendinga i etterkant som verkeleg sette han på kartet.

Blitsregnet gav han magesår. Framfor 300 fotografar og journalistar stod 22 år gamle Aanes og blei grilla om den positive dopingprøven.

Åtte nanogram Nandrolon hadde gitt utslag, og det enda i 14 månader utestenging.

– Alt eg jobba for og hadde drøymt om som liten gut falt i grus, seier han hardt.

Her sit Fritz Aanes i lag med advokat Are Johnsen og får spørsmål om dopingtilfellet av domsutvalet i Noregs idrettsforbund. Framfor han står kostilskotet Pyruvate 500, som han hevda han fekk stoffet Nandrolon gjennom. Mange tankar gjekk gjennom hovudet hans. Her tittar han på sakspapira.

Han innrømmer at det ikkje gjekk særleg bra på privaten på den tida. Han gret seg i søvn i nokre månadar.

Likevel ville den sterke nordlendingen halde fram. Han mangla framleis medaljane sine.

Han kvalifiserte seg til OL i Athen, men det gjekk i vasken. To tap og han var ute.

Foto: Jon Eeg / NTB

Forma blei aldri heilt den same igjen, men drivkrafta viste veg. Eit tredje OL til skulle han prøve seg på, og så skulle han pensjonere seg som 30-åring. Kvalifiseringa stod på trappene, han skulle til Roma.

Han var så nærme, men igjen skulle gram sette kjeppar i hjula. Sambuar Anja var gravid, og i utgangspunktet skulle ikkje barnet kome før kvalifiseringa var over.

Ein telefonsamtale endra det. Fødselen var i gang – seks veker før tida.

På fem minutt bestemte Aanes seg, og på veg ned frå Gardermoen var det som han stod i ein draum.

Ein ro hadde slått over han.

Han måtte forsørgje familien. Dottera Isabella kom til verda, og ho var knøttliten.

600 gram stod det på vekta, og det gjorde Aanes livredd.

– Eg visste ikkje kva eg møtte. Var det eit romvesen? Mangla ho ein arm? Men det var ein miniatyr av ein baby. Eg blei positivt overraska, seier han.

Dottera Isabella blei fødd seks veker før termin, og fekk plass i hendene til Aanes. Den vesle familien måtte vere nokre veker på sjukehuset før dei fekk reise heim. I dag er Isabella 14 år, og får framleis faren til å smelte.

To år brukte Aanes på å venne seg til tanken om at han var blitt far. Det meste av tankane blei via til å gruble på å gjere comeback.

Han hadde forstått kva han hadde gjort feil desse åra han satsa, og han ville ha ein ny sjanse.

Gjere opp for seg, og gjere slutt på spøkelset som heimsøkte han.

Kjensla av å vere ein av tidenes største brytartalent, men utan nokre fysiske bevis på det, var tøff å bere.

Han tenkjer framleis på det.

Kvar dag nesten.

– Karrieren var mislykka. Ein fiasko, seier han.

Det unner han ingen å kjenne på.

Alle feila han gjorde, skulle i alle fall ikkje Noregs nye brytetalent gjere.

Revolusjonen var i gang.

Oppbygginga og brytefamilien

Tilbake i 2008 vart Aanes landslagstrenar for ungdom og junior, men det tok ikkje lange tida før han ytra si misnøye om landslagsmodellen.

Aanes er ikkje ein mann som brenn inne med tankar og meiningar, så han gjekk strake vegen til generalsekretæren sitt kontor.

– Eg er omsynslaus. Det er leiarstilen, trenartypen og ikkje minst, personlegdomen min, forklarar han.

Der sa han rett ut at han meinte ikkje at seniorutøvarane gjorde det godt nok, og at han sjølv ville fungere betre som trenar enn dei som var tilsett.

I tillegg ynskja han at alle som var over 19 år og ein del av landslaget, måtte flytte til Oslo for å trene i lag.

Nordlendingen fekk klarsignal frå forbundet, men måtte byggje opp laget på eiga hand. Han ringde 12 personar, og alle kom.

– Etter at Fritz Aanes starta, gjekk kulturen i norsk bryting frå amatørar til profesjonelle, seier han.

Foto: Heiko Junge / NTB

Det norske brytemiljøet kan samanliknast med fotballandslaget San Marino, likar Aanes ofte å påpeike.

Tidlegare jubla konkurrenten om ein fekk ein norsk utøvar i første kamp.

