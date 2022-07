– Det her er selvfølgelig unødvendig og utilgivelig, sa Carl-Erik Torp da Tyskland scoret det andre målet.

Da Alexandra Popp satte ballen i nettet etter en vanvittig keepertabbe fra Manuela Zinsberger, valgte hun å hysje.

– Hvem hun hysjer på er jeg ikke helt sikker på, kommenterte Torp.

– Det kan ofte framstå lettere usympatisk å gjøre det, men vi får la Popp passere med den, supplerte kommentator Andreas Stabrun Smith.

Tyskland vant mot Østerrike etter stolpefest og keepertabbe

Forklarer hysjingen

Popp forklarer feiringen, og sier hysjingen var rettet mot Zinsberger.

– Det var etter et intervju med Manuela Zinsberger, hvor hun sa at jeg ikke scorer mål. Så da hysjet jeg, forteller hun til NRK.

– Så det var «payback time»?

– Ja, kanskje.

– Hvor godt var det å score på henne?

– Poenget er ikke å score på henne, jeg er glad for å score uansett. Jeg kan hjelpe laget med målet, og det er det viktigste.

NRK snakket med Østerrikes keeper før Popp. Da sa hun følgende om motstanderens feiring:

– Hun kan feire hvordan hun vil. Jeg bryr meg ikke.

Zinsberger, som til daglig vokter buret for Arsenal, sier dagens resultat er tøft å takle.

– Jeg fikk ikke ballen vekk på rett tidspunkt. Hun taklet meg, og det ble mål. Sånn er det som keeper, når du vil delta aktivt i spillet. Da kan feil skje, og når jeg gjør feil kan det bli mål. Det skjedde i dag. Jeg beklager til laget, men det er også en del av jobben, sier hun til NRK.

I TÅRER: Manuela Zinsberger virket å være langt nede da dommeren blåste av kampen. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

– Utrolig skuffet

Det ble hele seks stolpetreff i det intense oppgjøret mellom Tyskland og Østerrike, men det var førstnevnte som innfridde favorittstempelet og vant 2-0 i Brentford.

– Jeg er utrolig skuffet. Ikke over prestasjonen, men resultatet. Vi fortjente mer. Vi ga alt og hadde gode sjanser, men vi klarte ikke score i dag, sier Østerrikes midtbanespiller Sarah Zadrazil til NRK etter kampen.

UTE: Sarah Zadrazil (til høyre) fortviler etter å ha blitt slått ut av Tyskland. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Hun innrømmer at det andre baklengsmålet er unødvendig, men hun mener også at de burde scoret før den tid.

– Det er ingen stor sak. Hun har vært fantastisk hele turneringen, og så kan noe sånt skje. Vi tok store sjanser på slutten, og vi skylder ikke på henne. Vi taper og vinner som et lag, sier Zadrazil.

Østerrike kom ut i fyr og flamme, og de ga tyskerne lite pusterom. De var kun et stolpeskudd unna å gå opp i en tidlig ledelse.

Men så kom det én liten slurv, og det var nok til å sende Tyskland opp i ledelsen. Det var Klara Bühl som snappet opp ballen fra en østerriker, og fosset fremover med ballen. Hun slapp ballen perfekt til Lina Magull, som satte inn 1-0 for hvittrøyene.

Magull sender Tyskland i ledelsen

Sjansesløseri

Og Østerrike forsøkte å holde presset oppe, men det var Tyskland som hadde de store sjansene. Få sekunder ut i andre omgang banket høyreback Giulia Gwinn ballen i stolpen.

Men da det så ut til at Tyskland hadde overtaket, svarte Østerrike med en gigantsjanse. Et fantastisk langskudd fra Barbara Dunst endte i tverrliggeren, og det så ikke ut til at keeper Merle Frohmst hadde full kontroll i den situasjonen.

Og ikke mange minutter senere havnet et østerriksk skudd i stolpen igjen. Det var deres tredje treff i metallet.

– Nå synes jeg synd på østerrikerne, sa Smith.

FORTVILET: Østerrike er ute av fotball-EM. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Så var det tyskernes tur til å være uheldige. Et utrolig skudd fra Klara Bühl traff tverrliggeren. Det var kampens sjette stolpetreff totalt.

Til slutt skulle Tyskland sette spikeren i kista etter klønete utspill fra den Zinsberger. Utspillet ble blokkert Alexandra Popp og ballen gikk i stedet i det østerrikske målet.

Dermed var det avgjort, og Popp valgte å hysje etter scoringen.

Selv om Østerrike kunne nok fått bedre uttelling med marginene på sin side, ble det favorittene Tyskland som trakk det lengste strået.