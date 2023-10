– Det var veldig hardt, men eg stod på heile vegen, seier Othelie Stave-Wigene til NRK.

Med råsterke 16,39 minutt vant ho det fem kilometer lange Lierløpet på søndag. 12-åringen distanserte dei andre vaksne kvinnene.

Marianne Harnes og Madelène Wanvik Holum begge frå SK Vidar, sprang inn på tidene 17:21 og 17:38 på dei to neste plassane.

Den norske klasserekorden for 12 år gamle jenter på fem kilometer var inntil søndag på 18:05, sett av Emma Kirkeberg Mørk i 2015, ifølgje bladet Kondis.

Og ifølgje nettstaden Runnersnerd.com er løpet det nest raskaste for hennar årsklasse gjennom alle tider.

Nettstaden la også ut ein video av Othelie frå løpet på Instagram. Klippet har så langt hatt imponerande 5,1 millionar visningar.

– Det er veldig gøy, og kult. Det er motiverande at folk likar å sjå kva eg gjer, seier 12-åringen til NRK.

LØP SAMAN: Gaute Olberg og Morten Dalhaug saman med Othelie Stave-Wigene.

– Må vere gøy

Til vanleg går ho i sjuandeklasse på Lillesund skule i Haugesund. På fritida trenar ho saman med andre løparar i friidrettsgruppa til Haugesund IL. Når ho ikkje trenar likar ho å vere med vener og familie.

Mamma Susanne Wigene har sølv på 10 000 meter frå EM i Göteborg i 2006 og ti NM-gull. Pappa Jørn Stave har også drive med friidrett når han var yngre. Likevel har ikkje Othelie blitt «pusha» av foreldra.

– Ho er motivert. Og har vore det sidan ho var liten. Ho tykkjer det er gøy å trene. Og det må ligge i botnen, seier pappa Jørn.

Mamma Susanne er også oppteken av at trivsel og treningsglede må vere berande for satsinga.

– Dette er ei jente som likar å springe. Ho har sprunge frå ho var liten og vendt seg til det. Så har vi auka aktivitetsnivået sånn gradvis, fortel Wigene til NRK

Det heile byrja under den vanlege søndagsturen i barndomen. Når familien Stave-Wigene går søndagstur – så spring dei tur. Og det starta dei med frå første klasse.

Deretter har det berre gått slag i slag, ifølgje foreldra.

MOR OG DOTTER: Mamma Susanne Wigene er oppteken av at springinga skal vere gøy, og har trivsel i høgsetet. Her frå eit løp i Drammen med Othelie bak.

Ingebrigtsen som førebilete

No trenar dottera seks-sju gongar i veka. Ei økt varer rundt ein time. Med mamma og pappa som følgjer opp treninga, og gjev råd og vink i kvardagen.

– Eg synest det er veldig gøy, og ønskjer å nå måla mine. Målet er å bli best mogleg. Det betyr at eg vil bli verdas beste, smiler ho.

– Ho trenar variert. Både sprint, spenst, intervall og kondisjon. Vi er opptekne av at det skal vere berekraftig. Det er ikkje noko rovdrift. VI er klar over kor gammal ho er, seier Wigene.

For når ein berre er 12 år er det viktig å ikkje legge press på ei jente i utvikling både mentalt og fysisk. Men tankane går naturleg nok til Jakob Ingebrigtsen som også imponerte alle då han «slo gjennom» på same alder.

Begge foreldra vedgår at Ingebrigtsen-familien er eit førebilete i treningsarbeidet.

– Ein skal vere forsiktig med å samanlikne. Men det som Ingebrigtsen-familien har vist er at det greitt å trene frå du er liten av, seier Wigene.

Ektemannen er einig.

– Ein skal vere forsiktig med å legge press på unge utøvarar. Men er det noko vi har lært så er det at trening i ung alder ikkje er farleg. Det er heller ein føresetnad for å bli god når du er vaksen, seier Stave.

Alle føresetnader

Sjølv har Othelie Jakob som sitt store idol.

– Fordi Jakob begynte å trene når han var veldig ung og har oppnådde mykje, seier ho.

STORT FORBILDE: Jakob Ingebrigtsen er Othelie Stave-Wigene store førebilete. Foto: AFP

Framover er foreldra opptekne av at trening skal vere gøy. Men:

– Ho har alle føresetnader for å bli ein verdsklasseløpar dersom ho vil, og dersom ting «svarar» over tid. Men det er umogleg å seie. Ho har trent fornuftig og har et fint steg, seier pappa Jørn.

– Ho må jo like dette. Så er vi fullstendig klar over at det ikkje berre vil gå ein veg. Ho vil møte motgang. Og må vere førebudd på det. Det viktigaste no er å ha det kjekt på trening og vere eit fint treningsmiljø, seier Susanne Wigene.

Snart er årets sesong over supertalentet. Laurdag spring ho eit 3,8 kilometer langt løp i heimbyen. Deretter er det konkurransepause, men ikkje treningsfri.

– Eg kjem til å trene like mykje framover. Det er viktig å ikkje trene for mykje, men heller ikkje for lite. Eg synest uansett at det er gøy å springe, seier Othelie Stave-Wigene.