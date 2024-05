Evan (12) sprenger maratongrenser

På den siste søndagen i februar måtte mange hardtsatsende amatører sperre øynene opp langs løypa i Ventura i California.

Med korte og lette steg løp den 12 år gamle og 152 centimeter høye jenta inn til en supertid på maraton:

2.58.07 timer.

Tempoet ville de fleste slite med å holde over lengre tid. Du kan prøve ved å stille inn tredemølla på 14,2 kilometer i timen eller løpe 1000 meter på 4 minutter og 14 sekunder.

– Under løpet føles det veldig ille, men når du er ferdig, heier på alle andre og møter hverandre på slutten, er det veldig hyggelig, sier Evan Kim i en artikkel i Los Angeles Times.

Sikter mot OL i 2028

De siste to årene har hun spesialisert seg mot maraton, sammen med storesøsknene Cole og Haven. Det var broren Cole som inspirerte henne til å satse.

Faren, kjent som MK, leder treningsopplegget og dokumenterer fremgangen. Det startet i det små.

– De stod opp to timer før skolestart for å gå en kort tur med meg, slik at de kunne snakke om hva som skulle skje samme dag, riste av seg morgentrettheten og nyte frokosten som en familie. De daglige spaserturene ble daglige joggeturer, og lengden økte over tid, sier han til NRK.

Han mener datteren ikke har fått noen ekstreme gaver fra naturens side, men at hun har opparbeidet seg disiplin og evne til å tåle trening over tid.

Den 12 år gamle jenta løper sjelden turer i hurtig tempo – og faren forteller at datteren ikke er i toppen av aldersklassen sin på kortere distanser som 3000 og 5000 meter.

– Vi har det ikke travelt med å utvikle fart mens Evan ennå ikke har utviklet basen sin fullt ut, ennå ikke har blitt herdet, og ennå ikke har blitt moden i sinnet.

De fleste turene løpes på en fart mellom 4.40 minutter og 5.08 minutter per kilometer. De omtaler det som jogging, men de fleste ville nok slitt med å holde tritt veldig lenge.

Nå har de satt seg to ambisiøse maratonmål:

Kortsiktig vil hun bli den raskeste 12-åringen uansett kjønn på maraton.

Langsiktig er det OL-deltakelse i Los Angeles i 2028.

Advarer mot fallgruver

Ingrid Kristiansen holdt verdensrekorden over 42.195 meter mellom 1985 og 1998. Hun vant 14 av de 26 maratonene hun løp, inkludert fire av de seks store – London (3), Boston (2), Chicago og New York – på 1980-tallet.

– For en jente på 12 år som trener litt, er lett og syns det er gøy, så er ikke det noe problem å løpe et maraton. Hvorfor man skal utsette en 12-åring for et maraton, er en annen sak, sier Kristiansen til NRK.

Hun advarer mot å bli overivrig som forelder og trekker frem indre motivasjon som den fremste driveren. Hvis den ikke er på plass, vil ikke resultatene komme.

– Jeg har alltid følt at det er mitt ansvar å plante et frø for at mine helt vanlige barn skal gjøre fantastiske, egenmotiverte ting innen akademia, kunst eller idrett, sier MK, som ikke vil begrense barnas drømmer:

– Evan er 12 år. Målet hennes er å komme seg med i USAs OL-tropp. Hvis hun ikke er én av de tre som er med i 2028, forblir målet å komme seg på OL-laget. Hun er tross alt bare 12, understreker MK.

Professor: Normalt å stagnere i tenårene

Jostein Hallén er professor i fysiologi ved Norges idrettshøgskole. Han forsker blant annet på jenter i idretten, og mener det er viktig å dele kunnskap om emnet.

– Det er ikke uvanlig at 12–13 år gamle jenter presterer veldig bra, da sammenlignet med litt eldre jenter i tenårene. Det er fordi at når jenter og gutter går gjennom puberteten, vokser de mye. Jenter og gutter legger på seg mye muskelmasse, men jenter legger også på seg en del fett. Den økte fettmassen gjør at de blir tyngre uten at dette vevet direkte bidrar til fremdriften.

