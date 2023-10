Drømmenes kirkegård

Vi er her altså igjen. Manchester United er i ny krise etter seks tap på 10 kamper. Den siste kom for to år siden med Ole Gunnar Solskjær.

Nå er flere av navnene nye, men dramaet er det samme som før.

Her er paradokset: United har flest titler i Englands toppserie, flest fans på tribunene, og flere milliarder kroner satt av til spillerkjøp hver sommer. Det skal være en treners drømmejobb. Men i 10 år har de feilet én etter én.

United er blitt sverdet ingen klarer å dra ut av steinen. Det kan ikke lenger bare være kandidatene det er noe galt med.

Det er oppgaven som er umulig.

Sløser og bommer

Så klart er det fristende å skylde på trener Erik ten Hag. Tirsdag tapte United 3–2 hjemme på Old Trafford mot tyrkiske Galatasaray, i en kaotisk kamp som lignet et videospill hvor lagene ble styrt av to overtrøtte syvåringer.

United skal være bedre nå enn forrige sesong, da de tok en fin tredjeplass. De var på handletur i sommer. Noen gode spillere bør man vel få igjen for 2 milliarder kroner?

TUNGE TIDER: Mangfoldige millioner på overgangsmarkedet, men den sportslige forløsningen mangler. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Men denne sesongstarten er klubbens verste siden 1986. Marcus Rashford sløser og bommer. Casemiro, midtbanesjefen på 31 år, spiller som han var 41. Og så kan man skylde på treneren. Feil taktikk. Feil bytter. Eller prate om uflaks: United har hatt 16 spillere ute med sykdom og skade, og står uten sine to beste venstrebacker.

Men tar man noen steg tilbake, blir dette små detaljer i et større bilde. Svært få av de som havner i United, fremstår som en bedre versjon av seg selv.

Kunst i Amsterdam

Ta Ten Hag. I Ajax bygget han et lag som spilte med presisjonen til et sveitsisk urverk. Systemet var organisert og disiplinert, men det var likevel kunst.

Hvordan kan samme mann stå bak rotet av et lag som kollapset mot Galatasaray?

Ten Hag er ikke blitt en dårligere taktiker. Han har bare byttet klubb.

Han er den ferskeste i en rekke trenere som begynte da legendariske Alex Ferguson ga seg i 2013. Fire har kommet inn dørene med en plan, og gått ut igjen med knuste drømmer og gråere hår. Mot slutten så David Moyes på kampene som om det var en skrekkfilm – og det var ikke langt unna sannheten.

VONDE MINNER: Tiden i United var langt fra rosenrød for David Moyes. Foto: Sang Tan / AP

Så har vi spillerne. Hvorfor blir nesten ingen bedre i United?

I Liverpool og Manchester City går lovende signeringer inn i proffere miljøer med bedre trenere, lagkamerater og fasiliteter. De to lagene rekrutterer bra, men gode spillere som går til gode klubber, blir også fort enda bedre.

I United er dette unntaket. Vingen Jadon Sancho har gått fra supertalent til flopp. Den selvsikre keeperen André Onana fremstår som et nervevrak. Stopperklippen Harry Maguire var ønsket av Pep Guardiola da United kjøpte ham for 850 millioner kroner i 2019. Nå er han sjettevalg.

Noen kjøp har løftet laget de siste 10 årene, men de er få. Old Trafford er blitt fotballens svar på Bermudatriangelet, et sted hvor karrierer på mystisk vis havarerer.

Må opereres

Hvorfor? De fleste er enige om at den upopulære Glazer-familien som eier klubben, må ut snarest. Gjelden er én ting, men rent sportslig anklages de for å ansette folk som ikke kan nok om fotball, noe som gir treneren håpløse arbeidsforhold.

Fra utsiden ser vi ikke prosessene som fører til at United kan bruke 700 millioner kroner på Mason Mount. Men vi vet hva tidligere trenere har sagt.

I 2019 påsto José Mourinho at andreplassen han hadde klart med United året før, var en av hans største prestasjoner som trener. Dette var en fyr som hadde vunnet Mesterligaen med Porto og tatt Inter til trippelen. Det virket som en spøk. Men han var seriøs.

– Folk vet ikke hva som skjer bak sceneteppet, sa Mourinho.

VANSKELIGE ARBEIDSKÅR: José Mourinho har erfaring fra flere av de største klubbene i verden. Her fra tiden som United-manager. Foto: CARL RECINE / Reuters

Louis van Gaal klaget på strukturen rundt seg. Ole Gunnar Solskjær kalte nylig jobben «veldig vanskelig». Og det er halvannet år siden Ralf Rangnick sa at klubben trengte en «åpen hjerteoperasjon».

Dårlig stemning

Ten Hag visste dette da han kom inn. Da han ble intervjuet til jobben i fjor, skal han ha fortalt United hvor mye som var galt. Og en liten stund virket det som at ting endelig var i ferd med å endre seg.

Speidere forsvant stille ut dørene. Nye roller ble delt ut. Allerede hadde Ed Woodward, som i praksis var daglig leder, blitt byttet ut med Richard Arnold. Da United begynte å vinne, så det ut som Ten Hag hadde fått ting på stell.

– Det viktigste for meg var å endre kulturen, sa Ten Hag, som om jobben var gjort.

I TRØBBEL: Kan Erik ten Hag fortsatt snu skuten for Manchester United? Foto: OLI SCARFF / AFP

Men nå er United i krise igjen. Den britiske avisen The Independent skriver om en intern stemning som er «forgiftet».

– Dette er ikke oss, sa Ten Hag om laget etter tapet mot Galatasaray.

Dype daler

Men dette er United – som klubb. Det er en berg-og-dal-bane hvor bergene aldri er høye nok til å løfte laget mot store titler, og hvor dalene drar dem inn i krise. De er ikke alene: I Frankrike får ingen skikk på Paris Saint-Germain, og Barcelona var umulig å trene mot slutten av regimet til president Josep Maria Bartomeu. Kulturen i en klubb kommer gjerne fra toppen. Noen av dem har bare en ledelse som gjør trenerjobben umulig.

Håpet var at Ten Hag skulle knekke koden. Det virket så lovende før sommeren. Selv om han skulle løfte laget de neste ukene – de kan umulig fortsette som dette – så ligger United langt unna lag som City og Arsenal.

Dermed må United-fansen vente videre på at Glazer-familien selger klubben, noe det har vært snakk om i snart ett år. Da United sist åpnet sesongen så dårlig, i 1986, ble det kroken på døra for trener Ron Atkinson. Inn kom en hissig skotte ved navn Alex Ferguson.

Ferguson ble den første treneren som vant ligaen under Glazer-familien. Sannsynligvis vil han også forbli den siste.