– Eg synest det er rart at nokre lag får meir kvile enn andre. Eg forstår det ikkje heilt, for å vere ærleg, seier nederlandske Jackie Groenen til NRK før kvartfinalen deira.

Om dei klarer å overvinne Frankrike laurdag, får dei tre dagar til å førebu seg før semifinalen mot Tyskland. Tyskarane får derimot fem «kviledagar» etter 2-0-sigeren i kvartfinalen deira mot Austerrike.

EKSTRA DAGAR: Denne gjengen får kampfri i to dagar meir enn motstandaren sin i semifinalen. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Det same gjeld heimehåpet England. Dei får to dagar meir enn Sverige, som tok seg vidare til semifinalen fredag kveld.

– Det pleier å vere sånn for vertsnasjonen, at dei får litt fordelar. Det finst ikkje så mykje å seie om det, seier Seger til NRK

Og ein fordel er det nok liten tvil om at det er.

– Det er ein skandale

For forskjellen på tre og fem kampfrie dagar på tampen av ein meisterskap er enorm, ifølgje NRKs ekspert Carl-Erik Torp.

– Eg synest det er ein skandale. Eg synest det er frykteleg dårleg planlegging av arrangøren. Det endrar konkurranseelementet veldig, seier Torp.

Han meiner ein ikkje ville akseptert dette i ein herremeisterskap i dag:

UTRULEG: Torp meiner laga ikkje har like føresetnader i semifinalen når det eine laget har to ekstra kviledagar. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Nei, det trur eg absolutt ikkje. Det hadde vore veldig store reaksjonar om dette hadde skjedd på herresida. Det er frykteleg dårleg planlegging, det er nesten så ein ikkje trur det heilt, seier han.

Då semifinalane i EM-et for herrar vart spelt i fjor sommar, hadde alle fire laga fått like mange kviledagar (tre) før kampen. I EM-et for herrar i 2016 var det éin kviledag forskjell mellom laga som møttest til semi.

I førre EM-et for kvinner, i Nederland i 2017, fekk vertsnasjonen fire og England tre kviledagar før dei møttest i semifinalen. I den andre semien var det også éin kviledag forskjell.

JAMNARE: Nederland vann EM i 2017. Då dei møtte England i semifinalen, hadde dei berre hatt éin kviledag meir. Foto: Yves Herman / Reuters

Nyt godt av «kviledagane»

Tysklands målvakt Merle Frohms skildrar dei ekstra kampfrie dagane som «ekstremt viktige», og får støtte frå toppskårar og kaptein Alexandra Popp.

– Denne kampen var veldig intens og det er veldig, veldig bra at vi har to dagar ekstra for å restituere. Det vil vi sjå på bana, på intensiteten og energien, og vi kjem til å vinne semien og gå til finalen, sa ein sjølvsikker Popp til NRK etter kvartfinalesigeren.

NEST BEST: Popp har skåra nest flest mål så langt i EM (4), berre bak Englands Beth Mead (5). Foto: Alessandra Tarantino / AP

Også NRKs ekspert meiner både England og Tyskland dreg stor nytte av dei to dagane dei har meir enn konkurrentane sine.

– Det er klart den fordelen er veldig stor. Det er to dagar med god trening, viktige førebuingar og eventuelt restitusjon òg. Som sjølvsagt er heilt avgjerande så langt ut i meisterskapen, seier han.

Heimefordel?

Torp meiner Sverige, som allereie har slite med covid-tilfelle og skadar i troppen, verkeleg hadde trunge dei ekstra dagane.

– Dei er nok litt underlegne England i den semifinalen, så dei hadde nok trunge friske bein – og kanskje litt friskare bein enn England – for å henge med i den kampen, seier Torp.

Sveriges kaptein Seger har ikkje spelt dei to siste kampane på grunn av skade, og seier dei dagane dei har før semifinalen er ekstremt viktige.

PÅ BENKEN: Kaptein Seger (nede til høgre) har måtta sjå dei to siste EM-kampane til Sverige frå benken. Her mot Portugal i siste gruppespelkamp. Foto: Jon Super / AP

Ho er ikkje overraska over at nokre lag har fleire dagar til råde.

– Vi veit om det og vi visste at det kom til å bli sånn her om ein fekk England. Så det er berre å kvile kroppen og løyse det på best mogleg måte, seier Seger.

– Ein kan tru at det er ein liten fordel for dei, men vi får sjå, seier Sveriges målvakt Hedvig Lindahl til NRK.

NRK har kontakta Uefa og bede dei forklare kvifor oppsettet ser ut som det gjer denne meisterskapen, og kvifor dei har lagt opp til at to av semifinalelaga får to ekstra kviledagar. Uefa har førebels ikkje svart på førespurnaden.