– Då trengde ein ikkje å varme opp ein gang, ein kunne bruke kampen som oppvarming til neste motstandar, seier Aanes.

Han gliser.

– Men no er det ingen som vil møte Felix Baldauf, Morten Thoresen eller Oskar Marvik. Vi har sett namnet vårt på kartet, seier han.

Korleis har han fått til det?

Foto: Privat

Strengt regime

Tre punkt vart avgjerande.

– Du må ta plass, ha råskap og vere lojal, seier han.

Aanes er ekstremt oppteken av lojalitet overfor laget. Og reglar. Regelverket skal følgast til punkt og prikke.

Sjølv hadde han aldri nokon som haldt han i taumane. Det skulle han ynskje at han hadde hatt.

– Eg var ein skikkeleg villkatt, karakteriserer han den versjonen av seg sjølv.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

I dag er hans eiga karriere den som rettleiar trenarversjonen av Aanes.

– Eg hadde ikkje dette systemet, eg gjekk min eigen veg. Til gjengjeld stod eg igjen med null medaljar. No har vi 25, seier Aanes.

Og så følte han at han hadde ei ekstra plikt overfor utøvarane.

Dei har sagt at dei vil bli olympiske meistrar, og då var det opp til Aanes å gjere alt han kan for å få dei dit. På sin måte.

– Dagens ungdom krev mykje meir tilbakemeldingar og at ein ser dei, men det er vanskeleg å gi kjærleik då eg ikkje følte dei gav hundre prosent, seier han og held fram:

– Det var nok fleire gonger dei tykte eg var ein hest-kuk, enn ein grei kar. Men utan å presse grenser når du ingen mål.

Til slutt rann begeret over. Kuppet stod på trappene.

– Eg er fornøgd med jobben han har gjort. Han var ein av arkitektane for sjølve sentraliseringa og har betydd mykje for bryting. Men han kunne ikkje fortsetje med gutane, forklarar Morten Sandnæs, som er generalsekretær i bryteforbundet.

Frykta for fiasko

Etter ei evaluering av sesongen som var, fekk Fritz Aanes levert nokre krav frå utøvarane og bryteforbundet.

Utøvarane ynskja mellom anna meir empati, og friare taumar.

– Eg har ingen empati eller sympati for folk som syt og som ikkje er villige til å gjere jobben. Det er ein svakheit hjå menneske å tykkje synd på seg sjølv, forklarar Aanes.

Foto: Helene Mariussen / NRK

Han kallar krava reine «forsvarskrav» etter hårfønaren i VM. Sanninga var at den interne konflikten har gått føre seg over fleire år.

– Eg føler ikkje at dei leverte det dei skulle levere, og då starta irritasjonen og konflikten. Det blei slitasje, seier han.

Etter det møtet, trakk Aanes seg som hovudtrenar.

– Eg har min filosofi og min leiarstil, og den må eg stå for. Om eg ikkje gjer det, så er det heller ikkje mitt, seier han kontant.

Etter at nyheita sprakk, skreiv forbundet i ein pressemelding at dei ville opprette dialog for å finne ut kvar dei kunne bruke kompetansen hans vidare.

Aanes hadde håp om å fortsetje i ei anna rolle, men då sette forbundet foten ned.

– Eg fekk sparken, seier Aanes.

Det utsegna stussar forbundet på.

– Han fekk ikkje sparken, men han må gjerne karakterisere det som det. Vi blei i fellesskap einige om å avslutte arbeidsforholdet. Årsaka var stor avstand mellom trenar og utøvar i korleis den sportslege satsinga skulle vere, seier Sandnæs.

No er Aanes spent på framtida.

– Eg fryktar at alt eg har bygd opp ramlar i grus, fortel han ærleg.

Han meiner at norsk bryting står overfor store utfordringar.

– Den store krisa er at det er ingen i Noreg som er i nærleiken av min kunnskap som kan ta over. Diverre, seier han.

Det er ein grunn til at Aanes kallar seg kongen av bryte-Noreg.

– Eg veit det kan høyrest «cocky» ut, men eg er berre ærleg. Så kan ein synse og meine om stilen min, og om ein likar meg som person. Men dei resultata som eg har skapt, det er det ingen som kan kopiere, seier han.

Og stilen?

– Dei som meiner eg er hard, bør sjå mot dei som styrer dei største nasjonane. Dei køyrer ganske beinhardt, dei også.