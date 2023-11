Du får ikke mye for 4 milliarder kroner for tiden.

De seks dyreste kjøpene til Manchester United under trener Erik ten Hag har totalt kostet mer enn dette, ifølge nettsiden Transfermarkt. Da laget stilte opp til nøkkelkampen mot København onsdag, var to av dem på banen.

To andre var skadet.

To satt på benken.

United tapte 4–3, er nå sist i gruppa i Mesterligaen, og ligger på 8. plass i Premier League. For så mye penger har det vært mager fangst.

Men så kaster heller ikke United garnet særlig langt.

Løve og lam

De seks store kjøpene under Ten Hag kan deles opp i tre kategorier:

1) Spillere Ten Hag trente i Ajax (2017-2022):

– Lisandro Martínez

– André Onana

– Antony

2) Spillere som representeres av Ten Hags agent, Kees Vos:

– Rasmus Højlund

3) Spillere solgt av andre store klubber:

– Casemiro

– Mason Mount

Bare Martínez har vært en klar suksess. Mount sliter benken, Casemiro er blitt tatt av i pausen to kamper på rad, Højlund er en løve i Mesterligaen og et lam i Premier League. Og Antony? Jo mindre som sies der, desto bedre.

KLAFFER IKKE: Antony har ikke fått mye tid på banen denne sesongen. Foto: DARREN STAPLES / AFP

Men det spesielle er hvor disse navnene kommer fra. United er en av verdens rikeste klubber, med speidere over hele kloden.

Likevel er 66,7 prosent av de store kjøpene plukket fra Ten Hags kontaktliste.

Gull i Frankrike

Selv unntakene kommer fra lag som United har handlet fra før.

Casemiro? Han ble hentet fra Real Madrid, som det siste tiåret også har solgt dem Raphaël Varane og Ángel Di María.

Mount? Rett fra Chelsea, som før har gitt dem Nemanja Matic og Juan Mata.

Alle er etablerte navn som selgerne ville få penger for mens de kunne.

MYE FORTVILELSE: Mason Mount ble hentet fra Chelsea i sommer. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Rivalene leter mye hardere. Ofte har de ett marked de kjenner spesielt godt: Tyskland (Liverpool), Italia (Tottenham), Brasil (Arsenal). Og Manchester City finner gull overalt. I sommer kjøpte de Jérémy Doku, en ung ving fra franske Rennes som la opp til fire mål mot Bournemouth forrige helg – og scoret ett selv.

Etterpå hyllet treneren Pep Guardiola sin sportsdirektør, Txiki Begiristain, for å ha funnet Doku. Her hadde kollegaene levert.

United skal ha 140 speidere over hele verden.

Er noen av dem på jobb?

Telefon til Florida

Fra utsiden har hele rekrutteringen i United virket kaotisk.

I 10 år har speidere kommet og gått. I 2019 sa United at de hadde analysert 804 høyrebacker, før de endte opp med Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace. De ansatte sin første sjef for statistikk så sent som i oktober 2021, mer enn ett tiår etter at rivalene hadde begynt med formler og tall.

I en bransje hvor lag må reagere kjapt, må alle kjøp ifølge nettsiden The Athletic godkjennes av styreleder Joel Glazer, som bor i Florida – 700 mil unna og fem timer bak.

Men om ikke annet pleide United å være kreative. Under visepresident Ed Woodward handlet de i Portugal, Spania og Italia. Nå er sjefen for det sportslige John Murtough, som ble fotballdirektør i mars 2021.

Det har ikke gått særlig bra.

Gutta fra nabolaget

Under ham har United hentet de seks dyre spillerne nevnt ovenfor, pluss Varane, Jadon Sancho og Cristiano Ronaldo.

Ronaldo havnet i krig med klubben, og Sancho er nå fryst ut av A-laget.

BARE RØR: Tidligere Manchester United-spiller Cristiano Ronaldo fortviler under en kamp for de røde djevlene i fjor. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Og hva mer? Murtough kom til United fra Everton sammen med David Moyes i 2013, og har aldri jobbet utenfor England, så United har ikke et land de kjenner ekstra godt. Så han har stort sett hentet navn fra sitt eget engelske nabolag: Christian Eriksen (Brentford), Johnny Evans (Leicester), Martin Dúbravka (Newcastle).

Utover det har Ten Hag tatt kontroll. Tyrell Malacia kom fra nederlandske Feyenoord. Og lånet av Sofyan Amrabat? Der var agent Kees Vos involvert.

Ring de du kjenner.

Murtough gjorde det samme med sin første trener. I november 2021 trengte han en erstatter for Ole Gunnar Solskjær. Visstnok intervjuet han flere, før han valgte Ralf Rangnick, som ikke engang jobbet som trener på den tiden, men som sjef for sportslig utvikling i Lokomotiv Moskva.

Murtough hadde selv besøkt Rangnick da tyskeren trente RB Leipzig i 2019, og blitt imponert. Han gikk for noen han kjente.

Altså en av de gråeste trenerne United har hatt.

Gamle helter

Denne tendensen har gjennomsyret United i 10 år. Verden er stor, men man skal på død og liv ansette kjenninger og gamle helter.

Solskjær har vært en av dem, Ronaldo en annen. På listen over assistenttrenere finner vi to tidligere spillere i United: Ryan Giggs og Michael Carrick.

Nå tilhører rollen Steve McClaren, som før var assistenten til Alex Ferguson.

Den tekniske direktøren er Darren Fletcher, atter en tidligere spiller.

Phil Neville har vært del av trenerstaben.

Sjefen for akademiet pleide å være Nicky Butt.

2014: Ryan Giggs (fra venstre), Phil Neville og David Moyes fra tiden i trenerteamet til Manchester United. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Og så har vi Murtough, som før var klubbens «sjef for fotballutvikling». I 2021 kunne United prøvd seg på nesten hvilken sportsdirektør som helst. Alle vil være del av dette kommersielle beistet, denne sagnomsuste institusjonen. Og United kan betale for seg.

De kunne hentet noen som hadde hatt denne rollen før. Noen med en lang CV, tung erfaring og stor suksess i en annen klubb.

Men United tok en kjapp titt rundt seg og fant ut at den beste kandidaten var Murtough, som tilfeldigvis allerede jobbet hos dem.

Nye kollegaer

Slike trekk legger ikke grunnlaget for en kultur stappet med kompetanse.

Da Ten Hag ble intervjuet for jobben, skal han ha fortalt Murtough at Uniteds sportslige organisering var elendig. Kanskje stoler han fortsatt ikke på den interne rekrutteringen. Kanskje føler han at det er bedre å fikse ting selv.

Når fire av seks store signeringer er navn Ten Hag selv kjenner, sier det ikke stort om de som faktisk er betalt for å finne spillere.

Det er et dårlig tegn når treneren har så stor makt.

Uansett kan Ten Hag snart få nye kollegaer. Alle venter på at forretningsmannen Jim Ratcliffe skal kjøpe opp 25 prosent av aksjene i United. Ratcliffe gjør det kun om han kan bestemme den sportslige strategien.

Det er ikke rart han vil ha inn sine egne folk.