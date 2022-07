Svenskene var i ekstase da Linda Sembrant banket inn 1–0 etter et hjørnespark i det 92. minutt.

– Det var helt magisk. Vi trengte mål hele kampen og å gjøre det på overtid... Den gleden og den følelsen er ubeskrivelig, sier matchvinneren til NRK.

Samtidig som de blågule kastet seg om halsen på hverandre og jublet hemningsløst for målet, falt de belgiske spillerne til bakken og innså fortvilet at EM-eventyret er over.

Kun sekunder etter scoringen blåste dommeren av kampen, og dermed slapp svenskene ekstraomganger i Leigh.

– Vi ble veldig glade da vi fikk målet i ordinær tid. Det var viktig, for å få spart beina litt, sier Sveriges målvakt Hedvig Lindahl.

I EKSTASE: Linda Sembrant fant omsider nettmaskene og sendte Sverige til himmels og semifinale i EM. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Belgias keeper storspilte

Sverige var blant forhåndsfavorittene før EM og hadde med seg selvtillit fra gruppespillet etter gruppeseier og 5–0 over Sveits i siste kamp. Likevel viste Belgia at de på ingen måte skulle gi fra seg en semifinaleplass uten en beinhard kamp.

Belgias sisteskanse, Nicky Evrard, gjorde en fenomenal innsats i buret og stod for syv redninger før svenskene omsider fikk hull på byllen. Da hadde de allerede notert seg for 34 sjanser mot Belgias tre.

– Vi visste at Belgia var et bra lag med godt forsvar og de hadde en fantastisk målvakt som viser sine kvaliteter i dag. Så er det klart at det blir litt frustrerende for meg som ikke kan påvirke slik at vi scorer mål, men vi kjemper og til slutt fikk vi målet, sier Lindahl.

– Det å tape i siste minutt på et hjørnespark gjør vondt. Vi kjempet som bare det. Akkurat nå er jeg skuffet, men jeg tror også vi kan være veldig stolte over det vi har gjort i dette mesterskapet, forteller belgiske Julie Biesmans.

Covid-preget tropp

Den svenske troppen hadde tre smittetilfeller i troppen inn mot kvartfinalen. Jonna Andersson og Hanna Glas, som vanligvis er selvskrevne i startelleveren, hadde begge testet positivt før Belgia-kampen. Det samme hadde Emma Kullberg.

Kaptein Caroline Seger, som til daglig spiller i franske Lyon, måtte se kampen fra benken på grunn av en skade.

I semifinalen venter vertsnasjon England og oppgjøret ser du på TV 2 på tirsdag kl. 21.