Resultatet er at mange jenter ofte stagnerer i alderen mellom 12 og 15 år, noe som kan bli en kilde til frustrasjon. Hallén advarer likevel mot forsøk på å motvirke utviklingen, for eksempel ved å begrense næringsinntak.

– Det at fettmassen øker gjennom puberteten hos jenter er ikke bare normalt, men helt nødvendig for at kroppen ellers skal utvikle seg normalt mot det å bli en kvinne. Om ikke fettmassen øker vil det gå ut over utvikling av andre deler av kroppen, for eksempel blod og skjelett, forklarer Hallén.

Forskeren mener det å være god som 12-åring ikke er en garanti for å lykkes som senior.

MK presiserer at de har samtaler rundt bordet rundt disse emnene.

– VI snakker mye om dette, fordi det er viktig for meg at hun har en bra barndom og forstår hva sunn helse innebærer. Det er et mål. Vi vil alltid ha noe å jobbe mot, men til syvende og sist ønsker vi å leve lange og gode liv.

Vil kunne utløse en motreaksjon

I en videoblogg forklarer MK hvordan han ser for seg den videre utviklingen. Først skal Evan smadre verdensrekorden for 12-åringer (2.54.07) ved å løpe ned mot 2.48 timer under California International Marathon i desember.

Deretter må hun kvalifisere seg til OL-uttaket i 2028, som krever at hun løper 2.36. For å være blant de tre løperne som tar seg til mesterskapet må hun trolig løpe enda raskere.

– Denne jenta er sannsynligvis ikke i gang med puberteten ennå. Forventningene er veldig store, de snakker allerede om OL i 2028. I det øyeblikket hun presterer under forventning, vil det kunne utløse et stort tilbakeslag med negative tanker og fallende motivasjon, sier Hallén, som mottar masse telefoner fra bekymrede trenere og foreldre:

– De spør: «Hva er det vi gjør feil siden jentene ikke blir bedre?»

– De presterte kanskje like bra som gutta som 12-åring, men så presterer gutta mye bedre som 15-åring. Det fører til at mange gir seg fordi motivasjonen ligger i å være best. Når andre tar dem igjen, mister de motivasjonen. Det samme gjelder gutter som er tidlig utviklet.

Skeptisk til OL-prosjektet

Kristiansen mener det vil kunne gi en økt skaderisiko å trene ensidig mot så lange løp, og at det er vesentlig at man også blir bedre på kortere distanser om man skal levere gode tider på et maraton.

– Hvis jeg hadde blitt spurt om å hjelpe henne de neste fire årene, så ville jeg sagt: «Vent fem år», sier Kristiansen og begrunner det slik:

– Jeg syns det høres skummelt ut. Det er så mange skjær i sjøen. Hvis hun utvikler seg normalt som en kvinne, så vil ikke hun se ut slik om fire-fem år. Da er det ikke sikkert man springer så fort.

Ingrid Kristiansen tror ikke Evan Kim blir å se med startnummeret på brystet allerede under OL i Los Angeles.

– Da må hun springe ned mot 2.25 timer. Da må hun nesten forbedre seg med en halvtime på fire år, så det har jeg ikke noen tro på. Ikke ved å spise havregrøt og knekkebrød. Såpass mye erfaring med trening har jeg.

Pappatreneren mener Kristiansen trolig har helt rett, men han ønsker ikke å ta fra datteren drømmene.

– Oddsen er mot Evan når det gjelder å løpe 2.25 timer som 16-åring. Den er mot alle når det gjelder å kvalifisere seg til OL, enda mindre er oddsen for å sette verdensrekord eller vinne titler i ulike øvelser i en sesong, sier MK, og fortsetter:

– Men oddsen er ikke mot Evan når det gjelder å kvalifisere seg til OL-uttaket i 2028. Så vidt jeg vet er det ikke en eneste utøver på den startstreken som gir det et ærlig forsøk – uten at de har tenkt at det er mulig å kvalifisere seg.